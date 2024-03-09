Лютеранская церковь Святого Михаила + органный концерт (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать о прошлом храма и послушать органную музыку, которую любят даже церковные мыши

История прихода берёт начало с 1732 года, когда в бывшем дворце князя Меншикова была основана домовая церковь.

Создатель приходского музея и автор книги о храме, Татьяна Рюмина, собрала под шпилем старинной кирхи немало интересных находок.

Она покажет готические фасады с нового ракурса, расскажет, по ком звонит лютеранский колокол и что можно потерять в церкви на 10 лет.
Лютеранская церковь Святого Михаила + органный концерт (в мини-группе)
Лютеранская церковь Святого Михаила + органный концерт (в мини-группе)
Лютеранская церковь Святого Михаила + органный концерт (в мини-группе)
Ближайшие даты:
9
мар
16
мар

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите храм и услышите истории о возрождении церкви Святого Михаила, её служителях и известных прихожанах. Затем посетите колокольню. В завершение послушаете получасовой органный концерт.

Вы узнаете:

  • Почему церковь снаружи кажется большой, а внутри — наоборот
  • Какие замыслы архитектора по сей день влияют на жизнь прихожан
  • Какая форма креста самая удачная
  • Есть ли голос у витражей
  • Почему мыши слушают органную музыку

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты на концерт
  • Обращаем ваше внимание: подъём на самый верхний уровень колокольни закрыт. Мы посетим только основание колокольни — башню чуть выше третьего этажа.
  • Экскурсию проведёт основатель приходского музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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