В залах Шуваловского дворца мы совершим путешествие в эпоху, где изысканная роскошь царских драгоценностей уже соседствовала с предчувствием катастрофы.
Императорские пасхальные яйца предстанут не просто шедеврами, а личными посланиями — о любви, тревоге и надеждах последних Романовых.
Описание билета
- На парадной лестнице особняка вы узнаете историю дворца и музея Фаберже.
- В Рыцарском зале услышите о ювелирном доме Фаберже и полковом серебре. Рассмотрите драгоценные кубки, питейные ковши и супницы.
- В Красной гостиной увидите изящные предметы посуды. Обсудим вкусы и направления ювелирного искусства того времени.
- В Синей гостиной полюбуетесь роскошными императорскими подарками — знаменитыми пасхальными яйцами Фаберже.
- В Золотой гостиной разберётесь, что такое кабинетские подарки и objects de fantaisie.
- В Аванзале познакомитесь с техникой эмали, узнаете о любимых цветах императрицы Александры Фёдоровны и поймёте, что такое гильоше.
- В Верхней буфетной увидите работы художников-современников Фаберже — от Коровина до Ренуара.
- В Выставочном зале услышите о русских художниках и взглянете на камнерезные работы ювелира, в том числе затейливые дверные звонки и электрическую лампу — до сих пор в рабочем состоянии.
- В Готическом зале посмотрите на русские иконы.
- В Белой и Голубой гостиных вспомним о других русских ювелирных домах, популярных в 19 веке.
О чём ещё поговорим:
- какой подарок должен был утешить скорбящую императрицу.
- какое яйцо стало символом тревоги императора-главнокомандующего.
- о чём молчат портсигары и фоторамки.
- как через ювелирный этикет проявлялась вся сложность отношений в императорской семье и аристократии.
Организационные детали
- Билет в музей включён в стоимость экскурсии.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду и субботу в 13:00 и 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду и субботу в 13:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15843 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
