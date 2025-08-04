Как жили артисты императорской сцены? Из чего состояли их трудовые будни и какой подвиг они совершили в блокаду? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии. А также побываем на знаковых площадях и заглянем в Театральный музей — чтобы изучить макеты декораций и послушать музыкальный аппарат 19 века.

от 5600 ₽ за 1–3 человек или 1600 ₽ за человека, если вас больше

Часть 1: на улице

На Театральной площади поговорим об отличиях жизни у артистов русских и европейских театров. Вы узнаете о единственном театре, работавшим все блокадные месяцы, и о подвиге артистов, оставшихся в городе в это непростое время. А на площади Островского вспомним яркие события и постановки, происходившие в Александринском театре.

Часть 2: в музее

После прогулки посетим Театральный музей, где обсудим яркие вехи в истории русского театра. Вы увидите личные вещи и сценические костюмы звёзд императорской сцены. Изучите макеты декораций знаковых спектаклей. И сможете послушать звучание музыкального аппарата 19 века (подобные стояли в трактирах и играли мелодии после оплаты пятикопеечной монетой).

Вы узнаете:

Из чего состояли трудовые будни артистов и каков был распорядок дня

В чём была разница между жизнью знаменитостей и рядовых исполнителей

Какие необычные события отразились на всей последующей истории русской сцены

И многое другое

