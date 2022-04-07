Скрытые от обычных туристов Двор духов Башня грифонов Интерьеры Академии художеств и конюшню при ней Древние Сфинксы Проходные дворы Необычные парадные Особняки в стиле модерн Андреевский собор Памятник конке Старейшие дома города
На экскурсии мы прогуляемся по Васильевскому острову, некогда бывшему центру Санкт-Петербурга. Приоткроем тайны мистических мест этого парадоксального района. Узнаем историю развития города. Рассмотрим все стили архитектуры города, после моих рассказов и подсказок вы сможете сами оценивать исторические дома, определяя век их постройки. Плутая в проходных дворах проникнем в тайные дворы колодцы. Осмотрим несколько парадных. Посетим (закрытую для всех) Академию художеств.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения?
Средний проспект Васильевского острова, 32
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Добрый день. Рад, что вы забронировали именно мою экскурсию.
В обозначенный день встречаемся около памятника с лошадьми напротив станции метро Василеостровская. Экскурсия состоится в любую погоду. Маршрут кольцевой - через 2 часа вернёмся сюда же.
Меня можно будет узнать по синей папке в руках.
Пишите по всем вопросам, мой номер 89819856272 (WatsApp, Telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
Семён — ваш гид в Санкт-Петербурге
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