В устном народном творчестве, помимо сказок, есть предания, приметы и обряды, былички и суеверия. В нашем музее мы расскажем о мрачной стороне русского фольклора. Проведём по диким тропкам, заглянем в избушку Бабы-яги и логово Змея Горыныча. Поговорим о потустороннем мире и страшных обрядах в основе всем известных сказок. Приготовьтесь: будет жутко!
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в стенах Музея русской сказки «За лесами, за горами».
Вы пройдёте по загадочным тропам: войдёте в избушку Бабы-яги, заглянете в логово Змея Горыныча, прикоснётесь к потустороннему миру.
Узнаете:
- чего боялись наши предки
- чем грозило несоблюдение правил
- какие страшные обряды легли в основу некоторых известных сказок
и многое другое!
Организационные детали
- Cтрого 18+
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
в среду, четверг и воскресенье в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее русской сказки
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Приносим сказку туда, где её ждут! Наш музей — это аутентичное пространство, созданное нами с душой, чтобы поведать вам то, что веками передавалось в устной традиции. А ещё это большая идея, собранная энтузиастами, которые верят, что сказки — ключ к пониманию глубинных ценностей, русской души и культуры.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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