Мобильный квест «Ленинградский андеграунд»

Найти музыку на улицах Петербурга и узнать, как проводили время звёзды рока - без сопровождения гида
Если вы любите русский рок и хотите провести время с азартом — этот квест для вас! Уже много лет из петербургских дворов доносится странная мелодия. Одни уверены, что это проделки дьявола, другие — что вернулся дух композитора.

У жителей осталась одна надежда — вы! Надевайте футболки с названиями любимых групп, стряхивайте пыль с кед и отправляйтесь за звуком.
Мобильный квест «Ленинградский андеграунд»© Снежана
Описание квеста

Итак, не передумали? Похоже, вас непросто напугать! Все задания пройдут на улице, но по пути вы встретите места, куда можно заглянуть.

Вы увидите:

  • Фурштатскую улицу
  • Литейный проспект и «Большой дом»
  • Мозаичный дворик
  • Пантелеймоновский мост
  • Михайловский замок
  • Кирочную улицу
  • кирху Святой Анны (Анненкирхе)

А ещё:

  • вы узнаете, где проводили время главные художники конца 20 века и звёзды рока
  • выясните, с чего начинался ленинградский андеграунд
  • побываете в месте, где Данила Багров из фильма «Брат» искал CD группы «Наутилус Помпилиус» — «Крылья»

Организационные детали

  • Время для прохождения квеста с 8:00 до 20:00. Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Чернышевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3544 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

