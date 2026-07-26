Мы отправимся из Петербурга в Пушкин. Я расскажу историю города и прилегающих к нему территорий. На выбор вы посетите Царскосельский лицей или дачу Китаевой. Узнаете, как здесь жили и проводили время Пушкин, Ахматова, Карамзин, Ломоносов, Гоголь и другие. И какое отражение нашёл город в их литературных произведениях.

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Описание экскурсии

«Здесь столько лир повешено на ветки…» — эти слова из стихотворения Ахматовой станут нашим девизом в путешествии по литературным местам Пушкина. На экскурсии вы посетите на выбор:

Царскосельский лицей — привилегированное учебное заведение. Здесь вы увидите учебные классы, старинные книги и рисунки юного Пушкина.

— привилегированное учебное заведение. Здесь вы увидите учебные классы, старинные книги и рисунки юного Пушкина. Дачу Китаевой, где Пушкин жил с женой летом 1831 года. Тут он написал «Сказку о царе Салтане» и закончил «Евгения Онегина». Тут сохранилась мебель первой половины 19 века.

Также вы увидите домик, где жил и работал над «Историей государства Российского» Карамзин. Осмотрите снаружи Екатерининский дворец, в котором часто бывали видные государственные деятели — Ломоносов, Державин, Тютчев. Узнаете, где учились Ахматова и Гумилёв, служили Лермонтов и Есенин.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость.

Дополнительные расходы