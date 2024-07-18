Главный православный праздник — это, конечно, Пасха. И где, как не в музее Фаберже, разговаривать о нём. Вы увидите пасхальные яйца, созданные Карлом Фаберже для императорской семьи и богатых заказчиков. Отправитесь в увлекательное путешествие вслед за кроликом. И услышите, как встречают Пасху в разных странах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы полюбуемся интерьерами музея и обсудим, что в их оформлении связано с Пасхой. Также поговорим о том, что это, в общем-то, за праздник такой.
- В Синей гостиной вспомним русские пасхальные традиции и изучим: девять императорских яиц, яйцо герцогини Мальборо, две работы, выполненные для Варвары Базановой-Кельх, а также витрину с элегантными подвесками в форме яиц.
- Далее вас ждёт прогулка по залам музея, в которых пасхальный кролик спрятал многочисленные драгоценные поделки.
Вы узнаете:
- Зачем на Пасху дарят яйца.
- Какой смысл имеет пасхальная «крашенка».
- Почему мы восклицаем «Воистину воскресе».
- Как празднуют Пасху в России и за рубежом.
- Какие подарки получали придворные от царя в Светлое Христово Воскресенье.
- Как более ста лет тому назад зародилась традиция браслетов Pandora.
Кому подойдёт экскурсия
- Эта тематическая экскурсия не охватывает всю экспозицию дворца, но будет интересна всем, кто хочет больше узнать о празднике и увидеть главные шедевры в коллекции музея.
- Семьям с детьми или небольшим детским группам.
- Для маленьких слушателей будут игры, загадки на внимательность и весёлые обсуждения. Также в музее есть специальные подставки, чтобы ребёнок лучше рассмотрел содержимое витрин.
- Взрослым тоже будет интересно: на экскурсии я расскажу много тонкостей и нюансов. Поговорим о традициях, которые так важно сохранить.
Организационные детали
- Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии: взрослая группа (в которой взрослых больше, чем детей) — 1000 руб. за человека, детская (группа, где детей 50% и более) — 400 руб. за человека.
- Билеты я закажу заранее. Покупать билет для гида не нужно.
- Пожалуйста, заказывайте экскурсию минимум за три дня до предполагаемой даты — это связано с необходимостью бронирования.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 117 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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