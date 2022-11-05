Мы встретимся на набережной Канала Грибоедова около Невского проспекта, поговорим об истории его появления и названия. И отправимся на поиски мифических существ.
🏛 Кроме того, в нашей программе храм Спаса на Крови и памятники великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли. Возле университета Герцена вы услышите легенду о пеликанах, у здания Финансово-экономического университета — историю денег в России. А в конце участники получат маленькие сувениры на память о необычном приключении на улицах Петербурга.
💫 Прогулка с элементами игры проходит по самому центру города, знакомит детей с историей России и Петербурга, различными архитектурными стилями, учит различать их и отмечать детали, способствует развитию образного мышления, подходит для совместного досуга родителей и детей.