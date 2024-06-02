в Приозерск – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «в Приозерск» в Санкт-Петербурге, цены от 1 950 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
13 часов
126 отзывов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145 за человека
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300 за человека
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
42 отзыва
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день
Начало: У Казанского собора
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
44002 200 за человека
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190 за человека
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
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    Вашу экскурсию! 3 часа в рускеале, этого достаточно для прогулки в быстром темпе, но если вы хотите почилить, берите другую экскурсию. Автобус хороший, кондиционер работал, дорога с Рускеалы в Сортавалу была как атракцион американские горки)) это прикольно. Обед мы не заказывали, сходили сами в кафе и не пожалели так лучше, 40 минут хватило, либо берите с собой перекус. Крепость корела не понравилась, на мой взгляд это зря потраченное время.

    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
    Всё было замечательно
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
    25.05.2025 мы ездили на экскурсию в горный парк Рускеала. Гид, Александр Шаров, великолепный рассказчик, знающий историю… увлекательно преподносил исторические факты,
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    что после поездки захотелось глубже вникнуть в историю края и страны. Маршрут составлен грамотно, группа собралась из ответственных туристов, все было четко, никого не ждали в местах сбора. Единственно, хотелось бы чуть больше времени на подвесных мостах с водопадами, красивое, живописное место. Огромное спасибо, получили истинное удовольствие от экскурсии!

    25.05.2025 мы ездили на экскурсию в горный парк Рускеала. Гид, Александр Шаров, великолепный рассказчик, знающий историю…
  • К
    Кристина
    21 мая 2024
    Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия в Рускеаллу, отличный маршрут. Кроме того, хочется отметить экскурсовода Кирилла - очень грамотный специалист, интересно
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    рассказывает, очень деликатно и вежливо общается. Водитель, который нас вез тоже очень хороший (кажется, его звали Юрий). Все очень здорово!!! Спасибо!

  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
    В начале обозначу единственный, но существенный минус тура - неудобный автобус. Места для удобного расположения путешественника маловато, разрядки для телефонов
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    не работали. Для дальнего путешествия - а это 320 км в одну сторону - можно предусмотреть более удобную машину. Но оценку за это снижать не стану (надеюсь, турфирма сделает необходимые выводы), поскольку в остальном - сплошной позитив! Гид Наталья - опытный, четкий, грамотный организатор. Старалась сделать остановки на всех заявленных пунктах тура, но не всегда это возможно, поскольку по маршруту двигается несколько экскурсионных автобусов, в месте локации достопримечательности не всегда есть возможность парковки такого габаритного средства. Поэтому заезжали на обратном пути, когда становилось свободнее. Честно, странно читать отзывы о том, что на маршруте есть коммерческие остановки. На минуточку, это общемировая практика! Ну и второе: такая остановка - это всегда жизненно необходимая возможность посетить туалет!!!)) В который выстраивается нормальная такая очередь, так что время зря ни для кого не проходит!) Ко всему, можно прикупить в местной аптеке средство от укачивания, это актуально, поскольку часть дороги немного петляет, но в целом вполне терпимо. Лично мы приобрели и карельского вареньица, и рыбки, и икры, все реально вкусно! Цены, конечно, не сильно низкие, но качество своих денег стоит, все местного производства. На парк Рускеала у нас было 3 с лишним часа, рады, что там не было отдельной экскурсии: все, что нужно, мы услышали по дороге в автобусе, а в парке время было именно для безмятежной прогулки. Обед стоимостью 600 с чем-то рублей мы не съели, а проглотили: состоит из трёх блюд, плотный и вкуснейший! Отдельный слов заслуживает водопад совсем неподалеку от парка. Вход на эту экотропу стоит отдельные 400 рублей, но это того стоит! Водопад красивейший, нам повезло его застать в самой его полноводной фазе. Вернулись домой у целом по графику, без эксцессов, в завершение группа долго аплодировала гиду, и это по заслугам!

  • О
    Оксана
    4 августа 2023
    Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
    Это не первая моя поездка в Карелию, ехали, чтобы выдохнуть вдали от городской суеты и это получилось! Прекрасные места, лес,
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    Ладога, немного сбивчивой информации от гида и ливень не испортили впечатлений. Хорошо, что группа собралась не большая и настроенная именно на то, что мы получили. Наверное, не очень понравилось информационное сопровождение только потому, что информация не совсем совпадала с полученной на других экскурсиях

  • Ю
    Юлия
    11 июля 2023
    Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
    Отличная экскурсия. Вырваться на день из великолепного архитектурного исторического Питера в такую восхитительную природу Карелии. Очень рекомендую. Гид Екатерина всю долгую дорогу рассказывала интересные факты о событиях, происходивших в этом регионе, чем очень ее скрасила.
  • А
    Алена
    27 июня 2023
    Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
    Все прекрасно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «в Приозерск»

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  3. Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
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  6. Петергоф
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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