Мои заказы

Интерактивные выставки – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные выставки» в Санкт-Петербурге, цены от 999 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
Окунуться в мир форм, материалов и текстур и узнать, чем пользовались наши предки столетия назад
Начало: Недалеко от Севкабель Порта
15 сен в 08:00
20 сен в 13:45
4300 ₽ за человека
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Посмотреть, послушать, попробовать - и поломать голову в самом интересном смысле этого слова
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
999 ₽ за человека
Музей Гарри Поттера: интерактивная выставка в Петербурге
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
Музей Гарри Поттера: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
1990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 июля 2025
    Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
    Необычный и оригинальный музей нашла в Петербурге.
    На витринах разных головоломок - какое-то неимоверное количество. Можно не только посмотреть экспозицию и
    читать дальше

    услышать от экскурсовода массу интересного об изобретателях, видах, секретах головоломок и других необычных вещиц, но и поупражняться в разгадывании их. Такой интерактивный музей.
    Заинтриговала лампа, управляемая силой мысли.
    После экскурсии, решив парочку головоломок (ведущий сказал, что это начальный уровень), я выбрала на витрине и купила себе головоломку в дорогу.
    Рекомендую сходить!

  • Н
    Наталия
    25 июля 2025
    Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
    Музей Головоломок наполнен различными уникальными штуками, поразившими мое воображение: начиная от изогнутых гвоздей и деревянных узлов, кончая огромным 3д лабиринтом
    читать дальше

    - суперплексусом, и лампой ума, чутко реагирующей на мои мысли. Рассказ Татьяны был заворживающ и погрузил меня в бесконечно разнообразный мир тренажеров для ума.

    Открывшиеся перспективы развития своего ума вдохновляют меня погрузится в это направление по-серьезному!

    Музей Головоломок наполнен различными уникальными штуками, поразившими мое воображение: начиная от изогнутых гвоздей и деревянных узлов

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Интерактивные выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дух старинных вещей: экскурсия по антикварному пространству
  2. Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
  3. Музей Гарри Поттера: интерактивная выставка в Петербурге
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Финский Залив
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Интерактивные выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 999 до 4300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Интерактивные выставки», 6 ⭐ отзывов, цены от 999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь