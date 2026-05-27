Один писал князей и императоров, другой — бродяг, стариков и бедняков.
Контраст между братьями Константином и Владимиром Маковскими — одно из захватывающих противостояний в русской живописи. Музей Фаберже впервые собирает их работы вместе.
Всмотримся в детали картин и вслед за художниками порассуждаем, что такое любовь, красота и зачем вообще нужно искусство.
Описание экскурсии
Константин Маковский — певец высшего света
- Вы узнаете, как ему удалось стать одним из самых дорогих русских художников на Западе
- Поймёте, за что император Александр II называл его «мой живописец»
- Разберётесь, чем привлекали аристократов парадные портреты Константина Маковского. Что в них — истинная красота, а что — игра на публику
Владимир Маковский и мир «маленького человека»
- Вы выясните, почему его интересовала не золотая гостиная, а комнатушка бедного ремесленника. Не бал, а похороны нищего
- На примере картин «Объяснение» и «Без хозяина» увидите, как он добивался пронзительной честности, за которую его ценили даже те, кого он критиковал
Белоколонный зал Шуваловского дворца
В своё время это был самый большой бальный зал в Петербурге среди неимператорских резиденций. Для посетителей музея это роскошное пространство обычно закрыто, но у вас будет возможность увидеть его.
Кому подойдёт эта экскурсия
- Тем, кто любит русскую живопись 19 века и хочет разобраться в ней глубже
- Кому интересен контраст между парадной и народной Россией
- Кто готов не просто смотреть на картины, а разбирать скрытые идеи и судьбы художников
Организационные детали
- Выставка «Любовь земная и любовь небесная. Константин и Владимир Маковские» проходит в музее Фаберже с июня 2026 года
- Перед началом экскурсии вам нужно купить билеты в музей — 1300 ₽ за чел. В присутствии гида вы сможете сделать это без очереди
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1907 туристов
Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашим проводником в блистательный век Фаберже.
от 7000 ₽ за экскурсию