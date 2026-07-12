Поговорим о мистической нумерологии Спаса на Крови и роковой цифре для императора Павла. Я расскажу, где в Петербурге обитала вся лесная нечисть и какое место петербуржцы вечером стараются обходить стороной. Вы узнаете, что за район в нашем городе считается районом двойников и почему во все времена встреча с ним считалась плохим предзнаменованием. Также разберемся, где же на самом деле находится булгаковская Нехорошая квартира. Дойдем до знаменитой ротонды. И навестим двор-колодец ради одного важного дела.
Любопытные детали — попутно
Кроме того, на прогулке вы услышите «о главной шпионской конторе» и тридцати сребрениках. Выясните, как любовь графа Шереметьева к свежим устрицам изменила судьбу человека и чем городу запомнилось одно похмелье. Вспомним примеры человечности, явленной Николаем I, хитрости персов, а также другие пороки и добродетели людей.
Знаковые места города
В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г. Г. Елисеева, площадь Ломоносова, Дом-кольцо, ротонда. Если у вас будет время, добавим дворы Сен-Жермен и Фонтанного дома на Литейном, а после снова выйдем на набережную.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Конюшенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 515 туристов
Я родилась в Петербурге и с самого своего рождения живу в центральном районе. В детстве мама всегда обращала моё внимание на окружающие нас здания. Вместе мы ходили в Лекторий Юсуповского читать дальшеуменьшить
дворца на лекции Кирикова, Пунина, Мильчика, где я, в основном, спала… Но всё же, засыпая, успевала разглядеть лепнину на потолке.
С детства я мечтала выступать на сцене. Но поступать в театральное побоялась и в итоге закончила исторический факультет СПбГУ.
Детская мечта о сцене никуда не пропала — и я решила пойти на курсы гидов. Взяла у преподавателей главную установку: сохранить живость восприятия, не закостенеть и не превратиться в живого аудиогида. Так и воспринимаю свою работу: каждый раз «выхожу на сцену», как в первый.
С 2019 года я работаю гидом, есть аккредитация. Я безумно люблю свой город и каждый раз открываю его для себя заново. И поэтому могу поделиться своими открытиями с гостями и жителями Петербурга. А когда срываю аплодисменты — я счастлива!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Невероятная экскурсия с потрясающей Ольгой оставила в нашем сердце только самые добрые и восторженные воспоминания! 😍🙏🫶👍😻 Ольга настолько вовлеченные и эрудированный экскурсовод, что только поражаешься как один человек может столько читать дальшеуменьшить
знать и помнить! А что самое главное - видно что она сама получает огромное удовольствие от посещения каждого места на маршруте и переживает с нами эти волшебные эмоции от таинственного и чарующего Питера! однозначно рекомендую всем любителям пеших маршрутов! Такого Питера вы еще точно не видели! А Ольге еще раз огромное спасибо и искренне надеемся на новую встречу! 🌺🥰💝
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И
Ирина
Очень приятный человек и рассказчик, но хотелось бы более полного знания заявленной темы.
+2
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Ольга
Замечательная экскурсия. Видно, что Ольга знает свой город и рассказывает о нём с большой любовью. Было здОрово гулять по тем местам, которые никогда бы сами не увидели. На этой экскурсии читать дальшеуменьшить
погружаешься в атмосферу Питера, знаменитые дворы. Ольга знает все потаённые уголки и везде увлечёт вас интересным рассказом или легендой. Ольга влюбляет в Питер! Рекомендую к посещению! Благодарим за экскурсию и желаем вдохновения и приятных слушателей!
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Ирина
В целом все понравилось, было интересно слушать, много открыли для себя новых фактов. Рекомендую брать экскурсию для прогулки днем, так как вечером часть двориков не очень комфортно было смотреть, так читать дальшеуменьшить
как уже было темновато, где-то была стройка, местами не было фонарей. До парадной красивой не успели дойти, но нам прислали материалы как добраться самим, если захотим. В целом впечатления положительные, рекомендуем для прогулки днем!
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Андрей
Вчера погуляли по городу с замечательным гидом и приятным человеком Ольгой! В Санкт Петербурге мы далеко не в первый раз, я был еще во времена Ленинграда. Но мы узнали много нового, читать дальшеуменьшить
причем там и о том где ранее бывали или просто проходили мимо… Очень интересно находить такие "жемчужины" и места с двойным дном. Ольга был нам отличным проводником, в секретные места и тайные закоулки, одновременно организатором мини квестов и викторин и наших детей-подростков. Даже они были вырваны из мира смартфонов и погрузились в реальность тайных сторон Петербурга. Мы прошли 20000 шагов, но получили заряд бодрости и положительных эмоций на все время нашего пребывания. Спасибо, Ольга, от всей нашей семьи! Экскурсия подойдет для любознательных, позитивно настроенных активных людей.
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Р
Рамиль
Всем привет! Когда представляешь себе экскурсию то кажется что это будет рассказ с классическими истоиями,кучей цифр и с байками которые известны практически всем. С Ольгой же всё было совершенно не так! читать дальшеуменьшить
Да,конечно, были и байки, и цифры,но это была прогулка как-будто с хорошей знакомой, соседкой, давней подругой. Мы с моей супругой легко нашли контакт с Ольгой, было всё просто и уютно. Те места которые мы смогли увидеть вряд ли бы смогли увидеть сами. Но главное - это истории! Очень интересные истории не столько мест сколько личностей окружающих эти места. Во время нашей прогулки эпохи пролетали одна за другой, было интересно и весело. Мы переходили к разговорам о личном, шутили о вещах не связанных с экскурсией, время пролетело быстро. Мы распрощались и довольные ушли гулять дальше. Уже вечером, ужиная в симпатичном ресторанчике на Итальянской улице мы с женой подумали что зачем нам искать добро от добра и решили Ольгу попросить с нами провести и следующий день. Ещё во время экскурсии она натолкнула нас на мысль о том чтобы покататься вместе на кораблике при следующем посещении Северной Пальмиры. Вот и решили,зачем ждать следующего посещения? Ольга с радостью откликнулась на наш призыв и помогла найти чудесный катер - корабль с капитаном с красивым именем Назарий. Мы начали своё увлекательное путешествие по каналам, Неве и увидели уже с воды те места мимо которых проходили накануне и смогли ещё раз оценить красоту увиденного вчера. И снова новые истории, увлекательные факты о знаменитых и не очень жителях города и тут же свойские разговоры ни о чём и обо всём под бокалы чудесного вина. И вновь, время пролетело не заметно. Ольга,спасибо большое за эти прекрасные эмоции и за фирменное "Петербург можно раскрывать бесконечно"! До встречи! Рамиль и Лейсан!
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