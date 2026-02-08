Самая популярная экскурсия на 1 день из Санкт-Петербурга в Карелию. Ежедневные выезды на комфортабельных автобусах. Знакомство с Карелией - самые яркие впечатления за один день! ТОП 6 объектов: Крепость Корела, лютеранская кирха, горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски, город Сортавала, а также магазины от форелевого хозяйства и бальзамов Карелии.
Описание экскурсииПутешествие к жемчужине Карелии - мраморному каньону Рускеала, поражающему своей красотой. В этом туре - радость, положительные эмоции, незабываемые впечатления и ответ на вопрос - на сколько дней поехать в следующий раз, ведь в Карелию влюбляешься с первого взгляда! Важная информация:
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн. Он пришлёт вам ссылку на оплату.
- В случае отмены заказа не менее, чем за 48 часов до выезда, оплата вернется в полном объеме. В случае отмены заказа менее, чем за 48 часов до выезда, возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов организатором.
- Внимание! Вы можете забронировать места на первых рядах в автобусе за доп. плату по желанию (уточняйте в чате заказа) — отличная возможность не спешить к началу посадки и гарантировать себе и друзьям места рядом!
- Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты), время отправления может варьироваться от 6:00 до 6:45.
- Поездка на Рускеальском экспрессе (по желанию приобретается заранее самостоятельно в РЖД). В 17:00 из Рускеала в Сортавала отправляется ретропоезд. Вагоны этого небольшого состава оформлены в стиле 19-20 веков. За окном — северные пейзажи и клубы белого дыма — как и полагается в поездке на таком кинематографичном транспорте. Вместо ретропоезда из парка Рускеала можно уехать на автобусе.
- В Карелии Вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания.
- Внимание! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.
Ежедневно, начало посадки в 06:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида по всему маршруту
- Осмотр древней крепости «Корела»
- Посещение старинных городов Сортавала и Лахденпохья
- Автобусная обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Посещение легендарных рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение магазина с карельскими бальзамами и настойками
- Посещение магазина от форелевого хозяйства
- *Обращаем Ваше внимание, что корректные паспортные данные необходимы для получения страховых выплат. В случае ошибочно введённых данных, в страховой выплате будет отказано
Что не входит в цену
- Обязательно к доплате в туре: входной билет в горный парк Рускеала - 750 р. /взрослые 650 р. / 60+ и студенты 550 р. / школьники
- Обед от 800 р.
- Входной билет на экотропу / «Аллея сказок/» 500 р.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Казанская площадь, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало посадки в 06:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лидия
8 фев 2026
Все понравилось!
Алиса
4 ноя 2025
Прекрасный гид Оксана,четко,грамотно рассказывала,отвечала на все вопросы. Хоть и длинная дорога,но за таймингом следили и нигде не пришлось никого ждать. для первой поездке в Карелию рекомендую к посещению!. на обратном пути заезжали в рыбный магазин акуловка- купили к празднику икры местного форелевого хозяйства.
Анастасия
2 окт 2025
Оговорюсь сразу, что в целом не люблю групп. экскурсионные поездки, не привыкла, предпочитаю самостоятельные, поэтому отзыв с пометкой на это) Но самостоятельно, спонтанно и без авто этот маршрут сложен.
Ездила с
Ездила с
Vdtanede
26 сен 2025
Людмила
20 сен 2025
Парк очень понравился
Виктория
18 сен 2025
В общем и целом все понравилось. Единственное было мало времени на достопримечательности. И не было альтернативы выбора обеда в заведении. Мы бы с удовольствием попробовали местные блюда, а не салат из крабовых палочек
Костикова
17 сен 2025
Всё просто супер! Всё хорошо организованно! Хороший гид, квалифицированный водитель, что очень важно по серпантинной дороге. Единственное надо ехать на несколько дней, одного дня очень мало.
Елена
8 сен 2025
Ездили 4 сентября на водопады и мраморный каньон Рускеала. Программа тура полностью выполнена, организация хорошая, автобус удобный. Экскурсовод Александра очень интересно рассказывала об истории края во время дороги туда и
Инна
28 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Объёмная и содержательная. Экскурсовод Наталья внимательная и заботливая. Из её уст мы услышали много исторических интересных фактов. Наталья специалист своего дела. Водитель к сожалению попался нам ворчлив и делающий все назло, то ли уставший от своей работы, то ли от жизни.
Людмила
24 авг 2025
Большое спасибо за организованную экскурсию. Прекрасная подача материала, продуманный маршрут, внимание к деталям, обширные знания истории и умение создать теплую атмосферу. Огромное спасибо нашему гиду Михаилу за интересную экскурсию и огромное спасибо водителю!!!
Виктория
22 авг 2025
Хорошая экскурсия. Нам и надо было в жатые сроки увидеть основные достопримечательности.
Александра
5 авг 2025
Очень крутая экскурсия!!! Водопады, парк, история, сувениры…. Все очень доступно. А местная кухня просто восторг….
Наталья
2 авг 2025
Все просто супер. Экскурсовод Ирина рассказала много интересного об истории Санкт-Петербурга, Карелии. Водопады, красоты Ладожского озера, карьеры Рускеала поразили своей красотой. Хочется возвращаться снова и снова. Огромное спасибо за неповторимые эмоции.
Мария
1 авг 2025
Гид Вероника опоздала и не брала трубку, все стояли и названивали ей, постоянно хамила
Поездка зря потраченное время и деньги, весь автобус был не доволен
Несколько раз водититель чуть не попал в аварию
Никогда не езжайте туда!!!! Худшее куда можно съездить!
Юлия
1 авг 2025
Ужасная поездка, весь автобус пожалел что поехал, просто бессмысленно потратили время, нас постоянной вводили в заблуждения и дважды чуть в аварию не попали
