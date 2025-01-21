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вы невысоко.

Печально, что мы не смогли выполнить вашу просьбу и посадить на поезд в пиковую новогоднюю дату, но билеты на поезд в эти даты разбирают за несколько месяцев, и взять из ниоткуда 2 билета за полчаса до отправления (а именно за полчаса до отправления вы решили, что было бы неплохо прокатиться на поезде) к сожалению невозможно. Если бы вы сразу забронировали тур с поездкой на поезде, такой проблемы.

Теперь по существу собственно отзыва. Начнем с того, что мы ездим не на "маршрутке", а на микроавтобусах Мерседес Спринтер туристического класса - почувствуйте разницу. Естественно, что в зимнее время работает печка, чтобы нашим гостям было тепло - чтобы не "свариться" достаточно попросить водителя убавить ее или выключить. Также можно снять зимнюю одежду и положить ее на полки, не знаю, что именно помешало вам это сделать.

В микроавтобусе действует свободная посадка: если прийти не к отправлению автобуса, а чуть раньше, Вы сможете выбрать абсолютно любое понравившееся Вам место. Кроме того, для комфорта наших гостей мы стараемся оставлять свободные места - как раз чтобы не сидеть "как селедки в бочке". Если вас не устроили места в микроавтобусе, что помешало вам занять соседние? Логично, что гид ведет экскурсию - не очень понял претензии к динамику, на мой взгляд было бы хуже, если бы он не работал.

Карельские водопады равнинные, но это не повод говорить, что их нет. В конце концов мы не с линейкой едем выяснять их высоту - главное, что места, которые мы показываем, весьма живописные. Я уж не говорю про возможность взаимодействия и общения с оленями, лосями, лисами и хаски.

Что касается обеда, то гид выделил вам не 20, а 40 минут (спросил у гида и проверил по системе Глонасс сколько Ваш автобус находился в центре Сорвала). В новогодние праздники заведения в центре Сортавала к сожалению действительно переполнены, однако учитывая то, что Вы успели занять очередь и стол, и пообедать, времени Вам хватило.

Уверен, что если бы не ваше обещание "разгромного отзыва", вы бы даже не стали обращать внимания на указанные выше мелочи, вроде быстрого обеда и высоты водопадов. Тем не менее я обязательно приму во внимание ваши замечания. Водопады надстроить не обещаю, а вот за временем, выделяемым на обед, следить будем тщательнее.