Если вы в Петербурге частый гость (или живёте здесь), уже посетили классические музеи и дворцы (или интересуетесь нетуристическими локациями), а словосочетание «современное искусство» не вызывает раздражения, я приглашаю вас в «Эрарту». В этом огромном храме совриска мы поиграем в ассоциации и попробуем оценить работы по шкале не «хорошо — плохо», а «отзывается — не отзывается».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2 часа мы успеем посмотреть лишь часть основной экспозиции, которая насчитывает почти 3000 экспонатов и расположена на пяти этажах исторического здания.

Чем мы займёмся?

Увидим, как груда ржавого железа превращается в фигуру ангела — учимся во всём видеть прекрасное, главное — найти правильный угол обзора

Обсудим, что такое science-art, и опытным путём выясним, какое из полушарий вашего мозга более активно

Попробуем поменяться ролями с картиной и посмотреть на посетителей музея с её точки

Поговорим о символике цвета в древности и в современности, как цвет влияет на эмоции и даже на гормональный фон (главное, не краснеть от злости, не зеленеть от скуки, но и чтобы вам при этом было не фиолетово)

А ещё…

Во все времена искусство отражало политические и исторические события. Современное искусство России — не исключение. Об этом тоже поговорим, хотя некоторые темы не из лёгких — войны, революции, репрессии. Но это наш русский генетический код.

Как нас воспринимают иностранцы? Матрёшка, водка, балалайка, медведи? Не всё так просто и однозначно… Иногда оказывается, что Россия — родина слонов!

Ну и не обойдёмся без современной интерпретации библейской классики: начнём нашу экскурсию с рассказа о «Тайной вечери» и ей же закончим

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто пытается разобраться в тенденциях современного искусства, не отрицает непривычное и непонятное, интересуется новыми направлениями. Подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.

Организационные детали