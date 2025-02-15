В нашем аудиогиде не будет обилия дат, исторических фактов или обзора архитектурных деталей. Мы не будем углубляться в строительство замка и подробно описывать интерьеры дворца.
Вместо этого вы услышите о людях, которые здесь жили в разные периоды, и о том, как это место таинственным образом влияло на их судьбы.
Вместо этого вы услышите о людях, которые здесь жили в разные периоды, и о том, как это место таинственным образом влияло на их судьбы.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание аудиогида
- Вы раскроете, почему замок построен в виде средневековой крепости, а его интерьеры украшены древними символами рыцарского Мальтийского ордена
- Попробуете разобраться, почему именно эта крепость стала местом трагической гибели Павла I
- Услышите легенды, которые до сих пор окутывают это событие
- Узнаете, какие артефакты и древние реликвии Ордена, согласно преданию, хранятся в подземельях Михайловского замка, и кто хранитель этой тайны
- Выясните, почему Михайловский замок получил прозвище «Инженерный» и как он повлиял на судьбу Достоевского
Фокус аудиоэкскурсии — на людях и историях. Но попутно вы, конечно, познакомитесь с внутренним убранством замка:
- Рассмотрите аутентичные детали интерьера Павловского времени
- Увидите шедевры Репина, Сурикова, Крамского, Брюллова
- Полюбуетесь гравюрами и миниатюрами эпохи Романовых
- Найдёте подлинные мраморные скульптуры Летнего сада
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Михайловский замок. Вы можете купить его на Трипстере: купить билет
- Михайловский замок открыт для посещения в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Вторник — выходной. Перед посещением дополнительно проверьте, пожалуйста, актуальные часы работы
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском замке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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