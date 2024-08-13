Ужин-круиз при свечах по Финскому заливу

На борту элегантного теплохода-ресторана вы окунетесь в атмосферу роскоши и романтики, отправляясь в незабываемое путешествие по живописным водным просторам Северной Столицы.

Наблюдая за проплывающими мимо пейзажами через панорамные окна теплохода, вы почувствуете настоящую магию мгновения.

Уютное мерцание свечей, живая музыка и волны за окном создают идеальное сочетание для романтического отдыха или приятного вечера в компании друзей и близких.
5
1 оценка
Ужин-круиз при свечах по Финскому заливу
Ужин-круиз при свечах по Финскому заливу
Ужин-круиз при свечах по Финскому заливу
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание круиза

Что вас ожидает: Романтические закаты в Финском заливе и звуки живой музыки — все что нужно для идеального вечера! А для дополнительного комфорта на борту теплохода-ресторана есть VIP-зона, отделенная от основного салона с собственным выходом на открытую палубу. В этом сезоне шеф-повар ресторана приглашает гостей на обновленное меню с мясными и рыбными блюдами, легкими салатами и фирменными закусками! Вечером главный салон теплохода превращается в уютный музыкальный уголок. В центре внимания роскошный рояль, за которым пианист исполняет произведения классической музыки, джазовые импровизации и популярные мелодии. Важная информация:
  • Обратите внимание! Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
  • Тарифы «Ужин Standard» и « Ужин Premium» не распространяются на места vip-категории и доступны для заказа не позднее 12:00 текущего дня.
  • Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара.
  • На теплоходе работает ресторан с возможностью заказа блюд и напитков по меню.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
(Билеты) Взрослый1 800 ₽
(Дополнительно) Большой VIP стол (5 персон)13 990 ₽
(Билеты) Льготный (школьники старше 12 лет, студенты, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий)1 600 ₽
(Билеты) Детский (от 3 до 12 лет)1 000 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» с курицей4 000 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» со свининой4 500 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» со свининой4 000 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» вегетарианский4 000 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» с курицей4 500 ₽
(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» с щукой4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вантовый мост ЗСД
  • Кунсткамера
  • Мост Бетанкура
  • Ростральные колонны
  • Стадион «Петровский»
Что включено
  • Путешествие на теплоходе
  • Музыкальное сопровождение
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
«Адмиралтейство», Адмиралтейская наб. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
  • Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
13 авг 2024

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