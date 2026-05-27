Любовь в доме Романовых: между троном и сердцем

Тайные браки, фавориты и личные драмы - на экскурсии по Зимнему дворцу в Петербурге
Почему в истории Романовых любовь почти всегда становилась испытанием? Как тайные венчания, фавориты и вторые семьи влияли на политику и атмосферу двора? И главный вопрос: что важнее для монарха — сердце или корона? На экскурсии вы не просто познакомитесь с историей Зимнего дворца, а увидите в коронованных особах прежде всего живых людей.
Описание экскурсии

Мы пройдём по парадным залам Зимнего дворца и бывшим жилым половинам. В программе:

  • портретная галерея Романовых
  • Малахитовая гостиная
  • малая столовая
  • квартира Николая II
  • половина императрицы Марии Александровны
  • покои Марии Николаевны и герцога Максимильяна Лейхтенбергского
  • покои Екатерины II
  • Александровский зал
  • Большая церковь Зимнего дворца
  • Павильонный зал

Вы узнаете:

  • о некоронованном императоре, который единственный мог входить к Екатерине II без доклада
  • Николае I — рыцаре на троне — и тонкой грани между идеалом супружества и молчаливыми увлечениями
  • романе князя Николая Николаевича с балериной Екатериной Числовой
  • казённой и собственной жене князя Константина Николаевича
  • трогательной истории любви Александра III и принцессы Дагмар
  • романе наследника престола с Матильдой Кшесинской и браке с принцессой Алисой Гессенской

Организационные детали

  • Программа 16+
  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно — 700 ₽ за чел. Также нужно купить билет для гида
  • Пожалуйста, покупайте билеты на вход через Иорданскую лестницу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Я уже около 30 лет с любовью рассказываю гостям о своём родном городе Санкт-Петербурге. Я провожу экскурсии для российских и иностранных туристов — от классических прогулок по дворцам и музеям
до необычных маршрутов, полных тайн и историй. Люблю оживлять прошлое, находить малоизвестные факты и делиться атмосферой этого удивительного города. Если хотите почувствовать дух Петербурга, узнать его загадки и увидеть красоту не только в известных местах, но и в скрытых уголках — приглашаю на прогулку! Будет интересно!

от 8500 ₽ за экскурсию