Показать всё
Аудиогид
Аудиогид по Петроградке (6+)
Скрытый город: от дворов до фасадов
Начало: Прогулка
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Аудиогид по центру Санкт-Петербурга (6+)
Сияние Северной столицы: архитектура и история
Начало: Прогулка
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Семейная прогулка по Петергофу с иммерсивным аудиогидом
Раскрыть главные сюжеты из истории дворца и секреты знаменитых фонтанов
Начало: У Большого Петергофского дворца
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 1490 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Аудиогид
Дворцовый, Троицкий и Литейный
Ночная прогулка на теплоходе к разводным мостам Петербурга (без гида)
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 00:00
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
1360 ₽
1700 ₽ за человека
-
35%
Аудиогид
Водная прогулка с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 71
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1755 ₽
2700 ₽ за человека
-
33%
Аудиогид
Речная прогулка и полуденный выстрел с воды
Начало: Набережная реки Фонтанки, д. 71, причал
Расписание: Ежедневно в 11:00
600 ₽
900 ₽ за человека
Квест
Свидание с Петербургом: аудиоэкскурсия-квест по центру города
Начало: Биржевая площадь
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
830 ₽ за человека
-
5%
Квест
Что есть любовь: квест-экскурсия по Эрмитажу (без гида)
Собрать историю искусства из штрихов и деталей
Начало: В Эрмитаже
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 950 ₽
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Обзорный аудиогид по Васильевскому острову с историческим акцентом (6+)
Создали маршрут с местным гидом-исследователем и сделали фото, чтобы вы не пропустили важные детали
от 1490 ₽ за всё до 2 чел.
-
40%
Аудиогид
На теплоходе по Северным островам Санкт-Петербурга
Увидеть град Петров с воды - от знаковых дворцов до современных построек
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: в четверг и пятницу в 12:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1110 ₽
1850 ₽ за человека
Билеты
Билет и аудиогид по главным шедеврам Русского музея в Михайловском дворце
Проследить, как развивалось русское искусство: от одухотворённых икон до полотен начала 20 века
Начало: У входа в Русский музей, Михайловский дворец
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1460 ₽ за билет
-
20%
Аудиогид
К мостам ночного Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71
Расписание: Ежедневно в 23:30
Завтра в 23:30
15 авг в 23:30
1280 ₽
1600 ₽ за человека
Билеты
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
2200 ₽ за билет
Билеты
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
Начало: Около входа в Кунсткамеру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1040 ₽ за билет
Аудиогид
Петергоф за 3 часа: аудиотур по главным местам Нижнего Парка (без билетов)
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
830 ₽ за человека
Аудиогид
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
935 ₽ за человека
Билеты
Секреты Исаакиевского собора: экскурсия и билет с проходом без очереди
Увидеть символ Петербурга, рассмотреть скрытые детали и узнать историю сооружения
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:15 и 16:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1340 ₽ за билет
Аудиогид
Лучший выборКрейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Начало: Петроградская набережная, 2
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
725 ₽ за человека
Билеты
Спас на Крови снаружи и внутри: аудиоэкскурсия с входными билетами в храм
Начало: Невский проспект, 16
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1250 ₽ за билет
Билеты
Экскурсия в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1460 ₽ за билет
Аудиогид
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Начало: Санкт-Петербург
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Начало: Красноармейский проспект, д. 1, Гатчина
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
725 ₽ за человека
Аудиогид
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
935 ₽ за человека
Билеты
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
1590 ₽ за билет
Квест
Квест-экскурсия: (Не) церкви Санкт-Петербурга
Начало: Казанский сквер
800 ₽ за человека
Аудиогид
Путешествие в мир прекрасного: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Начало: Дворцовая набережная, 2
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
830 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиогид по выставке Ивана Шишкина «Голос леса» в корпусе Бенуа
Узнать о секретах ботанической точности мастера, его дружбе с передвижниками и загадках его шедевров
Начало: У Русского музея
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000 ₽ за человека
Аудиогид
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
620 ₽ за человека
Аудиогид
Десять жизней доходного дома: аудиоэкскурсия по Васильевскому острову
Начало: Особняк Троекурова - 6-я линия В. О., 13
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
1040 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия и прогулка по Литейной слободе
Начало: Улица Чайковского, 38, Санкт-Петербург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
830 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аудиогиды Трипстера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 600 до 7990 со скидкой до 33%. Туристы уже оставили гидам 2209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 2209 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь