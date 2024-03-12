Музыкальный ужин в Петербурге
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить ламповое кафе в центре города и вкусно поужинать под аккомпанемент гитары

5
1 отзыв
Приглашаем на уютный музыкальный ужин в арт-кафе! Гастрономическая часть включает салат, горячее с гарниром и напиток — их приготовлением лично займётся наш шеф-повар.

За музыкальную составляющую будет отвечать прекрасный исполнитель Владимир Козлов: он сыграет для вас гитарные хиты разных времён и расскажет о них интересные факты.
Музыкальный ужин в Петербурге
Музыкальный ужин в Петербурге
Музыкальный ужин в Петербурге
Ближайшие даты:
30
мар
6
апр
13
апр
20
апр
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апр
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вкусный ужин. Вы сможете выбрать из меню салат и горячее с гарниром на свой вкус. Из напитков мы предложим вам вино, кофе или чай.

Гитарный концерт. Музыкант Владимир Козлов исполнит для вас гитарные хиты разных направлений: классику сёрф-музыки, шедевры биг-бита, композиции The Shadows и The Ventures. Расскажет о мелодиях и времени их создания.

Организационные детали

  • Ужин включает: салат, горячее с гарниром и напиток
  • Скидка на дополнительный заказ по кухне и бару — 15%

в субботу в 19:30

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на наб. канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
12 мар 2024
Доброго времени суток. 9 марта были в камерном арт-кафе Юрия на музыкальном вечере. Уютное кафе, вкусная еда, приветливый хозяин и, конечно же, инструменталка от Владимира - все очень органично и душевно. Как по мне, 2х часов достаточно с выжимкой самых популярных хитов, для того чтобы осталось приятное послевкусие.

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