В архиве обнаружено старинное дело под необычным названием «Личное дело Петроградки». В нём сказано, что в тайном месте оставлено послание. Что это за послание? Отправимся на его поиски. По пути будем расшифровывать странные улики и артефакты.
А не потеряться поможет старая карта, но — вот незадача — одна важная точка на ней отсутствует… За дело, сыщики!
А не потеряться поможет старая карта, но — вот незадача — одна важная точка на ней отсутствует… За дело, сыщики!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Задача сыщиков — довести до конца расследование, расшифровать все улики, понять, кто их мог оставить, найти подсказки, которые проведут к конечной точке.
Квест пройдёт по одному из красивейших проспектов Петроградской стороны — Каменноостровскому, на котором вы познакомитесь со знаковыми памятниками архитектуры эпохи модерна.
Во время прогулки, решая интересные задания и используя специальные атрибуты сыщика, вы отыщете ответы на такие вопросы:
- Почему в библиотеке оказалась ванна
- Как «убежище бедности» превратилось в «маленький Париж»
- Где скрылись подвесные дворы, полные загадок и сюрпризов
- Почему аристократы снимали квартиры из 10 комнат, а жили только в трёх
- Что такое бурдалю и декроттуар
- И кто рискнул отсудить особняк у большевиков
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Квест рассчитан на взрослых и детей старше 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга — я профессиональный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас стать участниками моего уникального проекта — экскурсии-расследования. Моя цель — не просто рассказать о событиях, городе иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 апр 2024
Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив, сама Оля - позитивная прогульщица:), наши маленькие открытия - быстрый маршрут до нужного нам ресторана)))
Однозначно, рекомендую и гида, и квест! Думаю, что Оля по плечу организация таких мероприятий и с детьми, и с взрослыми, и с подростками)))
Однозначно, рекомендую и гида, и квест! Думаю, что Оля по плечу организация таких мероприятий и с детьми, и с взрослыми, и с подростками)))
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
20 июня в 18:30
800₽ за человека
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106₽ за человека