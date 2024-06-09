Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы пройдём по местам, где находились известные театры-варьете и кафе-шантаны.



Послушаем прославленные романсы и поговорим о судьбах звёзд эстрады — Анастасии Вяльцевой, Николая Северского, об уникальности таланта Александра Вертинского и других.



Вспомним сатирические куплеты эпохи НЭПа, порассуждаем о русском шансоне и попытаемся понять, почему же мы всё это так любим.