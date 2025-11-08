Погрузитесь в удивительный мир ювелирного искусства дореволюционной России на потрясающем выставочном представлении в музее Фаберже.
Здесь собрана уникальная коллекция, созданная отечественными коллекционерами, которая восхищает своим великолепием и мастерством.
Не упустите шанс посетить фонд «Связь времен» и его музей на живописной набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге!
Описание билетаСокровища Дореволюционной России: Музей Фаберже Феерическое представление лучших ювелиров дореволюционной России можно увидеть в музее Фаберже, где собрано выдающееся собрание произведений искусства. Эта уникальная коллекция, собранная отечественными коллекционерами, находится в фонде «Связь времен» на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Музей Фаберже предлагает посетителям возможность погрузиться в мир изысканных ювелирных изделий и насладиться мастерством, которое было характерно для дореволюционной эпохи. Важная информация:
- В стоимость экскурсии включен билет в музей Фаберже. Вам не нужно беспокоится о его приобретении. Гид заранее бронирует все входные билеты на определенное время.
- Накануне дня экскурсии я свяжусь с вами для уточнения места и времени начала экскурсии.
- Экскурсию проведу я или член команды гидов.
По понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 16:16
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Фонтанки, 21
Когда и как рано покупать?
Когда: По понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 16:16
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
8 ноя 2025
Очень понравилась. Интереснейший рассказ гида Ирины о прекраснейших вещах. Прекрасная экспозиция, столько красивых роскошных вещей! Рекомендую всем.
С
Севиль
16 июн 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
