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Места силы Петербурга

5
1 отзыв
Anton I.
Anton I. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время нашей экскурсии 🧭 мы будем исследовать историю 📖 и культуру Северной столицы ⭐️ через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываем в самых знаковых местах силы города и научимся правильно использовать их ауру.

А ещё, вы сможете «зарядить» волшебный талисман для себя или близкого человека.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Места силы Петербурга
Места силы Петербурга

Что вы увидите

  • Ротонда на Гороховой (либо Михайловский замок)
  • Банковский мост
  • Дворцовая площадь
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Лютеранская церковь св. Екатерины на Васильевском острове
Посмотрите на Петербург другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её. Вы исследуете историю 📖 и культуру Северной столицы ⭐️ через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру. А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
Что входит
  • услуги гида
  • талисман-сувенир
Что не входит
  • кофе-брейк
  • расходы на общественный транспорт, если будем его использовать
Начало
🚩 Загородный пр., 52 лит. А
Место завершения
🏁 Большой проспект ВО, д. 1а
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anton I.
Anton I.
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