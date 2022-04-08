Собор как камертон эпохи

Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре

Индивидуальная
Люди часто боятся зайти в храм другой конфессии — и не знают, что их там с радостью ждут.

Гуляя в районе Невского проспекта, мы откроем двери разных соборов: в 18-19 веках вокруг них сформировались иностранные кварталы.

Я покажу, как в архитектуре храмов воплотились идеи своего времени, как с ними связаны судьбы императоров и других персон и в чем их ценность для истории.
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
Собор как камертон эпохи
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Что вас ожидает

  • Мы начнем экскурсию на Невском проспекте, у католического храма св. Екатерины: построенный при Екатерине II, он поведает о малоизвестных деталях её правления. Зайдем внутрь — и я расскажу о его интерьере, о картинах и иконах.
  • Через уютные дворики бывшего католического квартала выйдем к Площади Искусств. По пути поговорим о жизни католиков в Петербурге, об Ордене Иезуитов — и плавно перейдём ко временам Павла I и Александра I.
  • Набережная канала Грибоедова приведет нас к Казанскому собору. Главный собор Российской империи, любимый храм императорской семьи, памятник войны 1812 года — вы узнаете о нем любопытные факты и оцените его внутреннее и внешнее убранство.
  • Рядом же находится лютеранский храм св. Петра и Павла, самый большой в городе. Возведен при Николае I: здесь вспомним и Пушкина, и живописца Карла Брюллова, и Петра Чайковского. Спустимся в подземелье и поговорим о советской эпохе — будет немало сюрпризов!
  • После окажемся в «шведском» районе города. Тишина пешеходной улицы, архитектура северного модерна, брутальная церковь в стиле шведского Cредневековья — в этой необычной атмосфере вы услышите о самых знаменитых шведах Империи, Нобелях и ювелирах Фаберже.
  • Завершает маршрут храм Воскресения Христова, или Спас на крови. Он резко выделяется на фоне петербургской архитектуры яркостью красок и необычностью форм — я расскажу, как проводили архитектурный конкурс, объясню, какие символы зашифрованы в его декоре.

К концу экскурсии у вас сформируется яркий образ многонационального Санкт-Петербурга 18-19 веков, где на одной улице жили и встречались русские, немцы, итальянцы и французы. Вы по-новому взглянете на личности наших императоров; разберетесь, как менялась храмовая архитектура. Вас ждут факты, которые не найти в путеводителях и Википедии, а сюжеты из мемуаров и писем современников помогут воссоздать атмосферу эпохи.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется историей и архитектурой 18 и 19 века и хочет пройти нестандартным маршрутом по центру Санкт-Петербурга.
На экскурсию приглашаются путешественники старше 14 лет: мы посещаем 3 храма, и там важно не шуметь — с детишками это бывает трудно контролировать.

Организационные детали

Во время экскурсии можем сделать перерыв на кофе. Напитки и десерты оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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