Лютеранская церковь св. Екатерины на Васильевском острове
Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её. Вы исследуете историю 📖 и культуру Северной столицы ⭐️ через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
Что входит
услуги гида
талисман-сувенир
Что не входит
кофе-брейк
расходы на общественный транспорт, если будем его использовать
Начало
🚩 Загородный пр., 52 лит. А
Место завершения
🏁 Большой проспект ВО, д. 1а
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.