6 отзывов оставили туристы

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Люди и судьбы на Пяти Углах

5
6 отзывов
Ольга Е.
Ольга Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 по одному из самых известных районов Санкт-Петербурга — Пяти Углов.

Вы узнаете историю 📖 и тайны района, научитесь «читать» местные достопримечательности: дом-башню и дом маленьких балерин, места, где жили и творили известные личности.

А также попадёте в «Изумрудный город» и побываете в старинных парадных и дворах-колодцах.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Люди и судьбы на Пяти Углах
Люди и судьбы на Пяти Углах
Пять Углов - одна из самых известных точек в Санкт-Петербурге.
Здесь пересекались разные сословия, жили и творили известные люди, составляющие гордость России: Федор Достоевский и Антон Дельвиг, Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков, Анна Павлова и Вера Самойлова, Лидия Чуковская и Сергей Довлатов.
Парадный и доходный Петербург, роскошная лепнина и обшарпанные подворотни видели множество известных людей своего времени. Пройти по желтой дороге Эли в Изумрудный город 🏙️, увидеть дом, где жила Анна Павлова, увидеть Палаццо купцов Елисеевых.......
Мы увидим дома, которые построили известные архитекторы, зайдем в парадные, в которых сохранилась былая роскошь, увидим дворы-колодцы и стенки, расписанные граффити....
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. м. Владимирская, у памятника Ф. Достоевскому
Место завершения
🏁 Мост Ломоносова, наб. р.Фонтанки 64
Люди и судьбы на Пяти Углах
Люди и судьбы на Пяти Углах
Люди и судьбы на Пяти Углах
Люди и судьбы на Пяти Углах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Е.
Ольга Е.
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6 отзывов оставили туристы

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