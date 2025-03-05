Говоря о Петербурге, мы часто вспоминаем роскошные дворцы и соборы. Но рядом с этим монументальным величием притаились незаметные жители города — скульптурки, детали оград, декоративные элементы зданий. А когда эти маленькие «горожане» — не безликие завитушки, а любимые детьми животные, экскурсия превращается в увлекательную прогулку. Пойдёмте знакомиться с этими удивительными петербуржцами?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1-4 человека или 1300 ₽ за человека, если вас больше

от 5500 ₽ за 1-4 человека или 1300 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Я составила для ребят интересный маршрут:

Мы встретимся на Малой Садовой

Познакомимся с петербургскими котами

Поиграем с фотографом и его бульдогом

Прогуляемся со слонами до Караванной улицы

Навестим кентаврёнка у Дома кино

Поговорим об обитателях цирка Чинизелли

Подойдём к любимому коню Петра I у Михайловского замка

И конечно, загадаем желание у Чижика-Пыжика

Каждый петербургский зверёныш расскажет нам свою историю:

Коты — как не раз спасали Петербург

Бульдожка — как появлялись первые знаменитые фотографии города

Слоны — как слонялись по нашему городу ещё при Петре I

Кентаврёнок — сколько волшебных животных «проживает» в городе

Конь Петра I — какие великие дела вершились его наездником

Чижик-Пыжик — кем были его предки и что они на самом деле делали на Фонтанке

Кому подойдёт экскурсия

Это программа для детей 7–11 лет и их родителей. Она будет интересна тем ребятам, которые уже были в Петербурге, познакомились с основными достопримечательностями и готовы «общаться» с городом более детально.

Организационные детали

С детьми обязательно должен присутствовать хотя бы один взрослый.