Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

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  4. Музей Фаберже: сага о ювелире

Рассмотреть филигранные работы до мельчайших деталей и раскрыть захватывающую историю мастера

Ирина
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Ирина – ваш гид
Жизнь Карла Фаберже достойна романа или даже красочного голливудского фильма.

Любовные страсти, шпионаж, клады и археология, талант и удача сплелись в судьбе знаменитого ювелира.

На экскурсии вы не только полюбуетесь лучшими работами мастера — я расскажу, как ему удалось достичь таких высот, как функционировала фирма и что стало с его делом после революции.
3800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Встреча у Аничкова моста
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Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире

Что вас ожидает

Дом Фаберже
Почти двести лет назад Густав Фаберже открыл небольшой ювелирный магазин в Петербурге — с этого момента и началась история легендарной фирмы. Его сын Карл прошел путь от реставратора до придворного мастера. Вы услышите о взлётах и падениях самой знаменитой семьи ювелиров дореволюционной России. Я помогу разгадать личность Карла: талантливый художник, отличный коммерсант и примерный семьянин, даже он не смог избежать превратностей судьбы.

Сокровища коллекции
Рассматривая ювелирные шедевры мастерской Фаберже, вы узнаете об их авторах, о должностях и процессах на предприятии. Поговорим и об утраченных работах и окружающих их тайнах, о возрождении имени Фаберже. А еще я объясню, благодаря чему открылся крупнейший частный музей с такой редчайшей коллекцией произведений прикладного искусства.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты: для компании до 5 человек — 500 руб./.чел., для компании до 15 человек — 5250 руб. за группу. Билеты необходимо заказывать минимум за сутки.
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20), подробности уточняйте в переписке
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире
Музей Фаберже: сага о ювелире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Аничкова моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Я люблю делиться большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также проводить их по нетуристическим и необычным маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно :) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство!
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