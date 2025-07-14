Мы увидим самый роскошный в Санкт-Петербурге дворец – Зимний. Пройдемся по парадным залам, найдем темный коридор. Посетим квартиру Николая II и мемориальную галерею Петра I. Увидим знаменитые часы «Павлин», и, по желанию, мы можем прогуляться по залам, где расположена коллекция живописи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Экскурсия по Зимнему дворцу

Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга – Зимний. Это место, наполненное историей и роскошью, позволит нам окунуться в атмосферу былых времен.

Парадные залы и баллы

Мы прогуляемся по парадным залам, где когда-то собирались на грандиозные балы. Здесь мы вспомним, какие наряды и аксессуары были в моде, а также что люди приносили с собой на такие мероприятия.

Темный коридор

Нас ждет захватывающее приключение в темном коридоре, где мы сможем почувствовать, каково это – передвигаться без света. Это добавит интриги и позволит взглянуть на дворец с другой стороны.

Квартира Николая II

В квартире последнего русского императора Николая II мы увидим, где хранились драгоценные пасхальные яйца, которые стали символом богатства и искусства того времени.

Мемориальная галерея Петра I

В мемориальной галерее Петра I мы вспомним о его увлечении изготовлением подарков своими руками. Это будет интересный момент, позволяющий узнать больше о характере и увлечениях этого выдающегося человека.

Часы «Павлин» и механические игрушки

Мы увидим знаменитые часы «Павлин» и вспомним о других механических игрушках, которые находились в царских дворцах. Эти удивительные предметы искусства поражают воображение и погружают нас в атмосферу той эпохи.

Дополнительные возможности

По желанию участников группы у нас будет возможность прогуляться по залам, где расположена коллекция голландской или итальянской живописи. Я с радостью адаптирую экскурсию в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по истории и культуре, которое подарит вам незабываемые впечатления!