Кулинарные мастер-классы для детей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы для детей» в Санкт-Петербурге, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мастер-класс по изготовлению пряничного домика в Петербурге
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по изготовлению пряничного домика в Петербурге
Собрать и украсить вкусный домик и оригинально проводить уходящий год
Начало: У СТ.М. «Горьковская»
19 дек в 17:30
20 дек в 17:30
2500 ₽ за человека
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
1 час
44 отзыва
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У Александровского парка
Сегодня в 16:45
Завтра в 11:45
1100 ₽ за человека
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 13:15
9 ноя в 13:15
2100 ₽ за человека

