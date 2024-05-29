G GarryTwin Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.

И Ирина Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.

Т Татьяна Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы читать дальше 'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую! Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:

А Анастасия Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних Замечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!

О Олег Вояж по Карелии Очень интересная экскурсия, остались только положительные эмоции от данного тура, и во многом эта заслуга нашего прекрасного,грамотного и красивого экскурсовод Олентки Авериной. Обязательно вернусь и не один раз вместе с Вами в Карелию.

G Gordai.n В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер) читать дальше гид была женщина по старше, к сожалению не помню как зовут, было интересно слушать и о древней истории, и о Советском периоде, и о современности 👏👏👏 А в общем природа Валаама всё приводит к положительному впечатлению. Обязательно поедем ещё 🤗 Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,

З Зоя В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер) Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию

Л Лилия В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри читать дальше очень понравилось,было много интересного. Если будет еще возможность, то мы обязательно поедем туда еще. Элеоноре хотим выразить свою благодарность за интереснейшую экскурсию. Спасибо за хорошую организацию. Всем рекомендуем. 22 сентября 2023года мы ездили на экскурсию с замечательным экскурсоводом Элеонорой. Экскурсия была в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Все

О Ольга В Свято-Троицкий Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри спасибо, все было замечательно!