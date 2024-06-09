Если вы в Петербурге частый гость (или живёте здесь), уже посетили классические музеи и дворцы (или интересуетесь нетуристическими локациями), а словосочетание «современное искусство» не вызывает раздражения, я приглашаю вас в «Эрарту».
В этом огромном храме совриска мы поиграем в ассоциации и попробуем оценить работы по шкале не «хорошо — плохо», а «отзывается — не отзывается».
В этом огромном храме совриска мы поиграем в ассоциации и попробуем оценить работы по шкале не «хорошо — плохо», а «отзывается — не отзывается».
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа мы успеем посмотреть лишь часть основной экспозиции, которая насчитывает почти 3000 экспонатов и расположена на пяти этажах исторического здания.
Чем мы займёмся?
- Увидим, как груда ржавого железа превращается в фигуру ангела — учимся во всём видеть прекрасное, главное — найти правильный угол обзора
- Обсудим, что такое science-art, и опытным путём выясним, какое из полушарий вашего мозга более активно
- Попробуем поменяться ролями с картиной и посмотреть на посетителей музея с её точки
- Поговорим о символике цвета в древности и в современности, как цвет влияет на эмоции и даже на гормональный фон (главное, не краснеть от злости, не зеленеть от скуки, но и чтобы вам при этом было не фиолетово)
А ещё…
- Во все времена искусство отражало политические и исторические события. Современное искусство России — не исключение. Об этом тоже поговорим, хотя некоторые темы не из лёгких — войны, революции, репрессии. Но это наш русский генетический код.
- Как нас воспринимают иностранцы? Матрёшка, водка, балалайка, медведи? Не всё так просто и однозначно… Иногда оказывается, что Россия — родина слонов!
- Ну и не обойдёмся без современной интерпретации библейской классики: начнём нашу экскурсию с рассказа о «Тайной вечери» и ей же закончим
Кому подойдёт эта экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто пытается разобраться в тенденциях современного искусства, не отрицает непривычное и непонятное, интересуется новыми направлениями. Подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
Организационные детали
- После экскурсии сможете посетить временные выставки в другом крыле здания и музейное кафе. Если устанете, всегда можно прийти в музей ещё раз — билет действует ровно год с момента покупки.
- Стоимость входного билета в музей: 1000 руб. (стандартный билет на год, приобретается только в музее в день экскурсии) или 1250 руб. (экспресс-проход, можно оформить заранее онлайн). Для лиц младше 15 лет или старше 60 лет стоимость билета — 700 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Эрарты»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 71 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик (работаю с русскими и итальянскими путешественниками) с лицензиями во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга иЗадать вопрос
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