Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Карелией за один день.
Путешественники посетят знаменитый горный парк Рускеала, где добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга.
В экопарке "Долина водопадов" можно прогуляться по экотропе, а на ферме "Семь хуторов" покормить оленей и погладить хаски.
Также в программе посещение исторического музея "Поляна лопарей", который расскажет о культуре саамов. Экскурсия завершится в самом финском городе России - Сортавала
Путешественники посетят знаменитый горный парк Рускеала, где добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга.
В экопарке "Долина водопадов" можно прогуляться по экотропе, а на ферме "Семь хуторов" покормить оленей и погладить хаски.
Также в программе посещение исторического музея "Поляна лопарей", который расскажет о культуре саамов. Экскурсия завершится в самом финском городе России - Сортавала
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Посещение парка Рускеала
- 🐾 Встреча с хаски и оленями
- 🏞 Прогулка по экотропе
- 🏛 Узнайте о культуре саамов
- 🚞 Фото с ретропоездом
- 🍽 Обед в Сортавала
Что можно увидеть
- Горный парк Рускеала
- Экопарк Долина водопадов
- Ферма Семь хуторов
- Музей Поляна лопарей
- Сортавала
Описание экскурсии
- Знаменитый горный парк «Рускеала», где на протяжении нескольких столетий добывали мрамор для облицовки дворцов и соборов Санкт-Петербурга
- Живописный экопарк «Долина водопадов» на реке Иййоки, где вы прогуляетесь по оборудованной экотропе
- Ферма «Семь хуторов», где можно покормить лосей и оленей, а ещё погладить хаски
- Исторический музей «Поляна лопарей», который расскажет о культуре и быте саамов — первых жителей Приладожья
- Сортавала — самый финский город России
Тайминг маршрута
08:00 — отправление из Санкт-Петербурга
10:00–10:30 — крепость Корела (техническая остановка)
11:30–12:30 — экопарк «Долина водопадов» и ферма «Семь Хуторов»
13:30–14:30 — Сортавала и обед
15:00–17:30 — горный парк «Рускеала»
17:30–18:00 — Сортавала, возможность сделать фото ретропоезда «Рускеальский экспресс»
20:00–20:30 — техническая остановка
23:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты:
— парк «Рускеала»: 600 ₽ за взрослых, 400 ₽ за лиц старше 60 лет и студентов, 350 ₽ за школьников, детям до 7 лет бесплатно
— ферма «Семь хуторов» и музей: 800 ₽ за взрослых, 700 ₽ за детей от 5 до 16 лет, детям до 4 лет включительно бесплатно
- Рекомендуем взять в дорогу воду и лёгкий перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Школьники
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5983 туристов
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. НоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
21 янв 2025
Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды и великолепие природы впечатляют. Гид Любовь - профессионал своего дела, создала всем веселое настроение, душевную обстановку в тур. группе. Узнали интересные факты об истории, культуре, традициях и обычаях Карелии. Рекомендую попробовать уху лаки-кейта, пальчики оближешь
Игорь
12 янв 2025
Спасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на реке Ихаланйоки с животными, которых можно покормить с руки, и, конечно, потрясающий горный парк Рускеала. Незабываемые впечатления! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Александру за незабываемое путешествие.
Л
Лилия
8 янв 2025
Поездка для непритязательных туристов.
4 часа в маршрутке в одну сторону и 4 часа обратно. Около 3 часа на бегу по локациям по холоду. Тепло особо не оденешься ибо в маршрутке
4 часа в маршрутке в одну сторону и 4 часа обратно. Около 3 часа на бегу по локациям по холоду. Тепло особо не оденешься ибо в маршрутке
Антон
Ответ организатора:
Лилия, спасибо большое за ваш отзыв. Мне жаль, что несмотря на то, что наслаждение от поездки вы получили, оценили ее
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
19 фев в 07:00
22 фев в 07:00
4345₽ за человека
17 часов
Групповая
В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По вт, ср, сб, вс и праздничным дням; ежедневно с 18 апреля
Завтра в 07:00
16 фев в 07:00
от 2200₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Ладожской Карелии
Путешествие в Карелию подарит незабываемые впечатления: водопады, шхеры и архитектурные памятники ждут вас в этом удивительном туре
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.