6 отзывов оставили туристы

Пять Углов - одна из самых известных точек в Санкт-Петербурге.

Здесь пересекались разные сословия, жили и творили известные люди, составляющие гордость России: Федор Достоевский и Антон Дельвиг, Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков, Анна Павлова и Вера Самойлова, Лидия Чуковская и Сергей Довлатов.

Парадный и доходный Петербург, роскошная лепнина и обшарпанные подворотни видели множество известных людей своего времени. Пройти по желтой дороге Эли в Изумрудный город 🏙️, увидеть дом, где жила Анна Павлова, увидеть Палаццо купцов Елисеевых.......

Мы увидим дома, которые построили известные архитекторы, зайдем в парадные, в которых сохранилась былая роскошь, увидим дворы-колодцы и стенки, расписанные граффити....