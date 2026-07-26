Мы отправимся из Петербурга в Пушкин. Я расскажу историю города и прилегающих к нему территорий. На выбор вы посетите Царскосельский лицей или дачу Китаевой. Узнаете, как здесь жили и проводили время Пушкин, Ахматова, Карамзин, Ломоносов, Гоголь и другие. И какое отражение нашёл город в их литературных произведениях.
Описание экскурсии
«Здесь столько лир повешено на ветки…» — эти слова из стихотворения Ахматовой станут нашим девизом в путешествии по литературным местам Пушкина. На экскурсии вы посетите на выбор:
- Царскосельский лицей — привилегированное учебное заведение. Здесь вы увидите учебные классы, старинные книги и рисунки юного Пушкина.
- Дачу Китаевой, где Пушкин жил с женой летом 1831 года. Тут он написал «Сказку о царе Салтане» и закончил «Евгения Онегина». Тут сохранилась мебель первой половины 19 века.
Также вы увидите домик, где жил и работал над «Историей государства Российского» Карамзин. Осмотрите снаружи Екатерининский дворец, в котором часто бывали видные государственные деятели — Ломоносов, Державин, Тютчев. Узнаете, где учились Ахматова и Гумилёв, служили Лермонтов и Есенин.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость.
Дополнительные расходы
- Билеты в Царскосельский лицей — 200 руб. /чел. (можно осматривать самостоятельно или с музейным гидом)
- Билеты на дачу Китаевой — 150 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2866 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Супер прогулка, даже ребенок 11 лет в восторге!
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Т
Это уже наша 3 потрясающая экскурсия с Игорем!
И каждый раз мы под сильным и приятным впечатлением! 4-5 часов пролетают незаметно.
При выборе экскурсии и историка для нас были важны след. условия:
-
И каждый раз мы под сильным и приятным впечатлением! 4-5 часов пролетают незаметно.
При выборе экскурсии и историка для нас были важны след. условия:
-
+2
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Первое и не забываемое, прекрасное знакомство с городом Пушкин. Спасибо огромное Игорю, который провел экскурсию настолько интересно и воодушевляющее, что уже по ходу было принято решение вернутся туда еще и познакомится с историей города, его обитателей прошлого. Интересно, погружение в тему через архивные материалы (что особо ценно), познавательно и очень заряжает.
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О
Какая замечательная экскурсия! Была с двумя внуками 11-ти лет. Заинтересовать подростков, держать их внимание в наше время, к сожалению, достаточно трудно. А вот экскурсоводу Игорю это по-настоящему удалось!! А уж
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Были на экскурсии с детьми, понравилось и нам, и детям: интересные исторические факты, отлично выстроенный маршрут. За экскурсию нам показали очень! много знаковых зданий. Игорь очень обаятельный рассказчик, знает в Царском селе историю практически каждого дома. Если соберёмся снова в Питер, обязательно возьмём экскурсию у Игоря. Однозначно рекомендую.
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Т
Прекрасная экскурсия! Гид - умничка! Всё прошло хорошо, всё было понятно. Рекомендую выбирать Игоря, он знает ВСЁ!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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