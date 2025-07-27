Групповая
до 15 чел.
Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
Окунуться в мир форм, материалов и текстур и узнать, чем пользовались наши предки столетия назад
Начало: Недалеко от Севкабель Порта
15 сен в 08:00
20 сен в 13:45
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Посмотреть, послушать, попробовать - и поломать голову в самом интересном смысле этого слова
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
999 ₽ за человека
Групповая
Музей Гарри Поттера: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
1990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 июля 2025Необычный и оригинальный музей нашла в Петербурге.
На витринах разных головоломок - какое-то неимоверное количество. Можно не только посмотреть экспозицию и
- ННаталия25 июля 2025Музей Головоломок наполнен различными уникальными штуками, поразившими мое воображение: начиная от изогнутых гвоздей и деревянных узлов, кончая огромным 3д лабиринтом
