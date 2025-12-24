Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Представьте себе возможность окунуться в мир великого ювелира Карла Фаберже, чья жизнь была полна ярких событий, любовных историй, тайн и невероятных достижений.
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная экскурсия по Музею Фаберже в читать дальшеуменьшить
Санкт-Петербурге, где вы сможете насладиться восхитительными произведениями искусства, созданными мастером и его командой.
Эта экскурсия позволит вам не только увидеть знаменитые яйца Фаберже, но и узнать об истории фирмы, ее взлетах и падениях, а также о том, как судьба разворачивалась с семьей Фаберже после революционных событий.
Отдельное внимание уделяется организационным деталям: входные билеты забронирует для вас гид, время экскурсии уточняется заранее, а также возможно проведение пешеходной экскурсии без посещения музея.
Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир ювелирного искусства, который ждет вас в Санкт-Петербурге
Лучшее время для посещения Музея Фаберже - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а город наполнен жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться музеем, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы, несмотря на холод, музей остаётся доступным, и вы сможете насладиться его коллекцией в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом Фаберже
Музей Фаберже
Описание экскурсии
Дом Фаберже
Почти двести лет назад Густав Фаберже открыл небольшой ювелирный магазин в Петербурге — с этого момента и началась история легендарной фирмы. Его сын Карл прошел путь от реставратора до придворного мастера. Вы услышите о взлётах и падениях самой знаменитой семьи ювелиров дореволюционной России. Я помогу разгадать личность Карла: талантливый художник, отличный коммерсант и примерный семьянин, даже он не смог избежать превратностей судьбы.
Сокровища коллекции
Рассматривая ювелирные шедевры мастерской Фаберже, вы узнаете об их авторах, о должностях и процессах на предприятии. Поговорим и об утраченных работах и окружающих их тайнах, о возрождении имени Фаберже. А еще я объясню, благодаря чему открылся крупнейший частный музей с такой редчайшей коллекцией произведений прикладного искусства.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные экскурсионные билеты: 1300 ₽ на каждого участника для группы до 4 человек, для 5 или более — 1200 ₽ на человека. Льгот, к сожалению, нет. Самостоятельно покупать билеты не нужно — их забронирует для вас гид
Точное время экскурсии определяется до договорённости с гидом минимум за день до нашей встречи
Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15 человек), подробности уточняйте у гида в переписке
Возможна пешеходная тематическая экскурсия без посещения музея по той же стоимости
Экскурсию проведу я или другой гид команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
1400 ₽
Школьники
1300 ₽
Студенты
1400 ₽
Стандартный
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3427 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Совершенно потрясающий Музей и потрясающий Гид Ирина! Полное владение историческим материалом, готовность отвечать на вопросы, увлекательный рассказ! Очень понравилось!!! Недостаток - это был "недостаток времени экскурсии", если вообще можно назвать это читать дальшеуменьшить
недостатком, т. к. нас, буквально, вывели "по звонку перед закрытием", как мы увлеклись и разлюбовались, а можно было бы и еще побродить, как было интересно! Может анонсировать 3х часовые экскурсии?? 😁
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Экскурсия насыщенная и интересная, за полтора часа много информации, экспонаты музея необычайной красоты. Возможность увидеть подлинные яйца Фаберже, рассмотреть их подробнее и узнать об истории создания каждого-это мечта, которая стала реальностью. Спасибо экскурсоводу Ирине за интересную подачу и благоприятную атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Ирина прекрасный экскурсовод, умеющий увлечь своим рассказом. История семьи Фаберже, история и тонкости создания шедевров Фаберже, их дальнейшая послереволюционная судьба. Это было очень интересно! Спасибо Ирине за новые открытия!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Огромное спасибо Ирине, нашему гиду, за проведение увлекательной и познавательной экскупсии в музее Фаберже. Ирина обладает энциклопедическими знаниями истории и очень интересно ведёт свой рассказ. В залах музея собрана уникальная коллекция экспонатов, которая не оставит равнодушным ни одного посетителя. С полной уверенность рекомендуем эту экскурсию и услуги гида Ирины!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Ирина очень интересно и увлекательно рассказывает, время пролетело очень быстро. Сам музей, обстановка, экскурсовод - всё совпало, было очень познавательно, стильно и красиво. Эстетическое удовольствие 100%, никаких занудных историй, всё прекрасно. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Прекрасная интересная экскурсия! Структурировнная, продуманная, очень легко и захватывающе подана. Ирине огромное спасибо! Ам
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Музей Фаберже: сага о ювелире»