Это экскурсия для тех, кому интересны незаурядные сильные личности. Вы прогуляетесь по всей территории Петропавловской крепости и увидите места заключения декабристов.
Узнаете, как сложилась судьба женщин, любивших их самозабвенно, какие лишения претерпели жёны, отважившиеся ехать за мужьями во «глубину сибирских руд», и многое другое.
Узнаете, как сложилась судьба женщин, любивших их самозабвенно, какие лишения претерпели жёны, отважившиеся ехать за мужьями во «глубину сибирских руд», и многое другое.
Описание экскурсии
- Вы посетите Трубецкой и Головкин бастионы.
- Увидите казематы Невской и Екатерининской куртины, а также Комендантский дом, где проходило следствие по делу декабристов и оглашался приговор.
- Выйдя к стенам Кронверкской куртины, посмотрите на место, где была совершена казнь пяти декабристов.
Вы узнаете:
- В каких условиях содержались декабристы в крепости.
- Кто из цареубийц реальных (убийство Павла I) вёл следствие и организовывал казнь цареубийц несостоявшихся.
- Чей отъезд на каторгу вызвал всеобщее восхищение и кого благословил сам А. С. Пушкин.
- Кто из женщин проявил настоящую храбрость, появившись на крепостном острове в период закрытой навигации по едва заледеневшей Неве.
- В каких тяжких условиях в Сибири жили княгини, ходившие по мраморным полам своих особняков в Петербурге.
- Кто из жён декабристов считал себя прототипом Татьяны Лариной и как ещё судьба свела её с Пушкиным.
- Кто из декабристов никогда бы не встретил свою судьбу, если бы не ссылка в Сибирь, и как прагматичный брак превратился в настоящую любовь.
Организационные детали
- Вход на территорию крепости бесплатный.
- Можно организовать экскурсию только для вашей компании, подробности уточняйте в переписке.
ежедневно в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 375 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария хороший экскурсовод. Тема интересная, но ввиду, наверно, малого количества известных фактов, не слишком глубоко раскопана, так сказать))) Желаю развития и глубины погружения в тему
Мария
Ответ организатора:
Елена, благодарю за обратную связь.
Полностью согласна, что тема декабристов практически необъятна, тем более, как вы сказали, ввиду отсутствия полной информации.
Что
Полностью согласна, что тема декабристов практически необъятна, тем более, как вы сказали, ввиду отсутствия полной информации.
Что
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к
Прекрасная экскурсия.
Спасибо гиду за достойную подачу и интересные факты истории нашей России.
А тема женской любви, верности и благородства актуальна во все времена.
Рекомендую к посещению.
Спасибо гиду за достойную подачу и интересные факты истории нашей России.
А тема женской любви, верности и благородства актуальна во все времена.
Рекомендую к посещению.
Мария
Ответ организатора:
Галина, спасибо за добрые слова! Они очень тронули мою душу💫
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А
Мария — удивительный гид. Она рассказывает не просто историю, а настоящую человеческую драму, полную самопожертвования и силы духа. Экскурсия проходит на одном дыхании: ты буквально идешь по следам этих хрупких
Мария
Ответ организатора:
Анжелика, спасибо огромное за такие приятные слова!
Я очень рада, что Вы так искренне и с большим интересом разделили со мной любовь к этой теме. Вдвойне приятно вести свой рассказ для таких слушателей как Вы! 💫
Я очень рада, что Вы так искренне и с большим интересом разделили со мной любовь к этой теме. Вдвойне приятно вести свой рассказ для таких слушателей как Вы! 💫
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Н
1 мая была на экскурсии:"В ссылку по любви". Мне все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Марии за интересную экскурсию и за отзывчивое отношение! Чувствуется, что Мария очень погружена и заинтересована в данной теме и умеет заинтересовать других! Большое спасибо!!!
Мария
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за добрые слова! Благодарю Вас за выбор моей экскурсии и искреннюю заинтересованность к моему рассказу 💫
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Спасибо Марии за очень познавательный и интересный рассказ. Тема очень интересная.
Мария
Ответ организатора:
Лариса, спасибо за выбор моей экскурсии и Вашу высокую оценку💫
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