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Главный православный праздник — это, конечно, Пасха. И где, как не в музее Фаберже, разговаривать о нём. Вы увидите пасхальные яйца, созданные Карлом Фаберже для императорской семьи и богатых заказчиков. Отправитесь в увлекательное путешествие вслед за кроликом. И услышите, как встречают Пасху в разных странах.