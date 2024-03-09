Узнать о прошлом храма и послушать органную музыку, которую любят даже церковные мыши
История прихода берёт начало с 1732 года, когда в бывшем дворце князя Меншикова была основана домовая церковь.
Создатель приходского музея и автор книги о храме, Татьяна Рюмина, собрала под шпилем старинной кирхи немало интересных находок.
Она покажет готические фасады с нового ракурса, расскажет, по ком звонит лютеранский колокол и что можно потерять в церкви на 10 лет.
Создатель приходского музея и автор книги о храме, Татьяна Рюмина, собрала под шпилем старинной кирхи немало интересных находок.
Она покажет готические фасады с нового ракурса, расскажет, по ком звонит лютеранский колокол и что можно потерять в церкви на 10 лет.
Ближайшие даты:
9
мар
мар
16
мар
мар
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите храм и услышите истории о возрождении церкви Святого Михаила, её служителях и известных прихожанах. Затем посетите колокольню. В завершение послушаете получасовой органный концерт.
Вы узнаете:
- Почему церковь снаружи кажется большой, а внутри — наоборот
- Какие замыслы архитектора по сей день влияют на жизнь прихожан
- Какая форма креста самая удачная
- Есть ли голос у витражей
- Почему мыши слушают органную музыку
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты на концерт
- Обращаем ваше внимание: подъём на самый верхний уровень колокольни закрыт. Мы посетим только основание колокольни — башню чуть выше третьего этажа.
- Экскурсию проведёт основатель приходского музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около церкви
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 962 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
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