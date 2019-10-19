20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия -Невидимый Петербург нам понравилась.Были на экскурсии втроем. Тема экскурсии четко соответствует названию, т.к. Константин рассказывал о местах, где когда-то что-то было (церковь, храм) и по каким-то причинам были уничтожены. Где-то восстанавливают церкви, а где-то нет, а где-то построены другие сооружения. Интересно было узнать,что в другие времена там было и как это выглядело, так как Константин показывал фотографии бывших строений. Я плохо знала район Пески, теперь точно знаю его намного лучше. Спасибо! Хорошая экскурсия. Рекомендую и петербуржцам и гостям нашего города! Единственное,наверное, передвигаться можно было чуть медленнее. Но зимой можно проводить экскурсию в таком темпе, чтобы не замерзнуть, ну а в другое время советовала бы чуть медленнее.