Карелиягид, гид Иван, водитель Николай. Питание не брала (у меня спец. диета), билет в горный парк купила сама на сайте парка. Дополнительно оплачивала выбор места в автобусе, меня укачивает, важно было не сидеть в конце. Организация, координация поездки отличные. Смс и сообщение в мессенджер с номером автобуса, временем отправки, телефоном гида. Отправление вовремя. Программа, в целом, соблюдена - водопады и парк были, это главное. Обзорную экскурсию по Сортавале я представляла иначе, чем пару слов из автобуса. Больше было про дом Берга, куда завозили на платную дегустацию чего-то. На нее не ходила, провела время в самостоятельной прогулке по набережной и ближайшим улицам. Но я выбрала именно этого оператора, потомучто у него единственного была заявлена эта обзорка. А всякие дегустации/бальзамы/форели/иванчаи и прочие доп. продажи есть и у других. в целом разочаровало количество этих доппродаж. Я понимаю, что всем хочется заработать, бизнес есть бизнес, но для туриста это скорее напряг. Конечно, можно не покупать, конечно всё преподносится как просто рекомендации, но перебор. Вплоть до конкретного продавца морошки на обочине) При этом отмечу выданные бэйджи, в парковых сувенирах по ним делают скидку, тут спасибо, туристу приятно, не только% оператору.