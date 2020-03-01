Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Дом Фаберже

Почти двести лет назад Густав Фаберже открыл небольшой ювелирный магазин в Петербурге — с этого момента и началась история легендарной фирмы. Его сын Карл прошел путь от реставратора до придворного мастера. Вы услышите о взлётах и падениях самой знаменитой семьи ювелиров дореволюционной России. Я помогу разгадать личность Карла: талантливый художник, отличный коммерсант и примерный семьянин, даже он не смог избежать превратностей судьбы.

Сокровища коллекции

Рассматривая ювелирные шедевры мастерской Фаберже, вы узнаете об их авторах, о должностях и процессах на предприятии. Поговорим и об утраченных работах и окружающих их тайнах, о возрождении имени Фаберже. А еще я объясню, благодаря чему открылся крупнейший частный музей с такой редчайшей коллекцией произведений прикладного искусства.