1 чел.
По популярности
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
15 часов
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGarryTwin29 мая 2024Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
- ИИрина27 мая 2024Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
- ТТатьяна24 мая 2024Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
- ААнастасия14 апреля 2024Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древнихЗамечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
- ООлег6 января 2024Очень интересная экскурсия, остались только положительные эмоции от данного тура, и во многом эта заслуга нашего прекрасного,грамотного и красивого экскурсовод Олентки Авериной. Обязательно вернусь и не один раз вместе с Вами в Карелию.
- GGordai.n8 октября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
- ЗЗоя28 сентября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
- ЛЛилия23 сентября 2023В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри22 сентября 2023года мы ездили на экскурсию с замечательным экскурсоводом Элеонорой. Экскурсия была в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Все
- ООльга11 июня 2023В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыриспасибо, все было замечательно!
- ТТатьяна13 марта 2023Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоездВсе прекрасно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы Карелии»
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