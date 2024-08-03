Эта поездка будет наполнена удивительными загадками и тайнами. Вы взглянете на настоящие капища и волшебные камни, пройдёте по старинному лабиринту и посетите один из самых красивых островов на Ладоге — Койонсаари. А ещё испытаете удачу и окунётесь в атмосферу древнего волшебства.

Описание экскурсии

Средневековая крепость Корела. Вы осмотрите снаружи главную достопримечательность города Приозерска, построенную в 13 веке на острове, посреди реки Вуоксы. Крепость принадлежала шведам и финнам и только в 1944 году окончательно перешла России.

Протосаамский лабиринт у подножья небольшой скалы Ахмаваара. До сих пор неизвестно, для чего построили это сооружение. Местные слагают легенды о его предназначении. А ещё верят, что здесь можно попросить помощи у таинственных сил. Для этого надо совершить обряд — пройти лабиринт, оставить там что-то в дар и сконцентрироваться на своём желании. Проверим?

Древние капища с деревянными идолами. Эти статуи — новоделы, созданные нашими современниками, поклонниками древних верований. Однако здесь есть и интересные артефакты. Легенды гласят, что тут можно найти особые волшебные камни, обладающие целебными свойствами.

Остров Койонсаари, знаменитый песчаными пляжами и невероятными видами на Ладогу и шхеры. Недаром до революции его любили посещать высшие слои общества. Мы прогуляемся по острову 4,5 км в одну сторону и полюбуемся красивыми пейзажами. Посетим наивысшую обзорную точку, где древние жители проводили таинственные обряды и загадывали желания.

Организационные детали