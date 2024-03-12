Посетить ламповое кафе в центре города и вкусно поужинать под аккомпанемент гитары
Приглашаем на уютный музыкальный ужин в арт-кафе! Гастрономическая часть включает салат, горячее с гарниром и напиток — их приготовлением лично займётся наш шеф-повар.
За музыкальную составляющую будет отвечать прекрасный исполнитель Владимир Козлов: он сыграет для вас гитарные хиты разных времён и расскажет о них интересные факты.
За музыкальную составляющую будет отвечать прекрасный исполнитель Владимир Козлов: он сыграет для вас гитарные хиты разных времён и расскажет о них интересные факты.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вкусный ужин. Вы сможете выбрать из меню салат и горячее с гарниром на свой вкус. Из напитков мы предложим вам вино, кофе или чай.
Гитарный концерт. Музыкант Владимир Козлов исполнит для вас гитарные хиты разных направлений: классику сёрф-музыки, шедевры биг-бита, композиции The Shadows и The Ventures. Расскажет о мелодиях и времени их создания.
Организационные детали
- Ужин включает: салат, горячее с гарниром и напиток
- Скидка на дополнительный заказ по кухне и бару — 15%
в субботу в 19:30
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на наб. канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Меня зовут Юрий, я владелец арт-кафе в Петербурге. Мы вкусно готовим и устраиваем концерты замечательных музыкантов. Ждём вас на наших музыкальных ужинах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
12 мар 2024
Доброго времени суток. 9 марта были в камерном арт-кафе Юрия на музыкальном вечере. Уютное кафе, вкусная еда, приветливый хозяин и, конечно же, инструменталка от Владимира - все очень органично и душевно. Как по мне, 2х часов достаточно с выжимкой самых популярных хитов, для того чтобы осталось приятное послевкусие.
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