Это прогулка для тех, кто любит скандалы и интриги, романтические и драматические истории про людей. Мы пройдём по местам, где жили и работали купеческие, княжеские и другие знатные семьи.
Вы узнаете, что разрушило семью Елисеевых, какие секреты хранит Михайловский дворец и что за трагедия случилась в жизни актрисы Комиссаржевской.
Вы узнаете, что разрушило семью Елисеевых, какие секреты хранит Михайловский дворец и что за трагедия случилась в жизни актрисы Комиссаржевской.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Елисеевский магазин. Вы увидите восстановленную до мельчайших деталей обстановку магазина и пианино, которое играет само по себе. Я расскажу, какой скандал разрушил купеческую семью Елисеевых.
- Аничков дворец. Вы узнаете, сколько раз и почему этот дворец менял хозяев и какую роль он играл в разное время.
- Кофейня «Абрикосовъ». Вы услышите, как жила большая семья Абрикосовых. Я расскажу, как она построила свою сладкую империю и при чём тут «Киндер-сюрприз» и «Раковые шейки».
- Михайловский дворец. Мы поговорим о том, как сложилась жизнь князя Михаила Романова и его семьи и какие тайны скрывал дворец, который так и не принёс своим обитателям счастья.
- Театр Комиссаржевской и Пассаж. Я расскажу историю становления Веры Комиссаржевской как актрисы и её личной трагедии. А ещё о том, чем жило светское общество того времени.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Янина. Являюсь не только экскурсоводом, но и коренным жителем Санкт-Петербурга. На моих экскурсиях вы узнаете не только об истории города, но и о его жителях. Нескучно о Петербурге.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
3 часа
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
82007 790₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
6 650₽ за всё до 3 чел.