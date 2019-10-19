20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся от площади Восстания (бывшей Знаменской), по Лиговке на север, потом свернем в Пески, пересечем одну слоновью тропу, побродим по бывшим Рождественским улицам, заглянем и на Старорусскую.
Постоим на шести, а то и двенадцати углах, увидим следы присутствия трех, а то и четырех диаспор, обратив по ходу внимание на парочку настоящих итальянских ресторанов.
В конце нашей прогулки мы окажемся у стены из красного кирпича, словно бы перенесенной в наш город из сказочного Ростова Великого. Здесь же, после экскурсии, вы по желанию сможете самостоятельно посетить потрясающий собор из нашей программы, который, безусловно, достоен более близкого знакомства.
Кроме того, во время экскурсии у вас будет возможность узнать, как выглядели разрушенные храмы, и сравнить с тем, что на их месте сейчас — по фотографиям, которые я специально подготовил.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
42 года, любитель. Мои темы связаны с маршрутами в центре Петербурга, где мне самому очень интересно гулять, где я постоянно открываю что-то новое, и в которых присутствует, надеюсь, оригинальная идея. Я стараюсь скомпилировать лучшее из известного мне и по-возможности дать некую глубину или интересные нюансы, например, если это церковь — рассказать об истории святого, в честь которого освящен один из приделов, если это учебное заведение — рассказать об основателе и его месте в истории России, и т.п.. Экскурсии провожу, поскольку мне это нравится и я люблю делиться своим взглядом на некоторые уголки и закоулки города.
Тем, кто интересуется историей и архитектурой Петербурга, советую совершить прогулку с Константином. Это будет интересно и полезно.
Алла
21 июня 2019
Выбрали экскурсию "Невидимый Петербург" с Константином и не ошиблись! Очень понравилась экскурсия. Константин интересный собеседник и рассказывает обо всем интересно, разнообразно, читал стихи Бродского, приводил интересные факты и истории этих мест. Экскурсия была по тихим нетуристическим местам Питера. Несмотря на то, что это был центр, вокруг было немноголюдно и это придавало особенный шарм экскурсии. Константин рекомендовал еще и некоторые исторические книги, и вообще чувствовалась его любовь к этому необыкновенному городу. Рекомендую! Спасибо Константину!
Светлана
5 июля 2018
Все понравилось и мне и дочке, 12 лет.
Danil
29 июня 2018
Все понравилось.
Сергей
11 июня 2018
Спасибо Константину за необычную экскурсию и возможность заглянуть в не самые туристические уголки Петербурга – город раскрывается по-новому и становится ещё ближе. Приятно было пообщаться с таким интересным и разносторонне одарённым человеком – литература, музыка и, конечно, история родного города, – спасибо, Константин! Купили рекомендованную книжку Аствацатурова :)
Елена
23 мая 2018
Увлекательное погружение в прошлое - время пролетело незаметно. Познавательно и эстетично, спасибо Константину.
Galina
16 января 2018
Экскурсия -Невидимый Петербург нам понравилась.Были на экскурсии втроем. Тема экскурсии четко соответствует названию, т.к. Константин рассказывал о местах, где когда-то что-то было (церковь, храм) и по каким-то причинам были уничтожены. Где-то восстанавливают церкви, а где-то нет, а где-то построены другие сооружения. Интересно было узнать,что в другие времена там было и как это выглядело, так как Константин показывал фотографии бывших строений. Я плохо знала район Пески, теперь точно знаю его намного лучше. Спасибо! Хорошая экскурсия. Рекомендую и петербуржцам и гостям нашего города! Единственное,наверное, передвигаться можно было чуть медленнее. Но зимой можно проводить экскурсию в таком темпе, чтобы не замерзнуть, ну а в другое время советовала бы чуть медленнее.
Елена
1 января 2018
Благодарим Константина за содержательный материал экскурсии и интересную подачу. Очень ценно провели предновогодний день.
Зарина
29 октября 2017
Very interesting tour about the "invisible" St. Petersburg. Konstantin was very kind and told us a lot of interesting things about places that people usually don't visit. I recommend this tour to everybody who wants to know more about the unusual views of the city.
Юлия
11 октября 2017
Большое спасибо Константину за экскурсию! Петербург открылся для нас с новой стороны. Отличная подача темы, доброжелательность и личное обаяние. Обязательно посетим в следующий приезд другие экскурсии Константина.
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