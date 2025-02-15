Ильгиз Фазулзянов — один из немногих российских ювелиров, сумевших громко заявить о себе на международной арене. В новом выставочном пространстве Музея Фаберже вы рассмотрите его творения и погрузитесь в философскую и умиротворяющую атмосферу. Приглушённый свет, музыка и изящные бабочки, cозданные Ильгизом, заставляют задуматься о вечном.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Символично, что выставка «На свет из темноты» проходит именно в Музее Фаберже, где хранятся выдающиеся произведения ювелирного искусства. В столь атмосферном месте вы полюбуетесь изящными предметами и попытаетесь разгадать замысел художника.

Вы будет поражены, насколько талантливо человек может использовать поделочные и драгоценные камни, комбинируя их с титаном и другими металлами. Увидите невероятные броши, кольца и подвески, созданные в единственном экземпляре.

Многие произведения сопровождаются философскими размышлениями автора, что позволит вам глубже прочувствовать состояние его души и образ мыслей. А ещё у вас будет прекрасная возможность сравнить творения современного ювелира с шедеврами русского ювелирного искусства 19–20 веков.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на английском языке

Дополнительные расходы — билеты (вы можете купить их в кассе без очереди в сопровождении гида):