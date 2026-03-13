Фантастические существа Петербурга и где они обитают
Мы встретимся на набережной канала Грибоедова около Невского проспекта, поговорим об истории его появления и названия. И отправимся на поиски мифических существ.
Одним из первых на нашем пути будет Дом Зингера. Присмотримся, кто спрятался на его стенах, и вспомним увлекательную историю Исаака Зингера и английской булавки, которую знает не каждый взрослый!
По пути к златокрылым грифонам рассмотрим в подробностях Казанский собор. Он так же необычен и загадочен, как и многие волшебные жители Петербурга. Вместе мы выясним, какие из них настоящие, какие нет.
Также ребятам предстоит выяснить, что охраняют грифоны на Банковском мосту, какой клад нашли реставраторы и исполняются ли желания, загаданные полуорлам-полульвам со змеиным хвостом. Да и сам мост очень необычный! История его строительства захватывает и взрослых, и детей.
🏛 Кроме того, в нашей программе внешний осмотр храма Спас на Крови и памятников великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли. Возле университета Герцена вы услышите легенду о пеликанах, у здания Финансово-экономического университета — историю денег в России. А в конце участники получат маленькие сувениры на память о необычном приключении на улицах Петербурга.
💫 Прогулка с элементами игры проходит по самому центру города, знакомит детей с историей России и Петербурга, различными архитектурными стилями, учит различать их и отмечать детали, способствует развитию образного мышления, подходит для совместного досуга родителей и детей.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 6–9 лет
Формат прогулки — семейный, мы не проводим эту программу для больших групп и школьных классов
Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по погоде
С вами будет гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7484 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями читать дальшеуменьшить
в музейной среде, садах и парках Петербурга. С 2016 года мы специализируемся на экскурсиях для родителей с детьми от 4 лет. Я как мама 2 детей прекрасно понимаю, насколько сложно найти экскурсию, на которой будет нескучно детям и интересно взрослым. Наши гиды имеют педагогическое образование и профессиональные навыки экскурсовода. Это дает нам возможность доступно подавать информацию родителям и их детям. Мы влюблены в город и всегда эмоционально рассказываем об истории, заряжая вас своими чувствами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Алена
Благодарим Александра за познавательную экскурсию! остались довольны как местные, так и приезжие! очень внимательный, с прекрасным подходом к детям 6 и 7 лет! большое спасибо!
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А
Алексей
Прекрасно подходит детям дошкольного и младшего школьного возраста
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Ольга
Спасибо Александру за прекрасное общение с моей внучкой 7 лет! Загадки, подача материалов и загадка в конце экскурсии-сундук пиратов! И не пустой! И я узнала много нового о загадочном городе, хотя даже не вспомню сколько раз в него приезжала. Обязательно будем заказывать экскурсии с Александром! Внуков у меня 6!
+2
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Мария
Добрый день! Экскурсия отличная, особенно, если вы с детьми 7-10 лет. Мария, приятный и интересный гид! Увлекает детей и взрослых! Два часа прошли на одном дыхании! В конце экскурсии, ребят ждут приятные сюрпризы. Спасибо☺️
+1
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Ramis
Отличный и веселый гид Александр. Детям очень понравилось. Рекомендую
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А
Анастасия
Замечательная экскурсия! Все остались довольны, дети и взрослые.
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