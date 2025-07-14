Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу
Мы увидим самый роскошный в Санкт-Петербурге дворец – Зимний. Пройдемся по парадным залам, найдем темный коридор. Посетим квартиру Николая II и мемориальную галерею Петра I. Увидим знаменитые часы «Павлин», и, по желанию, мы можем прогуляться по залам, где расположена коллекция живописи.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание билета
Экскурсия по Зимнему дворцу
Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга – Зимний. Это место, наполненное историей и роскошью, позволит нам окунуться в атмосферу былых времен.
Парадные залы и баллы
Мы прогуляемся по парадным залам, где когда-то собирались на грандиозные балы. Здесь мы вспомним, какие наряды и аксессуары были в моде, а также что люди приносили с собой на такие мероприятия.
Темный коридор
Нас ждет захватывающее приключение в темном коридоре, где мы сможем почувствовать, каково это – передвигаться без света. Это добавит интриги и позволит взглянуть на дворец с другой стороны.
Квартира Николая II
В квартире последнего русского императора Николая II мы увидим, где хранились драгоценные пасхальные яйца, которые стали символом богатства и искусства того времени.
Мемориальная галерея Петра I
В мемориальной галерее Петра I мы вспомним о его увлечении изготовлением подарков своими руками. Это будет интересный момент, позволяющий узнать больше о характере и увлечениях этого выдающегося человека.
Часы «Павлин» и механические игрушки
Мы увидим знаменитые часы «Павлин» и вспомним о других механических игрушках, которые находились в царских дворцах. Эти удивительные предметы искусства поражают воображение и погружают нас в атмосферу той эпохи.
Дополнительные возможности
По желанию участников группы у нас будет возможность прогуляться по залам, где расположена коллекция голландской или итальянской живописи. Я с радостью адаптирую экскурсию в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по истории и культуре, которое подарит вам незабываемые впечатления!
Ежедневно (кроме понедельника) в любое удобное время в интервале с 11:00 до 16:00 (во вторник, пятницу и субботу до 18.00)
Входные билеты в Эрмитаж (в том числе и для гида) - 500 руб/чел
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в любое удобное время в интервале с 11:00 до 16:00 (во вторник, пятницу и субботу до 18.00)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Входные билеты в Эрмитаж (в том числе и для экскурсовода) оплачиваются отдельно. Стоимость - 500 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
14 июл 2025
Замечательный экскурсовод Алена с огромным интересом и участием прогулялась с детьми и взрослыми по Эрмитажу. Было интересно всем, адаптировано под любой возраст. Благодарю! И рекомендую.
И
Ирина
9 июл 2025
Экскурсия по Эрмитаж и Зимнему дворцу прошла замечательно. Ольга Николаевна профессионал своего дела. Благодарим от всего сердца.
А
Анастасия
4 июл 2025
Мы в восторге от экскурсии! Большое спасибо
Н
Надежда
23 июн 2025
Вот то что надо, чтобы составить представление о залах и экспозициях Эрмитажа. А потом выбрать для себя более углубленный просмотр той темы, которая заинтересует. Ведь Эрмитаж невозможно обойти за день))) Спасибо!
Д
Дарья
10 июн 2025
Спасибо экскурсоводу Ольге. 2 часа экскурсии прошло как один миг! Ольга очень приятная женщина. Эрмитаж шикарен!
Н
Наталия
21 апр 2025
Очень базовый гид. Мало информации.
Л
Лина
30 мар 2025
Хочу сказать огромное спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию по Зимнему дворцу и Эрмитажу! Один из слушателей был в Эрмитаже первый раз. Ольга, как мне показалось, учитывала особенности нашей мини группы и рассказала об основных залах и экспонатах в доступной форме - интересно было всем, 2 часа пролетели незаметно. Спасибо ещё раз! Ольгу рекомендую!
С
Сергей
22 фев 2025
Ольга Палочкина - отличный гид и экскурсовод. Мы узнали много новых и интересных исторических фактов. На экскурсии мы были с детьми, нагрузка по информации для детей была рассчитана в самый раз. Все прошло отлично, рекомендую! Думаю, что можно рекомендовать, а точнее аккуратно предлагать другие интересные экскурсии для следующего раза)
V
Varvara
7 дек 2024
Ольга - очень профессиональный и чудесный:) экскурсовод! Были с подругой вместе с Ольгой в Эрмитаже. Информация была интересная и, что особенно важно для нас, не заученная. Мы задавали много вопросов и получали очень интересные, исчерпывающие ответы. Спасибо большое! Однозначно, буду обращаться ещё!