Ильгиз Фазулзянов — один из немногих российских ювелиров, сумевших громко заявить о себе на международной арене.
В новом выставочном пространстве Музея Фаберже вы рассмотрите его творения и погрузитесь в философскую и умиротворяющую атмосферу. Приглушённый свет, музыка и изящные бабочки, cозданные Ильгизом, заставляют задуматься о вечном.
В новом выставочном пространстве Музея Фаберже вы рассмотрите его творения и погрузитесь в философскую и умиротворяющую атмосферу. Приглушённый свет, музыка и изящные бабочки, cозданные Ильгизом, заставляют задуматься о вечном.
Описание экскурсии
Символично, что выставка «На свет из темноты» проходит именно в Музее Фаберже, где хранятся выдающиеся произведения ювелирного искусства. В столь атмосферном месте вы полюбуетесь изящными предметами и попытаетесь разгадать замысел художника.
Вы будет поражены, насколько талантливо человек может использовать поделочные и драгоценные камни, комбинируя их с титаном и другими металлами. Увидите невероятные броши, кольца и подвески, созданные в единственном экземпляре.
Многие произведения сопровождаются философскими размышлениями автора, что позволит вам глубже прочувствовать состояние его души и образ мыслей. А ещё у вас будет прекрасная возможность сравнить творения современного ювелира с шедеврами русского ювелирного искусства 19–20 веков.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести на английском языке
Дополнительные расходы — билеты (вы можете купить их в кассе без очереди в сопровождении гида):
- Музей Фаберже — 1300 руб. /чел. или 800 руб. /чел., если в вашей компании больше детей
- Временная выставка «На свет из темноты»: взрослые — 500 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 373 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашими проводником в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
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