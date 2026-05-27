Почему в истории Романовых любовь почти всегда становилась испытанием? Как тайные венчания, фавориты и вторые семьи влияли на политику и атмосферу двора? И главный вопрос: что важнее для монарха — сердце или корона? На экскурсии вы не просто познакомитесь с историей Зимнего дворца, а увидите в коронованных особах прежде всего живых людей.
Описание экскурсии
Мы пройдём по парадным залам Зимнего дворца и бывшим жилым половинам. В программе:
- портретная галерея Романовых
- Малахитовая гостиная
- малая столовая
- квартира Николая II
- половина императрицы Марии Александровны
- покои Марии Николаевны и герцога Максимильяна Лейхтенбергского
- покои Екатерины II
- Александровский зал
- Большая церковь Зимнего дворца
- Павильонный зал
Вы узнаете:
- о некоронованном императоре, который единственный мог входить к Екатерине II без доклада
- Николае I — рыцаре на троне — и тонкой грани между идеалом супружества и молчаливыми увлечениями
- романе князя Николая Николаевича с балериной Екатериной Числовой
- казённой и собственной жене князя Константина Николаевича
- трогательной истории любви Александра III и принцессы Дагмар
- романе наследника престола с Матильдой Кшесинской и браке с принцессой Алисой Гессенской
Организационные детали
- Программа 16+
- Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно — 700 ₽ за чел. Также нужно купить билет для гида
- Пожалуйста, покупайте билеты на вход через Иорданскую лестницу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Я уже около 30 лет с любовью рассказываю гостям о своём родном городе Санкт-Петербурге. Я провожу экскурсии для российских и иностранных туристов — от классических прогулок по дворцам и музеям
от 8500 ₽ за экскурсию