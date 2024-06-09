Мы пройдём по местам, где находились известные театры-варьете и кафе-шантаны.
Послушаем прославленные романсы и поговорим о судьбах звёзд эстрады — Анастасии Вяльцевой, Николая Северского, об уникальности таланта Александра Вертинского и других.
Вспомним сатирические куплеты эпохи НЭПа, порассуждаем о русском шансоне и попытаемся понять, почему же мы всё это так любим.
Послушаем прославленные романсы и поговорим о судьбах звёзд эстрады — Анастасии Вяльцевой, Николая Северского, об уникальности таланта Александра Вертинского и других.
Вспомним сатирические куплеты эпохи НЭПа, порассуждаем о русском шансоне и попытаемся понять, почему же мы всё это так любим.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Здание бывшего театра-варьете «Зимний сад» — одного из популярных увеселительных садов в Петербурге, впоследствии перестроенного в театр «Аполло»
- Здание бывшего «Кавказского погребка» на Караванной — место, где родились многие популярные песни
- Дом Благородного собрания — стартовая площадка в карьере некоторых знаменитых артистов
- Дом с четырьмя колоннадами, где находилось варьете «Павильон де Пари»
- Универмаг «Пассаж» со всем разнообразием артистических кабаре в прошлом
- Площадь искусств — достопримечательность города в необычном ракурсе
Вы узнаете:
- Когда зародилась популярная музыка в современном понимании
- Как развлекались жители Петербурга более века тому назад
- Какие музыкальные жанры приобретали небывалую популярность
- Что слушали в царской семье
- Как цыгане изменили русскую музыку
- Как шведский композитор стал отцом русского тюремного шансона
- Где впервые вышел на сцену Александр Вертинский
- За что Александр Блок любил шансон и как правильно читать поэму «Двенадцать»
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия понравится всем, кто любит музыку, увлекается историей музыкальной культуры и не стесняется симпатии к лёгким жанрам.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 14 лет
- По желанию могу выслать ссылку на плейлист с произведениями, которые упоминаются на прогулке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Работала гидом-переводчиком с 2017 года, успела познакомить большое количество иностранных туристов с Петербургом. Увлечение музыкой определило мой профиль изучения истории города. Как музыканта, меня всегда интересовало, как формировалась сегодняшняя музыкальнаяЗадать вопрос
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