На экскурсии вы перенесётесь в эпоху дореволюционного Петербурга, когда город был столицей ювелирного мастерства, а творения Карла Фаберже восхищали весь мир.
Вы узнаете, какие места стали центром тонкого искусства, где жили легендарные ювелиры и какое наследие хранит коллекция знаменитого музея Фаберже.
Описание мастер-класса
- Мы увидим ювелирную «артерию» города — Большую Морскую улицу. Её неофициальное название — Бриллиантовая. Здесь располагались ателье и магазины Фаберже и его конкурентов — Сазикова, Овчинникова, Болина.
- Восхитимся архитектурой домов и салонов петербургской элиты на Невском проспекте.
- Финальная точка путешествия — музей Фаберже, где хранятся шедевры ювелирного искусства, в том числе знаменитые императорские пасхальные яйца.
Вы узнаете:
- почему Санкт-Петербург стал центром ювелирного искусства.
- как уроженцу небольшого эстонского городка удалось создать многомиллионную империю щедрых «безделушек», а скромной мастерской — покорить мир и императорский двор.
- где собиралась элита Петербурга и как роскошь стала частью городской культуры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в музей Фаберже.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2050 ₽
|Дети до 18 лет
|1900 ₽
|Пенсионеры
|1950 ₽
|Студенты
|1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 160 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Д
Замечательная экскурсия!
