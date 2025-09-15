Пешеходная экскурсия «Бриллиантовая улица и музей Фаберже»

Отправиться по следам ювелиров Петербурга - туда, где рождалась императорская роскошь
На экскурсии вы перенесётесь в эпоху дореволюционного Петербурга, когда город был столицей ювелирного мастерства, а творения Карла Фаберже восхищали весь мир.

Вы узнаете, какие места стали центром тонкого искусства, где жили легендарные ювелиры и какое наследие хранит коллекция знаменитого музея Фаберже.
Описание мастер-класса

  • Мы увидим ювелирную «артерию» города — Большую Морскую улицу. Её неофициальное название — Бриллиантовая. Здесь располагались ателье и магазины Фаберже и его конкурентов — Сазикова, Овчинникова, Болина.
  • Восхитимся архитектурой домов и салонов петербургской элиты на Невском проспекте.
  • Финальная точка путешествия — музей Фаберже, где хранятся шедевры ювелирного искусства, в том числе знаменитые императорские пасхальные яйца.

Вы узнаете:

  • почему Санкт-Петербург стал центром ювелирного искусства.
  • как уроженцу небольшого эстонского городка удалось создать многомиллионную империю щедрых «безделушек», а скромной мастерской — покорить мир и императорский двор.
  • где собиралась элита Петербурга и как роскошь стала частью городской культуры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты в музей Фаберже.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный2050 ₽
Дети до 18 лет1900 ₽
Пенсионеры1950 ₽
Студенты1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 160 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Замечательная экскурсия!

