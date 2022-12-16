Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Вы осмотрите популярный магазин с изнанки: посетите наш музей и исторический кабинет директора.
Зайдем и за прилавок, подсмотрим за производством, с балкона на втором этаже впечатлимся лучшим ракурсом торгового зала. Вас ждут уникальные товары, антиквариат и архивные снимки. А финалом станет обед с щами и блинами, приготовленными по старинным рецептам!
4.68
38 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хроника знаменитого универмага
Наша экскурсия — об удивительной истории этого здания с 1903 года до наших дней, о его интерьере, ассортименте и, конечно, основателях. Мы заглянем во все тайные помещения магазина, недоступные посетителям:
Музейную комнату с выставкой антикварных предметов и товаров, которыми торговали здесь сто лет назад. А по архивным фотографиям, которых нет в сети, вы проследите, как менялся облик магазина.
Исторический кабинет директора, Григория Елисеева; по музейному альбому 1913 года мы восстановим правдивую историю знаменитой династии — с 19 века до наших дней.
Интерьерный балкон второго этажа, с которого открывается роскошный вид на торговый зал.
В окно посмотрим на собственное производство магазина, а еще посетим цокольный этаж и обсудим, чем живет магазин сегодня.
В торговом зале мы зайдем за прилавок, внутрь отдела; сравним ассортимент из прошлого — и поговорим о товарах и деликатесах, которые вы можете и сегодня найти в магазине.
Вы разберетесь, что же осталось подлинным за 120 лет существования магазина, что изменилось. Раскроете, откуда в центре зала огромная пальма-ананас. И конечно же, ответим на популярный вопрос — была ли все-таки в Елисеевском легендарная золотая люстра, о которой так любят вспоминать петербуржцы.
Обед по-купечески
В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина. Нам предложат щи в каравае по старинному дореволюционному рецепту, рубленые котлеты с картофельным пюре и грибным соусом, эклер от кондитерской купцов Елисеевых, а также чай, кофе или бокал фирменного шампанского на ваш выбор.
Организационные детали
Купеческий обед входит в стоимость
Экскурсию проведёт один из гидов музея купцов Елисеевых
в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Купцов Елисеевых
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 321 туриста
Всем привет! Меня зовут Дарья, и я — гид магазина купцов Елисеевых. Я провожу авторские экскурсии и руковожу музейным отделом Магазина Купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Я знаю о магазине все и с удовольствием покажу вам его секретные места, открою много новых фактов, расскажу правдивую историю Елисеевых и перенесу вас на 100 лет назад, в необычную атмосферу начала 20 века.
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Фотографии от путешественников
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Нинель
16 дек 2022
Все было хорошо,но обед лучше не заказывать. Даже чай был холодный. И. блины тоже те. только приготовленные. А.экскурсия. интересная,и гид тоже в теме глубоко. Спасибо
И
Инна
28 ноя 2022
Нашем гидом была Дарья, очень осведомленная, подготовленная девушка. Могла ответить на вопросы, не освещенные в программе по роду Елисеевых. Речь четкая, ясная, последовательная. Не приходилось прислушиваться или уставать от жестких читать дальше
вибраций голоса. Дарья не начинала повествование, пока все не подтянутся, а группа была большая для помещения музея. Наша экскурсия включала купеческий обед, что содержал кислые щи в оригинальной подаче, три оладушка с вареньем на сладкое и чаем "иван-чай", но без намека на самовар. В ресторане можно было добавить блюда по меню. В целом организация понравилась. Спасибо.
О
Ольга
25 ноя 2022
В будний день удалось практически индивидуально (в группе всего из трёх человек) все рассмотреть и услышать! Рассказ был подробный и интересный, материал изложен логично и доступно, спасибо Дарье! Шикарный вид с балкончика!) Единственное замечание - немного было задержано начало экскурсии.
Юлия
21 окт 2022
В музеях типа «Магазина купцов Елисеевых» ты понимаешь, что может сделать из кабинета в 12 метров и телевизора один, но увлечённый энтузиаст!! Спасибо огромное экскурсоводу Анне (она же директор музея читать дальше
и историк-исследователь!!!) Во время экскурсии мы смогли разобраться, что в магазине аутентичное, ещё от Елисеевых, а что уже приобретения других эпох, побывать во внутренних интерьерах, посмотреть с балкончика на зал, как когда-то смотрели специальные люди у Елисеевых, подмечая, кто и как работает в магазине, что там происходит, зайти за прилавок, спуститься в подвал. А также узнать много интересных фактов о той эпохе, людях, их жизни…. Заканчивается экскурсию в подвальном ресторане магазина щами из квашенной капусты, подаваемыми в хлебной буханочке, блинами и наливочкой!!!. Очень рекомендую.
