Места силы Карелии – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Места силы Карелии» в Санкт-Петербурге, цены от 2 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    GarryTwin
    29 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
    Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
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    'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    14 апреля 2024
    Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
    Замечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
  • О
    Олег
    6 января 2024
    Вояж по Карелии
    Очень интересная экскурсия, остались только положительные эмоции от данного тура, и во многом эта заслуга нашего прекрасного,грамотного и красивого экскурсовод Олентки Авериной. Обязательно вернусь и не один раз вместе с Вами в Карелию.
  • G
    Gordai.n
    8 октября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
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    гид была женщина по старше, к сожалению не помню как зовут, было интересно слушать и о древней истории, и о Советском периоде, и о современности 👏👏👏 А в общем природа Валаама всё приводит к положительному впечатлению. Обязательно поедем ещё 🤗

  • З
    Зоя
    28 сентября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
  • Л
    Лилия
    23 сентября 2023
    В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    22 сентября 2023года мы ездили на экскурсию с замечательным экскурсоводом Элеонорой. Экскурсия была в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Все
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    очень понравилось,было много интересного. Если будет еще возможность, то мы обязательно поедем туда еще. Элеоноре хотим выразить свою благодарность за интереснейшую экскурсию. Спасибо за хорошую организацию. Всем рекомендуем.

  • О
    Ольга
    11 июня 2023
    В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    спасибо, все было замечательно!
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2023
    Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоезд
    Все прекрасно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы Карелии»

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  1. Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
  2. Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
  3. Вояж по Карелии
  4. Старая Ладога - древняя как сама Русь
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Места силы Карелии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 190 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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