Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)

Посетить мистические локации Русского Севера, о которых ещё в древности ходило немало легенд
Эта поездка будет наполнена удивительными загадками и тайнами.

Вы взглянете на настоящие капища и волшебные камни, пройдёте по старинному лабиринту и посетите один из самых красивых островов на Ладоге — Койонсаари. А ещё испытаете удачу и окунётесь в атмосферу древнего волшебства.
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Из Петербурга - в места силы Карелии и на остров Койонсаари (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Средневековая крепость Корела. Вы осмотрите снаружи главную достопримечательность города Приозерска, построенную в 13 веке на острове, посреди реки Вуоксы. Крепость принадлежала шведам и финнам и только в 1944 году окончательно перешла России.

Протосаамский лабиринт у подножья небольшой скалы Ахмаваара. До сих пор неизвестно, для чего построили это сооружение. Местные слагают легенды о его предназначении. А ещё верят, что здесь можно попросить помощи у таинственных сил. Для этого надо совершить обряд — пройти лабиринт, оставить там что-то в дар и сконцентрироваться на своём желании. Проверим?

Древние капища с деревянными идолами. Эти статуи — новоделы, созданные нашими современниками, поклонниками древних верований. Однако здесь есть и интересные артефакты. Легенды гласят, что тут можно найти особые волшебные камни, обладающие целебными свойствами.

Остров Койонсаари, знаменитый песчаными пляжами и невероятными видами на Ладогу и шхеры. Недаром до революции его любили посещать высшие слои общества. Мы прогуляемся по острову 4,5 км в одну сторону и полюбуемся красивыми пейзажами. Посетим наивысшую обзорную точку, где древние жители проводили таинственные обряды и загадывали желания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка от несчастного случая и трансфер на автобусе либо микроавтобусе (в зависимости от набора группы)
  • Дополнительно оплачиваются сбор при посещении парка «Ладожские шхеры» — 200 ₽ за чел. (можно оплатить на сайте парка) и обед — от 600 ₽ за чел. (наличными гиду)
  • Остаток стоимости экскурсии нужно перечислить онлайн по ссылке организатору перед поездкой
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше 5 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньПриозерскКарелияв ПриозерскДля студентовМифы и легендыНа острова

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