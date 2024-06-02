1 чел.
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скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
скидка
45%
Групповая
13 часов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день
Начало: У Казанского собора
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
44002 200₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ТТатьяна27 мая 2024Всё было замечательно
- ММарина27 мая 202425.05.2025 мы ездили на экскурсию в горный парк Рускеала. Гид, Александр Шаров, великолепный рассказчик, знающий историю… увлекательно преподносил исторические факты,
- ККристина21 мая 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия в Рускеаллу, отличный маршрут. Кроме того, хочется отметить экскурсовода Кирилла - очень грамотный специалист, интересно
- ССветлана19 мая 2024В начале обозначу единственный, но существенный минус тура - неудобный автобус. Места для удобного расположения путешественника маловато, разрядки для телефонов
- ООксана4 августа 2023Это не первая моя поездка в Карелию, ехали, чтобы выдохнуть вдали от городской суеты и это получилось! Прекрасные места, лес,
- ЮЮлия11 июля 2023Отличная экскурсия. Вырваться на день из великолепного архитектурного исторического Питера в такую восхитительную природу Карелии. Очень рекомендую. Гид Екатерина всю долгую дорогу рассказывала интересные факты о событиях, происходивших в этом регионе, чем очень ее скрасила.
- ААлена27 июня 2023Все прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «в Приозерск»
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