Елена
18 окт 2022
Получили огромное удовольствие. Очень необычная экскурсия. У нас был гид Дарья. Видно, что человек погружен в материал и обожает свое дело. Экскурсия закончилась очень вкусным обедом, что тоже было очень приятно и во время. Такие экскурсии камерные очень нужны. Они людей и этот город раскрывают совершенно в другом ракурсе.
Е
Елена
3 окт 2022
Нам очень понравилось) Я уже бывала на экскурсии здесь с Людмилой, поэтому всё не так ново, но если бы была впервые, была бы под большим впечатлением! Здорово придумали с обедом, нам всем очень понравилось, особенно щи в хлебе!
Г
Галина
3 окт 2022
Назвать это экскурсией просто не возможно. Завели в небольшую комнатку, которая называется музеем. Показали на экране фото, не в хронологическом порядке, с совершенно сбивчивыми комментариями рассказчика. В соседней комнате кто-то читать дальше
очень громко ругался, экскурсовод ничего с этим сделать не смогла. Потом пошли на балкон и в бывший кабинет, где сейчас проводятся приватные ужины. В кабинете просто стоит обелённый стол и все. Об этом было сказано несколько раз) Затем был обед- вот к нему претензий нет, обед вкусный. Информации не получено никакой, прочитав Википедию больше узнала.
Наталья
13 сен 2022
Очень интересная и необычная экскурсия. Показали самые укромные уголки, в которые не попасть обычному покупателю. Рекомендую.
Н
Наталья
20 авг 2022
Замечательная экскурсия, отличный гид Дарья! Всем настоятельно рекомендую!
Т
Татьяна
16 авг 2022
Дарья хороший экскурсовод по этому магазину. Прекрасно подает интересные факты из жизни семьи Елисеева,сопровождая фото,с интересом рассказывает о многих неизвестных там деталях. Все хорошо,но обед… Он совершенно не стоит таких читать дальше
денег! Щи с огромным количеством капусты в буханке хлеба-очень кисло и не на каждый желудок такая вещь. Блинчики со сметаной хороши,но.. подают травяной чай-без альтернативы на что либо,а эту траву не все переносят,а комуто ее и просто нельзя… Вобщем,из-за этого нюанса экскурсию не осбо рекомендовала бы. Ее обед для реально здоровых людей,а стоит дорого.
Д
Долецкая
17 июля 2022
Всё было хорошо, однако,нам не дали заявленный "флаер, по которому за покупку в магазине вам подарят сладкий презент"
Н
Наталия
10 июля 2022
Добрый день! Делала подарок дочери на день рождения. Она в восторге! Работая и имея 2-х малышек редко пока получается выделить время для себя и куда-то сходить надолго, забыв домашние хлопоты. читать дальше
Эта экскурсия неутомительна по времени и в то же время познавательна и интересна как для жителей нашего города, так и для его гостей. Центр города, Невский проспект, знаменитый красивейший магазин, его история и убранство - все впечатляет и восхищает! В завершении экскурсии "Купеческий обед" становится изюминкой и приятным бонусом интересного путешествия в историю купцов Елисеевых! Особая благодарность экскурсоводу Дарье! Очаровательная, милая, знающая своё дело девушка! Спасибо ей большое! Добро пожаловать всем, кто хочет приятно и с пользой провести время и получить незабываемые эмоции!
Надежда
23 июня 2022
Экскурсия понравилась. Для интересующихся историей известной купеческой семьи будет познавательна. Стоит иметь ввиду, что из помещений доступных для посещения только вовремя экскурсии, можно будет осмотреть бывший кабинет Елисеева, где не читать дальше
сохранилось оригинальная обстановка, и музей, располагающийся в одной небольшой комнате. Таким образом,"экспозиция" невелика. Обед со щами в хлебном горшочке и блинчиками был очень вкусными. В ресторане, пока ожидали обед, можно было полистать копию альбома, выпущенного к 100-летию торгового дома Елисеевых.
Татьяна
6 июня 2022
Восторг и слова благодарности экскурсоводу Анне! Даже не предполагали, насколько богата история этого магазина. Отдельное спасибо за купеческий обед- щи в хлебе, блины- выше всяческих похвал! Экскурсия с обедом заняли полтора часа. Всем рекомендую!
Татьяна
31 мая 2022
На экскурсию ходили вдвоём с мамой, обеим очень понравилось! Взглянули на магазин совершено с другой стороны. Спасибо Дарье, за интересное погружение в историю семьи Елисеевых и уникальную возможность подняться на балкон торгового зала! Купеческий обед стал прекрасным завершением экскурсии. Экскурсию рекомендую, как гостям города, так и петербуржцам.
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