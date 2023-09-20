Пройти по литературным местам, сходить в музей и узнать, где родилась «Сказка о царе Салтане»
Мы отправимся из Петербурга в Пушкин. Я расскажу историю города и прилегающих к нему территорий. На выбор вы посетите Царскосельский лицей или дачу Китаевой. Узнаете, как здесь жили и проводили время Пушкин, Ахматова, Карамзин, Ломоносов, Гоголь и другие. И какое отражение нашёл город в их литературных произведениях.
Ближайшие даты:
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
24
сен
сен
25
сен
сен
27
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Здесь столько лир повешено на ветки…» — эти слова из стихотворения Ахматовой станут нашим девизом в путешествии по литературным местам Пушкина. На экскурсии вы посетите на выбор:
- Царскосельский лицей — привилегированное учебное заведение. Здесь вы увидите учебные классы, старинные книги и рисунки юного Пушкина.
- Дачу Китаевой, где Пушкин жил с женой летом 1831 года. Тут он написал «Сказку о царе Салтане» и закончил «Евгения Онегина». Тут сохранилась мебель первой половины 19 века.
Также вы увидите домик, где жил и работал над «Историей государства Российского» Карамзин. Осмотрите снаружи Екатерининский дворец, в котором часто бывали видные государственные деятели — Ломоносов, Державин, Тютчев. Узнаете, где учились Ахматова и Гумилёв, служили Лермонтов и Есенин.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость.
Дополнительные расходы
- Билеты в Царскосельский лицей — 200 руб. /чел. (можно осматривать самостоятельно или с музейным гидом)
- Билеты на дачу Китаевой — 150 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Московская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1148 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Царское село
Популярные места
Места Пушкина
Царскосельский лицей Пушкина
Музеи
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
в Русском музее (Михайловский дворец)
Сегодня
20 сен
21 сен
22 сен
от 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Особняк Румянцева
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
от 2 900₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду