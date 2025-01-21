Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады

Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Вас ждут парк Рускеала, оленья ферма и живописные водопады. Уникальная возможность узнать о мраморе и саамах
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Карелией за один день.

Путешественники посетят знаменитый горный парк Рускеала, где добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга.

В экопарке "Долина водопадов" можно прогуляться по экотропе, а на ферме "Семь хуторов" покормить оленей и погладить хаски.

Также в программе посещение исторического музея "Поляна лопарей", который расскажет о культуре саамов. Экскурсия завершится в самом финском городе России - Сортавала
4.33
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Посещение парка Рускеала
  • 🐾 Встреча с хаски и оленями
  • 🏞 Прогулка по экотропе
  • 🏛 Узнайте о культуре саамов
  • 🚞 Фото с ретропоездом
  • 🍽 Обед в Сортавала
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Ближайшие даты:
14
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фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Горный парк Рускеала
  • Экопарк Долина водопадов
  • Ферма Семь хуторов
  • Музей Поляна лопарей
  • Сортавала

Описание экскурсии

  • Знаменитый горный парк «Рускеала», где на протяжении нескольких столетий добывали мрамор для облицовки дворцов и соборов Санкт-Петербурга
  • Живописный экопарк «Долина водопадов» на реке Иййоки, где вы прогуляетесь по оборудованной экотропе
  • Ферма «Семь хуторов», где можно покормить лосей и оленей, а ещё погладить хаски
  • Исторический музей «Поляна лопарей», который расскажет о культуре и быте саамов — первых жителей Приладожья
  • Сортавала — самый финский город России

Тайминг маршрута

08:00 — отправление из Санкт-Петербурга
10:00–10:30 — крепость Корела (техническая остановка)
11:30–12:30 — экопарк «Долина водопадов» и ферма «Семь Хуторов»
13:30–14:30 — Сортавала и обед
15:00–17:30 — горный парк «Рускеала»
17:30–18:00 — Сортавала, возможность сделать фото ретропоезда «Рускеальский экспресс»
20:00–20:30 — техническая остановка
23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты:
    — парк «Рускеала»: 600 ₽ за взрослых, 400 ₽ за лиц старше 60 лет и студентов, 350 ₽ за школьников, детям до 7 лет бесплатно
    — ферма «Семь хуторов» и музей: 800 ₽ за взрослых, 700 ₽ за детей от 5 до 16 лет, детям до 4 лет включительно бесплатно
  • Рекомендуем взять в дорогу воду и лёгкий перекус
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Школьники4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
21 янв 2025
Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды и великолепие природы впечатляют. Гид Любовь - профессионал своего дела, создала всем веселое настроение, душевную обстановку в тур. группе. Узнали интересные факты об истории, культуре, традициях и обычаях Карелии. Рекомендую попробовать уху лаки-кейта, пальчики оближешь
Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды и великолепие природы впечатляют. Гид Любовь - профессионал своегоПотрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды и великолепие природы впечатляют. Гид Любовь - профессионал своегоПотрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды и великолепие природы впечатляют. Гид Любовь - профессионал своего
Игорь
12 янв 2025
Спасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на реке Ихаланйоки с животными, которых можно покормить с руки, и, конечно, потрясающий горный парк Рускеала. Незабываемые впечатления! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Александру за незабываемое путешествие.
Спасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на рекеСпасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на рекеСпасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на рекеСпасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на рекеСпасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на рекеСпасибо за замечательный день. Потрясающе красивая карельская природа. Замечательный парк дикой природы «Долина водопадов» на реке
Л
8 янв 2025
Поездка для непритязательных туристов.
4 часа в маршрутке в одну сторону и 4 часа обратно. Около 3 часа на бегу по локациям по холоду. Тепло особо не оденешься ибо в маршрутке
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Вы сваритесь, а раздеваться простите негде там. Есть шанс как у нас сидеть на галерке как селедки в бочке. И слушать ‘уважаемые экскурсанты’ над ухом в колонке всю дорогу. Без поездки на ретро поезде вообще грусть, так что как мне пояснили, внимательно выбирайте ОПЦИИ ибо пенять потом будете сами на себя.
Водопадов НЕТ))) есть пороги, олени и хаски за забором. Если в вашей жизни этого не было, Вам понравится.
Обед был за 20 минут. Нужно успеть очередь занять и стол. И побыстрее пожалуйста.
Но если спросить моё мнение, то наслаждение от поездки можно получить если Вы едете на два дня хотя бы, а не бегом.

Поездка для непритязательных туристов.Поездка для непритязательных туристов.Поездка для непритязательных туристов.
Антон
Антон
Ответ организатора:
Лилия, спасибо большое за ваш отзыв. Мне жаль, что несмотря на то, что наслаждение от поездки вы получили, оценили ее
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вы невысоко.
Печально, что мы не смогли выполнить вашу просьбу и посадить на поезд в пиковую новогоднюю дату, но билеты на поезд в эти даты разбирают за несколько месяцев, и взять из ниоткуда 2 билета за полчаса до отправления (а именно за полчаса до отправления вы решили, что было бы неплохо прокатиться на поезде) к сожалению невозможно. Если бы вы сразу забронировали тур с поездкой на поезде, такой проблемы.
Теперь по существу собственно отзыва. Начнем с того, что мы ездим не на "маршрутке", а на микроавтобусах Мерседес Спринтер туристического класса - почувствуйте разницу. Естественно, что в зимнее время работает печка, чтобы нашим гостям было тепло - чтобы не "свариться" достаточно попросить водителя убавить ее или выключить. Также можно снять зимнюю одежду и положить ее на полки, не знаю, что именно помешало вам это сделать.
В микроавтобусе действует свободная посадка: если прийти не к отправлению автобуса, а чуть раньше, Вы сможете выбрать абсолютно любое понравившееся Вам место. Кроме того, для комфорта наших гостей мы стараемся оставлять свободные места - как раз чтобы не сидеть "как селедки в бочке". Если вас не устроили места в микроавтобусе, что помешало вам занять соседние? Логично, что гид ведет экскурсию - не очень понял претензии к динамику, на мой взгляд было бы хуже, если бы он не работал.
Карельские водопады равнинные, но это не повод говорить, что их нет. В конце концов мы не с линейкой едем выяснять их высоту - главное, что места, которые мы показываем, весьма живописные. Я уж не говорю про возможность взаимодействия и общения с оленями, лосями, лисами и хаски.
Что касается обеда, то гид выделил вам не 20, а 40 минут (спросил у гида и проверил по системе Глонасс сколько Ваш автобус находился в центре Сорвала). В новогодние праздники заведения в центре Сортавала к сожалению действительно переполнены, однако учитывая то, что Вы успели занять очередь и стол, и пообедать, времени Вам хватило.
Уверен, что если бы не ваше обещание "разгромного отзыва", вы бы даже не стали обращать внимания на указанные выше мелочи, вроде быстрого обеда и высоты водопадов. Тем не менее я обязательно приму во внимание ваши замечания. Водопады надстроить не обещаю, а вот за временем, выделяемым на обед, следить будем тщательнее.

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