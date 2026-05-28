На катере «Аврора» - по рекам и каналам Петербурга
Увидеть главные символы города с воды и почувствовать атмосферу Северной столицы
По Петербургу можно бесконечно гулять пешком.
Мы предлагаем разбавить классическое исследование города на своих двоих — небольшой прогулкой на катере. Это возможность увидеть Город на Неве в расслабленном формате.
Посмотреть на главные достопримечательности с воды, послушать музыку и провести время в компании близких.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Петропавловская крепость. Место основания Петербурга и один из главных символов города.
Стрелка Васильевского острова. Ростральные колонны, здание Биржи и панорамы Невы.
Дворцовая набережная и Эрмитаж. Парадный фасад Петербурга с видами на Зимний дворец.
Фонтанка и Аничков мост. Знаменитые кони Клодта, старинные особняки и атмосфера петербургских каналов.
Спас на Крови и Михайловский замок. Одни из самых узнаваемых архитектурных памятников города.
Кунсткамера, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Вы увидите исторический центр Петербурга с лучших ракурсов.
Новая Голландия и Никольский морской собор. Места, где история Петербурга встречается с современной городской жизнью.
Крейсер «Аврора». Легендарный корабль, один из символов города.
Организационные детали
На борту катера есть тёплые пледы, бокалы и аудиосистема
С вами будет капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.
