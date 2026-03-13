Как часто мы не обращаем внимание на детали, особенно, если они высоко и далеко. Рассмотрим город в бинокль! Там, на самых красивых зданиях притаились крылатые существа из древних мифов. Что за тайны они хранят? Исполняют ли желания? Раскрывая эти и другие секреты, дети познакомятся с достопримечательностями исторического центра. А в конце получат сувениры в подарок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что будет в программе

Фантастические существа Петербурга и где они обитают

Мы встретимся на набережной канала Грибоедова около Невского проспекта, поговорим об истории его появления и названия. И отправимся на поиски мифических существ.

Одним из первых на нашем пути будет Дом Зингера. Присмотримся, кто спрятался на его стенах, и вспомним увлекательную историю Исаака Зингера и английской булавки, которую знает не каждый взрослый!

По пути к златокрылым грифонам рассмотрим в подробностях Казанский собор. Он так же необычен и загадочен, как и многие волшебные жители Петербурга. Вместе мы выясним, какие из них настоящие, какие нет.

Также ребятам предстоит выяснить, что охраняют грифоны на Банковском мосту, какой клад нашли реставраторы и исполняются ли желания, загаданные полуорлам-полульвам со змеиным хвостом. Да и сам мост очень необычный! История его строительства захватывает и взрослых, и детей.

🏛 Кроме того, в нашей программе внешний осмотр храма Спас на Крови и памятников великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли. Возле университета Герцена вы услышите легенду о пеликанах, у здания Финансово-экономического университета — историю денег в России. А в конце участники получат маленькие сувениры на память о необычном приключении на улицах Петербурга.

💫 Прогулка с элементами игры проходит по самому центру города, знакомит детей с историей России и Петербурга, различными архитектурными стилями, учит различать их и отмечать детали, способствует развитию образного мышления, подходит для совместного досуга родителей и детей.

Организационные детали