Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её. Вы исследуете историю 📖 и культуру Северной столицы ⭐️ через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.