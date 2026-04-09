Люди часто боятся зайти в храм другой конфессии — и не знают, что их там с радостью ждут.
Гуляя в районе Невского проспекта, мы откроем двери разных соборов: в 18-19 веках вокруг них сформировались иностранные кварталы.
Я покажу, как в архитектуре храмов воплотились идеи своего времени, как с ними связаны судьбы императоров и других персон и в чем их ценность для истории.
Гуляя в районе Невского проспекта, мы откроем двери разных соборов: в 18-19 веках вокруг них сформировались иностранные кварталы.
Я покажу, как в архитектуре храмов воплотились идеи своего времени, как с ними связаны судьбы императоров и других персон и в чем их ценность для истории.
Описание экскурсии
- Мы встречаемся у армянского храма св. Екатерины: построенный при Екатерине II, он поведает о малоизвестных деталях её правления. Зайдем внутрь — и я расскажу о его интерьере, о картинах и иконах.
- Через уютные дворики бывшего католического квартала выйдем к площади Искусств. По пути поговорим о жизни католиков в Петербурге, об Ордене Иезуитов — и плавно перейдём ко временам Павла I и Александра I.
- Набережная канала Грибоедова приведет нас к Казанскому собору. Главный собор Российской империи, любимый храм императорской семьи, памятник войны 1812 года — вы узнаете о нем любопытные факты и оцените его внутреннее и внешнее убранство.
- Рядом же находится лютеранский храм св. Петра и Павла, самый большой в городе. Возведен при Николае I: здесь вспомним и Пушкина, и живописца Карла Брюллова, и Петра Чайковского. Спустимся в подземелье и поговорим о советской эпохе — будет немало сюрпризов!
- После окажемся в «шведском» районе города. Тишина пешеходной улицы, архитектура северного модерна, брутальная церковь в стиле шведского Cредневековья — в этой необычной атмосфере вы услышите о самых знаменитых шведах Империи, Нобелях и ювелирах Фаберже.
- Завершает маршрут храм Воскресения Христова, или Спас на крови. Он резко выделяется на фоне петербургской архитектуры яркостью красок и необычностью форм — я расскажу, как проводили архитектурный конкурс, объясню, какие символы зашифрованы в его декоре.
К концу экскурсии у вас сформируется яркий образ многонационального Санкт-Петербурга 18-19 веков, где на одной улице жили и встречались русские, немцы, итальянцы и французы. Вы по-новому взглянете на личности наших императоров; разберетесь, как менялась храмовая архитектура. Вас ждут факты, которые не найти в путеводителях и Википедии, а сюжеты из мемуаров и писем современников помогут воссоздать атмосферу эпохи.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется историей и архитектурой 18 и 19 века и хочет пройти нестандартным маршрутом по центру Санкт-Петербурга.
На экскурсию приглашаются путешественники старше 14 лет: мы посещаем 3 храма, и там важно не шуметь — с детишками это бывает трудно контролировать.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение храма и катакомб Петрикирхе — 200 руб. с человека
- Во время экскурсии можем сделать перерыв на кофе. Напитки и десерты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maрия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Добрый день! Я Мария, лицензированный гид по Санкт-Петербургу, профессиональный художник и реставратор. Родилась в семье художников, с детства была окружена искусством и творческим людьми. А еще я очень люблю историю. Именно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Были на экскурсии холодным январским днем. Мария так выстроила маршрут, что мы не замерзли и получили огромное удовольствие от прогулки. Если вы в Питере не в первый раз, то эта экскурсия позволит вам расширить представление о городе с необычной стороны. Мария, спасибо за чудесную и необычную прогулку по храмам!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию. Необременительная, интересная, познавательная. Спасибо!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Глубокие познания экскурсовода в разных религиях и конфессиях и легкая подача материала, очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная и необычная экскурсия. Открыли для себя много нового и любопытного. Мария прекрасный гид и человек, который подстраивается под любые "капризы" и нюансы в группе)))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашей группе все очень понравилось, Мария очень ловко нас организовывала. Было интересно, Мария очень приятный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Если вы хотите не просто увидеть храмы Петербурга, а понять их душу, историю города и людей, которые его строили – вам обязательно нужна эта экскурсия с Марией! Это был невероятный,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Собор как камертон эпохи»
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Увидеть главное и побывать в одном из крупнейших соборов мира
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмовое ожерелье Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, изучая его храмы и архитектурные шедевры. Уникальная экскурсия для истинных ценителей искусства
Начало: У ст. метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Петербург за 5 часов с посещением тюрьмы, крепости и собора
Увидеть главные памятники города, посетить Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
15 авг в 10:00
17 авг в 10:00
2100 ₽ за человека
Билеты
Исаакиевский собор и главные площади Петербурга
Пройти три центральные площади, осмотреть величественный собор и ощутить пульс города
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
1800 ₽ за билет
-20%
до 1 сентября
от 4800 ₽ за экскурсию