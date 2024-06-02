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не работали. Для дальнего путешествия - а это 320 км в одну сторону - можно предусмотреть более удобную машину. Но оценку за это снижать не стану (надеюсь, турфирма сделает необходимые выводы), поскольку в остальном - сплошной позитив! Гид Наталья - опытный, четкий, грамотный организатор. Старалась сделать остановки на всех заявленных пунктах тура, но не всегда это возможно, поскольку по маршруту двигается несколько экскурсионных автобусов, в месте локации достопримечательности не всегда есть возможность парковки такого габаритного средства. Поэтому заезжали на обратном пути, когда становилось свободнее. Честно, странно читать отзывы о том, что на маршруте есть коммерческие остановки. На минуточку, это общемировая практика! Ну и второе: такая остановка - это всегда жизненно необходимая возможность посетить туалет!!!)) В который выстраивается нормальная такая очередь, так что время зря ни для кого не проходит!) Ко всему, можно прикупить в местной аптеке средство от укачивания, это актуально, поскольку часть дороги немного петляет, но в целом вполне терпимо. Лично мы приобрели и карельского вареньица, и рыбки, и икры, все реально вкусно! Цены, конечно, не сильно низкие, но качество своих денег стоит, все местного производства. На парк Рускеала у нас было 3 с лишним часа, рады, что там не было отдельной экскурсии: все, что нужно, мы услышали по дороге в автобусе, а в парке время было именно для безмятежной прогулки. Обед стоимостью 600 с чем-то рублей мы не съели, а проглотили: состоит из трёх блюд, плотный и вкуснейший! Отдельный слов заслуживает водопад совсем неподалеку от парка. Вход на эту экотропу стоит отдельные 400 рублей, но это того стоит! Водопад красивейший, нам повезло его застать в самой его полноводной фазе. Вернулись домой у целом по графику, без эксцессов, в завершение группа долго аплодировала гиду, и это по заслугам!