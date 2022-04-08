К концу экскурсии у вас сформируется яркий образ многонационального Санкт-Петербурга 18-19 веков, где на одной улице жили и встречались русские, немцы, итальянцы и французы. Вы по-новому взглянете на личности наших императоров; разберетесь, как менялась храмовая архитектура. Вас ждут факты, которые не найти в путеводителях и Википедии, а сюжеты из мемуаров и писем современников помогут воссоздать атмосферу эпохи.
Тем, кто интересуется историей и архитектурой 18 и 19 века и хочет пройти нестандартным маршрутом по центру Санкт-Петербурга.
На экскурсию приглашаются путешественники старше 14 лет: мы посещаем 3 храма, и там важно не шуметь — с детишками это бывает трудно контролировать.
Во время экскурсии можем сделать перерыв на кофе. Напитки и десерты оплачиваются дополнительно.