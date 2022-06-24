Среда - Воскресенье

Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»

Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»
Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»
Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»
Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»
Обзорная экскурсия «Петербург сквозь века - сегодня и вчера»

Описание

Планируете приехать в Северную столицу, но задумываетесь о том, что хотелось бы посмотреть что-то кроме исторического центра? Ведь не только Петром единым, как говорится. Город растёт и развивается, наверняка есть что-то еще захватывающее интересное?

Есть решение данной дилеммы!

Приглашаем Вас на нашу супер-мега-большую обзорную экскурсию, во время которой Вы не только увидите исторический центр и основные визитные карточки Санкт-Петербурга, такие как площадь Искусств, Невский проспект, Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны, но и проедете по Западному Скоростному Диаметру, где сможете полюбоваться новым спортивным сооружением – гордостью города на Неве – Зенит-Ареной, а также увидите знаменитый небоскреб – Лахта-Центр, гордо возвышающийся над городом Петра как символ современной архитектуры. Вы также увидите один из красивейших старинных районов города – Петроградскую сторону, которая незаслуженно не входит в короткие классические маршруты обзорных экскурсий. В завершении программы Вы увидите новое креативное пространство для отдыха и различных мероприятий – Севкабель Порт, где совершите прогулку по набережной и сможете сделать фотографии с великолепным видом.
Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, как менялся архитектурный облик сквозь века, увидите новые достопримечательности Северной столицы.
Сможете сравнить век нынешний и век минувший, увидите, что город стоит на берегу моря и почувствуете всю магнетизм современного мегаполиса.
Мы расскажем, почему Санкт-Петербург так манит миллионы гостей из разных уголков нашей необъятной Родины и разных стран мира и что императорские загородные резиденции строились не только на южный окраинах города, но и к северу - покажем такие острова, как Крестовский, Каменный, Елагин - расскажем, как менялась их история с течением времени.
Петербург предстанет перед Вами парадным, историческим, деловым, морским, современным, спортивным, многоконфессиональным городом веры и терпимости

Среда - Воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Авторская тематическая обзорная экскурсия с гидом 1 категории
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Среда - Воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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