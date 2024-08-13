На борту элегантного теплохода-ресторана вы окунетесь в атмосферу роскоши и романтики, отправляясь в незабываемое путешествие по живописным водным просторам Северной Столицы.
Наблюдая за проплывающими мимо пейзажами через панорамные окна теплохода, вы почувствуете настоящую магию мгновения.
Уютное мерцание свечей, живая музыка и волны за окном создают идеальное сочетание для романтического отдыха или приятного вечера в компании друзей и близких.
Наблюдая за проплывающими мимо пейзажами через панорамные окна теплохода, вы почувствуете настоящую магию мгновения.
Уютное мерцание свечей, живая музыка и волны за окном создают идеальное сочетание для романтического отдыха или приятного вечера в компании друзей и близких.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание круиза
Что вас ожидает: Романтические закаты в Финском заливе и звуки живой музыки — все что нужно для идеального вечера! А для дополнительного комфорта на борту теплохода-ресторана есть VIP-зона, отделенная от основного салона с собственным выходом на открытую палубу. В этом сезоне шеф-повар ресторана приглашает гостей на обновленное меню с мясными и рыбными блюдами, легкими салатами и фирменными закусками! Вечером главный салон теплохода превращается в уютный музыкальный уголок. В центре внимания роскошный рояль, за которым пианист исполняет произведения классической музыки, джазовые импровизации и популярные мелодии. Важная информация:
- Обратите внимание! Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами.
- Тарифы «Ужин Standard» и « Ужин Premium» не распространяются на места vip-категории и доступны для заказа не позднее 12:00 текущего дня.
- Тариф VIP включает бутылку шампанского и комплимент от шеф-повара.
- На теплоходе работает ресторан с возможностью заказа блюд и напитков по меню.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|(Билеты) Взрослый
|1 800 ₽
|(Дополнительно) Большой VIP стол (5 персон)
|13 990 ₽
|(Билеты) Льготный (школьники старше 12 лет, студенты, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий)
|1 600 ₽
|(Билеты) Детский (от 3 до 12 лет)
|1 000 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» с курицей
|4 000 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» со свининой
|4 500 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» со свининой
|4 000 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Standard» вегетарианский
|4 000 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» с курицей
|4 500 ₽
|(Дополнительно) Билет + ужин «Premium» с щукой
|4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост ЗСД
- Кунсткамера
- Мост Бетанкура
- Ростральные колонны
- Стадион «Петровский»
Что включено
- Путешествие на теплоходе
- Музыкальное сопровождение
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
«Адмиралтейство», Адмиралтейская наб. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 авг 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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