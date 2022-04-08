Что вас ожидает

Мы начнем экскурсию на Невском проспекте, у католического храма св. Екатерины: построенный при Екатерине II, он поведает о малоизвестных деталях её правления. Зайдем внутрь — и я расскажу о его интерьере, о картинах и иконах.

Через уютные дворики бывшего католического квартала выйдем к Площади Искусств. По пути поговорим о жизни католиков в Петербурге, об Ордене Иезуитов — и плавно перейдём ко временам Павла I и Александра I.

Набережная канала Грибоедова приведет нас к Казанскому собору. Главный собор Российской империи, любимый храм императорской семьи, памятник войны 1812 года — вы узнаете о нем любопытные факты и оцените его внутреннее и внешнее убранство.

Рядом же находится лютеранский храм св. Петра и Павла, самый большой в городе. Возведен при Николае I: здесь вспомним и Пушкина, и живописца Карла Брюллова, и Петра Чайковского. Спустимся в подземелье и поговорим о советской эпохе — будет немало сюрпризов!

После окажемся в «шведском» районе города. Тишина пешеходной улицы, архитектура северного модерна, брутальная церковь в стиле шведского Cредневековья — в этой необычной атмосфере вы услышите о самых знаменитых шведах Империи, Нобелях и ювелирах Фаберже.

Завершает маршрут храм Воскресения Христова, или Спас на крови. Он резко выделяется на фоне петербургской архитектуры яркостью красок и необычностью форм — я расскажу, как проводили архитектурный конкурс, объясню, какие символы зашифрованы в его декоре.

К концу экскурсии у вас сформируется яркий образ многонационального Санкт-Петербурга 18-19 веков, где на одной улице жили и встречались русские, немцы, итальянцы и французы. Вы по-новому взглянете на личности наших императоров; разберетесь, как менялась храмовая архитектура. Вас ждут факты, которые не найти в путеводителях и Википедии, а сюжеты из мемуаров и писем современников помогут воссоздать атмосферу эпохи.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется историей и архитектурой 18 и 19 века и хочет пройти нестандартным маршрутом по центру Санкт-Петербурга.

На экскурсию приглашаются путешественники старше 14 лет: мы посещаем 3 храма, и там важно не шуметь — с детишками это бывает трудно контролировать.

Организационные детали

Во время экскурсии можем сделать перерыв на кофе. Напитки и десерты оплачиваются дополнительно.