Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Посетить мистические локации Русского Севера, о которых ещё в древности ходило немало легенд
Эта поездка будет наполнена удивительными загадками и тайнами.
Вы взглянете на настоящие капища и волшебные камни, пройдёте по старинному лабиринту и посетите один из самых красивых островов на Ладоге — Койонсаари. А ещё испытаете удачу и окунётесь в атмосферу древнего волшебства.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Средневековая крепость Корела. Вы осмотрите снаружи главную достопримечательность города Приозерска, построенную в 13 веке на острове, посреди реки Вуоксы. Крепость принадлежала шведам и финнам и только в 1944 году окончательно перешла России.
Протосаамский лабиринт у подножья небольшой скалы Ахмаваара. До сих пор неизвестно, для чего построили это сооружение. Местные слагают легенды о его предназначении. А ещё верят, что здесь можно попросить помощи у таинственных сил. Для этого надо совершить обряд — пройти лабиринт, оставить там что-то в дар и сконцентрироваться на своём желании. Проверим?
Древние капища с деревянными идолами. Эти статуи — новоделы, созданные нашими современниками, поклонниками древних верований. Однако здесь есть и интересные артефакты. Легенды гласят, что тут можно найти особые волшебные камни, обладающие целебными свойствами.
Остров Койонсаари, знаменитый песчаными пляжами и невероятными видами на Ладогу и шхеры. Недаром до революции его любили посещать высшие слои общества. Мы прогуляемся по острову 4,5 км в одну сторону и полюбуемся красивыми пейзажами. Посетим наивысшую обзорную точку, где древние жители проводили таинственные обряды и загадывали желания.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка от несчастного случая и трансфер на автобусе либо микроавтобусе (в зависимости от набора группы)
Дополнительно оплачиваются сбор при посещении парка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за чел. (можно оплатить на сайте парка) и обед — от 600 ₽ за чел. (наличными гиду)
Остаток стоимости экскурсии нужно перечислить онлайн по ссылке организатору перед поездкой
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 5 лет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1240 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальше
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.