Пряничный домик — один из главных атрибутов новогоднего праздника, настоящий символ волшебства и чуда.
Он пришёл к нам прямиком из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», а теперь служит порталом в детство! Вы узнаете, как они появились в России и Европе, научитесь делать глазурь. Своими руками соберёте вкусный домик — и, конечно, украсите его.
Описание мастер-класса
Сначала — сборка домика под руководством ведущего мастер-класса
- Вы создадите собственный домик из готовых деталей — всё точно подогнано, остаётся лишь включить фантазию!
- Послушаете познавательный рассказ о рецептуре и истории появления пряничных домиков в Европе и России.
- Узнаете рецепт королевской глазури и освоите её приготовление.
А затем — полная свобода действий в оформлении!
- Вы украсите домик глазурью, посыпками и «снегом» из пищевых ингредиентов — безопасно, вкусно и очень красиво.
- Создадите ёлочку и поставите мини-украшения вокруг домика — чтобы композиция выглядела как кадр из зимней сказки.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютном помещении Фабрики-музея Джелато у метро «Горьковская».
- Все материалы входят в стоимость, готовые домики вы забираете с собой — в красивой праздничной упаковке.
- Мастер-класс подойдёт для взрослых и детей старше 12 лет — всех, кто хочет поймать новогоднее настроение и освоить профессию строителя (пусть и пряничных, но домов).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1154 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
