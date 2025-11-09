Приглашаем на автобусную экскурсию по городу загадок, предсказаний и призраков.
Вы узнаете, какая цифра определила судьбу императора Павла I, зачем под сводами Смольного собора прячутся духи, кто охраняет Михайловский замок и чем императрица обидела архитектора. Образ города в мистической ауре подарит вам новый взгляд на знакомые места.
Описание экскурсии
- На Невском проспекте мы развенчаем миф о городе, построенном на болоте.
- Михайловский замок — поговорим о трагической судьбе императора Павла I, загадках архитектуры и странных совпадениях чисел, связанных с его жизнью и смертью. А ещё о надписи над входом и духе, который бродит по коридорам со свечой в руках.
- Смольный собор — вы услышите историю о названии обители и выясните, чей призрак прячется под сводами.
- У подножия Медного всадника мы расскажем о пророчествах и легендах, которые связаны с этой фигурой.
- На Университетской набережной вы доверите свои желания грифонам.
- Узнаете таинственные сюжеты о египетских сфинксах и раскроете, почему за этими древними чудовищами и в Петербурге водится дурная слава.
- Завершим у Исаакиевского собора и обсудим пророчество гадалки, которое сыграло свою роль в судьбе его архитектора.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса.
- На маршруте сделаем 3 остановки с выходами для фото и одну техническую.
- Все объекты осмотрим снаружи.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу и субботу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 56 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
9 ноя 2025
Поездку провела гид Александра. Спасибо!
Прекрасный русский язык, очень комфортная и доброжелательная атмосфера, красивый и интересный маршрут.
Я получила большое удовольствие.
Спасибо Вам, Александра!
А
Алина
29 окт 2025
Интересно, завораживает Истрия города 🌆 информация глубокая и интересная, гид Александра -мега крутая, отзывчивая, грамотная, рассказала легенды города 🌆 хорошее впечатление от гида, экскурсии
Рекомендую к посещению
