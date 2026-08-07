Нескучная история Петербурга для взрослых и детей.
Описание экскурсииПознакомиться с городом лучше всего можно во время прогулки. Индивидуальная пешеходная экскурсия по самой парадной части Петербурга подойдёт не только взрослым, но и семьям с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая
- Сенатская
- Исаакиевская площади
- Невский проспект
- Медный всадник
- Зимний дворец
- Исаакиевский собор
- Спас на Крови
Что включено
- Экскурсия с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро Адмиралтейская
Завершение: Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по парадному Петербургу»
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:45
990 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Парадный Петербург
Прогулка по парадному центру Санкт-Петербурга раскроет секреты главных улиц и площадей, а также удивит историями о великих людях и событиях
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от 9270 ₽
10 300 ₽ за всё до 8 чел.
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Обнаружить Петербург, который скрыт от глаз обычных прохожих
Начало: Недалеко от метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1833 ₽
2820 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дворы, парадные и крыша - дух истинного Петербурга
Петербург раскрывает свои тайны: дворы-колодцы, парадные и крыши. За 2,5 часа вы увидите город с новой стороны и сделаете потрясающие снимки
Начало: Недалеко от станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2000 ₽ за человека
8000 ₽ за экскурсию