В архиве обнаружено старинное дело под необычным названием «Личное дело Петроградки». В нём сказано, что в тайном месте оставлено послание. Что это за послание? Отправимся на его поиски. По пути будем расшифровывать странные улики и артефакты. А не потеряться поможет старая карта, но — вот незадача — одна важная точка на ней отсутствует… За дело, сыщики!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

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Ольга Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Задача сыщиков — довести до конца расследование, расшифровать все улики, понять, кто их мог оставить, найти подсказки, которые проведут к конечной точке.

Квест пройдёт по одному из красивейших проспектов Петроградской стороны — Каменноостровскому, на котором вы познакомитесь со знаковыми памятниками архитектуры эпохи модерна.

Во время прогулки, решая интересные задания и используя специальные атрибуты сыщика, вы отыщете ответы на такие вопросы:

Почему в библиотеке оказалась ванна

Как «убежище бедности» превратилось в «маленький Париж»

Где скрылись подвесные дворы, полные загадок и сюрпризов

Почему аристократы снимали квартиры из 10 комнат, а жили только в трёх

Что такое бурдалю и декроттуар

И кто рискнул отсудить особняк у большевиков

Организационные детали