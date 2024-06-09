Предлагаем вам насыщенную экскурсию по красивым местам Карелии. Вы побываете в горном парке «Рускеала» с мраморными каньонами, прогуляетесь по тропе вдоль реки с каскадными водопадами и погладите лосей. А ещё узнаете, как жили народы Приладожья в далёком прошлом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Приозёрск и крепость Корела . Вы посетите строение 14 века на берегу реки Вуокса. По пути гид расскажет об истории Карельского перешейка, войнах, проходивших на его территориях, Ладоге и народах, населявших его берега

. Вы посетите строение 14 века на берегу реки Вуокса. По пути гид расскажет об истории Карельского перешейка, войнах, проходивших на его территориях, Ладоге и народах, населявших его берега Экоэтнопарк «Долина водопадов» . Вы пройдёте по экотропе вдоль реки Иййоки с каскадными водопадами. На оленьей ферме покормите и погладите северных оленей и лосей, послушаете рассказы смотрителей о своих подопечных. В музее «Поляна лопарей» познакомитесь с культурой и бытом первых жителей Приладожья. В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками

. Вы пройдёте по экотропе вдоль реки Иййоки с каскадными водопадами. На оленьей ферме покормите и погладите северных оленей и лосей, послушаете рассказы смотрителей о своих подопечных. В музее «Поляна лопарей» познакомитесь с культурой и бытом первых жителей Приладожья. В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками Сортавала . Вы прокатитесь по городу и услышите рассказ гида о месте, которое в прошлом было под властью трёх империй

. Вы прокатитесь по городу и услышите рассказ гида о месте, которое в прошлом было под властью трёх империй Горный парк «Рускеала». Вы увидите глубокие мраморные каньоны с причудливыми узорами на стенах. В парке у вас будет свободное время. Вы сможете прогуляться по нему, пощекотать нервы на канатной дороге над карьером, перекусить в кафе с аутентичной карельской кухней

Тайминг маршрута

07:00 — отправление от Казанского собора в будни (06:40 — в субботу, воскресенье и праздничные дни)

07:40 — остановка у станции метро «Проспект Просвещения» в будни (07:15 — в субботу, воскресенье и праздничные дни)

09:30–10:00 — Приозёрск и внешний осмотр крепости Корела

11:00–13:20 — экоэтнопарк «Долина водопадов»: экскурсия по оленьей ферме, общение с хаски, лосями, прогулка по водопадам, обед

14:50–17:50 — парк Рускеала: свободное время

17:50–18:10 — выезд из парка Рускеала

18:30–18:40 — остановка в городе Сортавала

22:30–23:00 — прибытие в Санкт-Петербург к станции метро «Проспект Просвещения»

23:00–23:30 — прибытие к станции метро «Невский проспект»

В дни с пиковым дорожным трафиком (суббота, воскресенье, а также праздники) возможно прибытие после часа ночи. Пожалуйста, обратите на это внимание при бронировании экскурсии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автобусе Scania, Yutong или ZhongTong

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: