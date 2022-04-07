На экскурсии мы прогуляемся по Васильевскому острову, некогда бывшему центру Санкт-Петербурга. Приоткроем тайны мистических мест этого парадоксального района. Узнаем историю развития города. Рассмотрим все стили архитектуры города, после моих рассказов и подсказок вы сможете сами оценивать исторические дома, определяя век их постройки. Плутая в проходных дворах проникнем в тайные дворы колодцы. Осмотрим несколько парадных. Посетим (закрытую для всех) Академию художеств.