В одном из самых загадочных городов России за чудесами далеко ходить не нужно. Но и узнать о них без проводника трудно: многие явления не описаны в книгах и существуют как часть жизни петербуржцев. На встрече я раскрою, где искать настоящую Нехорошую квартиру, какие зоны у нас всегда обходили стороной, где в городе проявляется магия чисел и куда точно идти за исполнением желания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Параллельные миры Петербурга

Поговорим о мистической нумерологии Спаса на Крови и роковой цифре для императора Павла. Я расскажу, где в Петербурге обитала вся лесная нечисть и какое место петербуржцы вечером стараются обходить стороной. Вы узнаете, что за район в нашем городе считается районом двойников и почему во все времена встреча с ним считалась плохим предзнаменованием. Также разберемся, где же на самом деле находится булгаковская Нехорошая квартира. Дойдем до знаменитой ротонды. И навестим двор-колодец ради одного важного дела.

Любопытные детали — попутно

Кроме того, на прогулке вы услышите «о главной шпионской конторе» и тридцати сребрениках. Выясните, как любовь графа Шереметьева к свежим устрицам изменила судьбу человека и чем городу запомнилось одно похмелье. Вспомним примеры человечности, явленной Николаем I, хитрости персов, а также другие пороки и добродетели людей.

Знаковые места города

В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г. Г. Елисеева, площадь Ломоносова, Дом-кольцо, ротонда. Если у вас будет время, добавим дворы Сен-Жермен и Фонтанного дома на Литейном, а после снова выйдем на набережную.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.