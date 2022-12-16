Вы осмотрите популярный магазин с изнанки: посетите наш музей и исторический кабинет директора. Зайдем и за прилавок, подсмотрим за производством, с балкона на втором этаже впечатлимся лучшим ракурсом торгового зала. Вас ждут уникальные товары, антиквариат и архивные снимки. А финалом станет обед с щами и блинами, приготовленными по старинным рецептам!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Хроника знаменитого универмага

Наша экскурсия — об удивительной истории этого здания с 1903 года до наших дней, о его интерьере, ассортименте и, конечно, основателях. Мы заглянем во все тайные помещения магазина, недоступные посетителям:

Музейную комнату с выставкой антикварных предметов и товаров, которыми торговали здесь сто лет назад. А по архивным фотографиям, которых нет в сети, вы проследите, как менялся облик магазина.

Исторический кабинет директора, Григория Елисеева; по музейному альбому 1913 года мы восстановим правдивую историю знаменитой династии — с 19 века до наших дней.

Интерьерный балкон второго этажа, с которого открывается роскошный вид на торговый зал.

В окно посмотрим на собственное производство магазина, а еще посетим цокольный этаж и обсудим, чем живет магазин сегодня.

В торговом зале мы зайдем за прилавок, внутрь отдела; сравним ассортимент из прошлого — и поговорим о товарах и деликатесах, которые вы можете и сегодня найти в магазине.

Вы разберетесь, что же осталось подлинным за 120 лет существования магазина, что изменилось. Раскроете, откуда в центре зала огромная пальма-ананас. И конечно же, ответим на популярный вопрос — была ли все-таки в Елисеевском легендарная золотая люстра, о которой так любят вспоминать петербуржцы.

Обед по-купечески

В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина. Нам предложат щи в каравае по старинному дореволюционному рецепту, рубленые котлеты с картофельным пюре и грибным соусом, эклер от кондитерской купцов Елисеевых, а также чай, кофе или бокал фирменного шампанского на ваш выбор.

Организационные детали