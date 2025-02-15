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В нашем аудиогиде не будет обилия дат, исторических фактов или обзора архитектурных деталей. Мы не будем углубляться в строительство замка и подробно описывать интерьеры дворца.



Вместо этого вы услышите о людях, которые здесь жили в разные периоды, и о том, как это место таинственным образом влияло на их судьбы.