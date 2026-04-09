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насыщенный и очень атмосферный день!



Мария – не просто гид, а увлеченный рассказчик и настоящий проводник в прошлое. С первых минут у Армянской церкви она развеяла стереотипы и легко, с такой теплотой и знанием дела, открыла нам двери в мир разных конфессий, показав, насколько гостеприимными могут быть эти места.



Каждая остановка маршрута – это отдельная глава захватывающей книги. Армянский храм с его малоизвестными историями о Екатерине, уютные дворики католического квартала, величественный Казанский собор с его императорскими тайнами и военной славой… А лютеранская кирха св. Петра и Павла! Спуск в подвал и рассказ о советской эпохе – это было неожиданно и очень мощно, настоящий "сюрприз", как и обещано!



Особенно покорил "шведский" уголок с его тишиной и необычной архитектурой – такая контрастная и камерная часть города. И, конечно, кульминация – Спас на Крови. Мария "расшифровала" его яркий облик так, что теперь смотришь на этот шедевр совсем другими глазами!



Но самое ценное – это то, как Мария сплела все нити воедино. Через архитектуру храмов, судьбы императоров (Павла I, Александра I, Николая I), истории знаменитых жителей (Пушкин, Брюллов, Чайковский, Нобели, Фаберже) и малоизвестные факты из мемуаров она создала живой, дышащий образ Петербурга XVIII-XIX веков. Города, где на Невском звучала разноязыкая речь, а в храмах молились люди со всей Европы.



К концу экскурсии действительно сложилась яркая, как мозаика Спаса на Крови, картина – многонациональной столицы огромной империи. Уезжал с ощущением, что не просто узнал много нового (действительно, такого нет в путеводителях!), а прочувствовал эпоху, взглянул на знакомые места по-новому и получил огромное интеллектуальное и эстетическое удовольствие.



Спасибо огромное Марии за ее профессионализм, глубокие знания, легкую подачу и искреннюю любовь к городу! Это одна из самых запоминающихся и содержательных экскурсий в моей жизни. Всем, кто хочет понять Петербург, – очень и очень рекомендую!