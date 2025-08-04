Как жили артисты императорской сцены? Из чего состояли их трудовые будни и какой подвиг они совершили в блокаду? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
А также побываем на знаковых площадях и заглянем в Театральный музей — чтобы изучить макеты декораций и послушать музыкальный аппарат 19 века.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Часть 1: на улице
На Театральной площади поговорим об отличиях жизни у артистов русских и европейских театров. Вы узнаете о единственном театре, работавшим все блокадные месяцы, и о подвиге артистов, оставшихся в городе в это непростое время. А на площади Островского вспомним яркие события и постановки, происходившие в Александринском театре.
Часть 2: в музее
После прогулки посетим Театральный музей, где обсудим яркие вехи в истории русского театра. Вы увидите личные вещи и сценические костюмы звёзд императорской сцены. Изучите макеты декораций знаковых спектаклей. И сможете послушать звучание музыкального аппарата 19 века (подобные стояли в трактирах и играли мелодии после оплаты пятикопеечной монетой).
Вы узнаете:
- Из чего состояли трудовые будни артистов и каков был распорядок дня
- В чём была разница между жизнью знаменитостей и рядовых исполнителей
- Какие необычные события отразились на всей последующей истории русской сцены
- И многое другое
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 12 лет
- Отдельно оплачивается входной билет в театральный музей — 250 ₽ взрослый, 150 ₽ — пенсионеры, дети 7-18, учащиеся, студенты, курсанты, военнослужащие, инвалиды I и II группы (на гида покупать билет не нужно)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1632 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 авг 2025
Михаил глубоко погружен в тему, поэтому экскурсия интересна и для тех, кто также неплохо ориентируется в сфере театральной истории. Своеобразен фокус экскурсии - жизнь и быт людей театра, особенно артисток, и жизнь "около" театра. Подходит и для новичков, и для знатоков.
