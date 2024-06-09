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Это прогулка для тех, кто любит скандалы и интриги, романтические и драматические истории про людей. Мы пройдём по местам, где жили и работали купеческие, княжеские и другие знатные семьи.



Вы узнаете, что разрушило семью Елисеевых, какие секреты хранит Михайловский дворец и что за трагедия случилась в жизни актрисы Комиссаржевской.