Приглашаем на уютный музыкальный ужин в арт-кафе! Гастрономическая часть включает салат, горячее с гарниром и напиток — их приготовлением лично займётся наш шеф-повар. За музыкальную составляющую будет отвечать прекрасный исполнитель Владимир Козлов: он сыграет для вас гитарные хиты разных времён и расскажет о них интересные факты.

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Описание

Что вас ожидает

Вкусный ужин. Вы сможете выбрать из меню салат и горячее с гарниром на свой вкус. Из напитков мы предложим вам вино, кофе или чай.

Гитарный концерт. Музыкант Владимир Козлов исполнит для вас гитарные хиты разных направлений: классику сёрф-музыки, шедевры биг-бита, композиции The Shadows и The Ventures. Расскажет о мелодиях и времени их создания.

Организационные детали