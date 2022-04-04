Район двойников и другие тайны Петербурга

Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду

5
6 отзывов
Индивидуальная
В одном из самых загадочных городов России за чудесами далеко ходить не нужно.

Но и узнать о них без проводника трудно: многие явления не описаны в книгах и существуют как часть жизни петербуржцев.

На встрече я раскрою, где искать настоящую Нехорошую квартиру, какие зоны у нас всегда обходили стороной, где в городе проявляется магия чисел и куда точно идти за исполнением желания.
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
Район двойников и другие тайны Петербурга
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Что вас ожидает

Параллельные миры Петербурга

Поговорим о мистической нумерологии Спаса на Крови и роковой цифре для императора Павла. Я расскажу, где в Петербурге обитала вся лесная нечисть и какое место петербуржцы вечером стараются обходить стороной. Вы узнаете, что за район в нашем городе считается районом двойников и почему во все времена встреча с ним считалась плохим предзнаменованием. Также разберемся, где же на самом деле находится булгаковская Нехорошая квартира. Дойдем до знаменитой ротонды. И навестим двор-колодец ради одного важного дела.

Любопытные детали — попутно

Кроме того, на прогулке вы услышите «о главной шпионской конторе» и тридцати сребрениках. Выясните, как любовь графа Шереметьева к свежим устрицам изменила судьбу человека и чем городу запомнилось одно похмелье. Вспомним примеры человечности, явленной Николаем I, хитрости персов, а также другие пороки и добродетели людей.

Знаковые места города

В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г. Г. Елисеева, площадь Ломоносова, Дом-кольцо, ротонда. Если у вас будет время, добавим дворы Сен-Жермен и Фонтанного дома на Литейном, а после снова выйдем на набережную.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Конюшенной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
4 апр 2022
Наш гид Ольга сразу вовлекла в процесс своим энтузиазмом и легкостью подачи информации. Маршрут составлен плавно, без беготни по одним и тем же местам. Точки остановок чередуются между общеизвестными объектами и местами, не представленными в путеводителях. Ольга заинтересовала нашу разновозрастную группу так, что мы не заметили трех часов пеших перемещений. Экскурсия длилась даже дольше запланированного. Все участники очень довольны.
В
3 апр 2022
Необычный маршрут и интересные места Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что наша компания состояла только из питерцев, Ольга смогла показать и рассказать много интересного, о чем мы раньше не знали. Спасибо!
В
31 мар 2022
Прекрасная насыщенная экскурсия. Подростки - сложная аудитория, но они остались в восторге от Ольги. Спасибо большое!
Ю
8 мар 2022
Ольга сумела перенести нас в эпоху 18-19 века. Она была очень «живой», энергичной, поэтому экскурсия получилась соотвествующей: динамичной, интересной, увлекательной. Холод и ветер не помешали нам тепло пообщаться и с пользой провести время. Ольга смогла показать нам не туристический маршрут, а увлекательное путешествие.
Мария
3 мар 2022
Это было потрясающе!
Ольга - знающая, эмоциональная, любящая свой город!
10 лет езжу в Санкт-Петербург, но впервые увидела город с другой стороны!
Это было потрясающе!
Алексей
15 фев 2022
Спасибо Ольге! Несмотря на цейтнот и погоду экскурсия получилась очень интересной! 👏👏👏

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