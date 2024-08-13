Обратите внимание! Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.

Тарифы «Ужин Standard» и « Ужин Premium» не распространяются на места vip-категории и доступны для заказа не позднее 12:00 текущего дня.

Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара.

На теплоходе работает ресторан с возможностью заказа блюд и напитков по меню.

Что вас ожидает: Романтические закаты в Финском заливе и звуки живой музыки — все что нужно для идеального вечера! А для дополнительного комфорта на борту теплохода-ресторана есть VIP-зона, отделенная от основного салона с собственным выходом на открытую палубу. В этом сезоне шеф-повар ресторана приглашает гостей на обновленное меню с мясными и рыбными блюдами, легкими салатами и фирменными закусками! Вечером главный салон теплохода превращается в уютный музыкальный уголок. В центре внимания роскошный рояль, за которым пианист исполняет произведения классической музыки, джазовые импровизации и популярные мелодии. Важная информация: