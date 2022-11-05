В гости к грифонам Петербурга

История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет

Как часто мы не обращаем внимание на детали, особенно, если они высоко и далеко.

Рассмотрим город в бинокль! Там, на самых красивых зданиях притаились крылатые существа из древних мифов.

Что за тайны они хранят? Исполняют ли желания? Раскрывая эти и другие секреты, дети познакомятся с достопримечательностями исторического центра. А в конце получат памятные сувениры в подарок.
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
В гости к грифонам Петербурга
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Описание

Что будет в программе

Фантастические существа Петербурга и где они обитают

Мы встретимся на набережной Канала Грибоедова около Невского проспекта, поговорим об истории его появления и названия. И отправимся на поиски мифических существ.

  • Одним из первых на нашем пути будет Дом Зингера. Присмотримся, кто спрятался на его стенах, и вспомним увлекательную историю Исаака Зингера и английской булавки, которую знает не каждый взрослый!
  • По пути к златокрылым грифонам рассмотрим во всех подробностях Казанский собор. Он так же необычен и загадочен, как и многие волшебные жители Петербурга. Вместе мы выясним, какие из них настоящие, какие нет.
  • Также ребятам предстоит выяснить, что охраняют грифоны на Банковском мосту, какой клад нашли реставраторы и исполняются ли желания, загаданные полуорлам-полульвам со змеиным хвостом. Да и сам мост очень необычный! История его строительства захватывает и взрослых, и детей.

🏛 Кроме того, в нашей программе храм Спаса на Крови и памятники великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли. Возле университета Герцена вы услышите легенду о пеликанах, у здания Финансово-экономического университета — историю денег в России. А в конце участники получат маленькие сувениры на память о необычном приключении на улицах Петербурга.

💫 Прогулка с элементами игры проходит по самому центру города, знакомит детей с историей России и Петербурга, различными архитектурными стилями, учит различать их и отмечать детали, способствует развитию образного мышления, подходит для совместного досуга родителей и детей.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 6-9 лет
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по погоде
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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