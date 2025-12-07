Освойте искусство бенто-тортов — приготовьте десерт из натурального джелато и украсьте посыпками на свой вкус.
Вы узнаете, чем джелато отличается от мороженого, разберётесь в принципах построения слоёв и порядке их укладывания и научитесь сочетать разные вкусы.
Описание мастер-класса
- Вы научитесь правильно подбирать ингредиенты для бенто-торта.
- Освоите технику аккуратной сборки и выравнивания.
- Разберётесь в принципах композиции и декорирования, используя 10 видов различных посыпок.
- Унесёте с собой авторский бенто-торт, а ещё — шоколадные конфеты собственного приготовления.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.
- Всё необходимое для мастер-класса выдаём.
- Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровского парка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1129 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
