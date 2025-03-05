Говоря о Петербурге, мы часто вспоминаем роскошные дворцы и соборы.
Но рядом с этим монументальным величием притаились незаметные жители города — скульптурки, детали оград, декоративные элементы зданий.
А когда эти маленькие «горожане» — не безликие завитушки, а любимые детьми животные, экскурсия превращается в увлекательную прогулку. Пойдёмте знакомиться с этими удивительными петербуржцами?
Но рядом с этим монументальным величием притаились незаметные жители города — скульптурки, детали оград, декоративные элементы зданий.
А когда эти маленькие «горожане» — не безликие завитушки, а любимые детьми животные, экскурсия превращается в увлекательную прогулку. Пойдёмте знакомиться с этими удивительными петербуржцами?
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Я составила для ребят интересный маршрут:
- Мы встретимся на Малой Садовой
- Познакомимся с петербургскими котами
- Поиграем с фотографом и его бульдогом
- Прогуляемся со слонами до Караванной улицы
- Навестим кентаврёнка у Дома кино
- Поговорим об обитателях цирка Чинизелли
- Подойдём к любимому коню Петра I у Михайловского замка
- И конечно, загадаем желание у Чижика-Пыжика
Каждый петербургский зверёныш расскажет нам свою историю:
- Коты — как не раз спасали Петербург
- Бульдожка — как появлялись первые знаменитые фотографии города
- Слоны — как слонялись по нашему городу ещё при Петре I
- Кентаврёнок — сколько волшебных животных «проживает» в городе
- Конь Петра I — какие великие дела вершились его наездником
- Чижик-Пыжик — кем были его предки и что они на самом деле делали на Фонтанке
Кому подойдёт экскурсия
Это программа для детей 7–11 лет и их родителей. Она будет интересна тем ребятам, которые уже были в Петербурге, познакомились с основными достопримечательностями и готовы «общаться» с городом более детально.
Организационные детали
С детьми обязательно должен присутствовать хотя бы один взрослый.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1300 ₽
|Взрослый
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
943755₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербургский Монмартр: Мир искусства и Коломна
Исследуйте старую Коломну, чтобы понять влияние Парижа на Петербург. Узнайте о художниках и творческой интеллигенции начала 20 века
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Сегодня в 11:00
9 фев в 11:00
от 8000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1505₽ за человека