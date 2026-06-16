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В ссылку по любви: истории жён декабристов

Пройти по Петропавловской крепости и страницам трагичных судеб
Это экскурсия для тех, кому интересны незаурядные сильные личности. Вы прогуляетесь по всей территории Петропавловской крепости и увидите места заключения декабристов.

Узнаете, как сложилась судьба женщин, любивших их самозабвенно, какие лишения претерпели жёны, отважившиеся ехать за мужьями во «глубину сибирских руд», и многое другое.
4.8
5 отзывов
В ссылку по любви: истории жён декабристов
В ссылку по любви: истории жён декабристов
В ссылку по любви: истории жён декабристов

Описание экскурсии

  • Вы посетите Трубецкой и Головкин бастионы.
  • Увидите казематы Невской и Екатерининской куртины, а также Комендантский дом, где проходило следствие по делу декабристов и оглашался приговор.
  • Выйдя к стенам Кронверкской куртины, посмотрите на место, где была совершена казнь пяти декабристов.

Вы узнаете:

  • В каких условиях содержались декабристы в крепости.
  • Кто из цареубийц реальных (убийство Павла I) вёл следствие и организовывал казнь цареубийц несостоявшихся.
  • Чей отъезд на каторгу вызвал всеобщее восхищение и кого благословил сам А. С. Пушкин.
  • Кто из женщин проявил настоящую храбрость, появившись на крепостном острове в период закрытой навигации по едва заледеневшей Неве.
  • В каких тяжких условиях в Сибири жили княгини, ходившие по мраморным полам своих особняков в Петербурге.
  • Кто из жён декабристов считал себя прототипом Татьяны Лариной и как ещё судьба свела её с Пушкиным.
  • Кто из декабристов никогда бы не встретил свою судьбу, если бы не ссылка в Сибирь, и как прагматичный брак превратился в настоящую любовь.

Организационные детали

  • Вход на территорию крепости бесплатный.
  • Можно организовать экскурсию только для вашей компании, подробности уточняйте в переписке.

ежедневно в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 375 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
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любовь к этому городу заразительна! Я с удовольствием поделюсь с вами своей страстью и открою для вас все грани его красоты. Я не просто рассказываю факты, я дарю эмоции! Моя цель — сделать вашу экскурсию незабываемой, интересной и наполненной теплом.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
Елена
Мария хороший экскурсовод. Тема интересная, но ввиду, наверно, малого количества известных фактов, не слишком глубоко раскопана, так сказать))) Желаю развития и глубины погружения в тему
Мария хороший экскурсовод. Тема интересная, но ввиду, наверно, малого количества известных фактов, не слишком глубоко раскопана,
Мария
Мария
Ответ организатора:
Елена, благодарю за обратную связь.
Полностью согласна, что тема декабристов практически необъятна, тем более, как вы сказали, ввиду отсутствия полной информации.
Что
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касается темы моей экскурсии – это именно судьбы тех женщин, которые совершив невероятный подвиг, отправились за своими мужьями в Сибирь, то она мною изучена и изучается до сих пор. И каждый раз открываются все новые детали и обстоятельства. К сожалению, ваши вопросы вышли на впервые встречающийся мне уровень лишней заинтересованности – точные даты, цели и задачи восстания декабристов, люди, которые имеют второстепенное значение в моем рассказе, географические названия с моментальной проверкой вами на карте России, точный возраст упомянутых людей и судьбы родственников декабристов до седьмого колена. Перегружать экскурсию такими деталями излишне, чтобы все судьбы внести в структурированный рассказ не хватит времени. Это уже больше относится к научному исследованию и курсу академических лекций, далеко выходит за рамки обозначенной темы и ничего общего с моей экскурсией не имеет.
На своих экскурсиях каждый гид четко ограничен не только заданной темой, но и жестким таймингом, в течение которого нужно эту тему раскрыть. Рассказать обо всем и обо всех, тем более на групповой экскурсии, просто невозможно.
Желаю вам хороших экскурсий с глубинным погружением!

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к
Прекрасная экскурсия.
Спасибо гиду за достойную подачу и интересные факты истории нашей России.
А тема женской любви, верности и благородства актуальна во все времена.
Рекомендую к посещению.
Прекрасная экскурсия.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Галина, спасибо за добрые слова! Они очень тронули мою душу💫
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А
Мария — удивительный гид. Она рассказывает не просто историю, а настоящую человеческую драму, полную самопожертвования и силы духа. Экскурсия проходит на одном дыхании: ты буквально идешь по следам этих хрупких
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женщин, которые променяли дворцы и балы на ледяные сибирские ночи и каторгу.
Материал подан интересно, с кучей деталей, которых нет в интернете (личные письма, бытовые мелочи). Главное достоинство — не лекция, а живой разговор о любви и верности, пропущенный через сердце. Спасибо за высокий уровень!
Мария, вы влюбляете в свою тему. Огромная благодарность за её величество Правду о подвиге этих женщин.

Мария
Мария
Ответ организатора:
Анжелика, спасибо огромное за такие приятные слова!
Я очень рада, что Вы так искренне и с большим интересом разделили со мной любовь к этой теме. Вдвойне приятно вести свой рассказ для таких слушателей как Вы! 💫
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Н
1 мая была на экскурсии:"В ссылку по любви". Мне все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Марии за интересную экскурсию и за отзывчивое отношение! Чувствуется, что Мария очень погружена и заинтересована в данной теме и умеет заинтересовать других! Большое спасибо!!!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за добрые слова! Благодарю Вас за выбор моей экскурсии и искреннюю заинтересованность к моему рассказу 💫
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Лариса
Спасибо Марии за очень познавательный и интересный рассказ. Тема очень интересная.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Лариса, спасибо за выбор моей экскурсии и Вашу высокую оценку💫
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