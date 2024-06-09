Вы побываете в горном парке «Рускеала» с мраморными каньонами, прогуляетесь по тропе вдоль реки с каскадными водопадами и погладите лосей. А ещё узнаете, как жили народы Приладожья в далёком прошлом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Город Приозёрск и крепость Корела. Вы посетите строение 14 века на берегу реки Вуокса. По пути гид расскажет об истории Карельского перешейка, войнах, проходивших на его территориях, Ладоге и народах, населявших его берега
- Экоэтнопарк «Долина водопадов». Вы пройдёте по экотропе вдоль реки Иййоки с каскадными водопадами. На оленьей ферме покормите и погладите северных оленей и лосей, послушаете рассказы смотрителей о своих подопечных. В музее «Поляна лопарей» познакомитесь с культурой и бытом первых жителей Приладожья. В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками
- Сортавала. Вы прокатитесь по городу и услышите рассказ гида о месте, которое в прошлом было под властью трёх империй
- Горный парк «Рускеала». Вы увидите глубокие мраморные каньоны с причудливыми узорами на стенах. В парке у вас будет свободное время. Вы сможете прогуляться по нему, пощекотать нервы на канатной дороге над карьером, перекусить в кафе с аутентичной карельской кухней
Тайминг маршрута
07:00 — отправление от Казанского собора в будни (06:40 — в субботу, воскресенье и праздничные дни)
07:40 — остановка у станции метро «Проспект Просвещения» в будни (07:15 — в субботу, воскресенье и праздничные дни)
09:30–10:00 — Приозёрск и внешний осмотр крепости Корела
11:00–13:20 — экоэтнопарк «Долина водопадов»: экскурсия по оленьей ферме, общение с хаски, лосями, прогулка по водопадам, обед
14:50–17:50 — парк Рускеала: свободное время
17:50–18:10 — выезд из парка Рускеала
18:30–18:40 — остановка в городе Сортавала
22:30–23:00 — прибытие в Санкт-Петербург к станции метро «Проспект Просвещения»
23:00–23:30 — прибытие к станции метро «Невский проспект»
В дни с пиковым дорожным трафиком (суббота, воскресенье, а также праздники) возможно прибытие после часа ночи. Пожалуйста, обратите на это внимание при бронировании экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автобусе Scania, Yutong или ZhongTong
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет в парк «Рускеала» — 600 руб. /взрослые, 400 руб. /пенсионеры и студенты, 350 руб. /школьники, бесплатно/дети до 7 лет
- Билет в экоэтнопарк «Долина водопадов» — 650 руб. /взрослые, 550 руб. /пенсионеры и дети с 5 до 16 лет, бесплатно/дети до 4 лет
- Обед — 450 руб. /чел. (суп лохикейтто, калитка, чай с травами/ягодами), 600 руб. /чел. (суп лохикейтто, картофель + свинина/рыба ряпушка, чай с травами/ягодами)
в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