На катере «Аврора» - по рекам и каналам Петербурга

Увидеть главные символы города с воды и почувствовать атмосферу Северной столицы
По Петербургу можно бесконечно гулять пешком.

Мы предлагаем разбавить классическое исследование города на своих двоих — небольшой прогулкой на катере. Это возможность увидеть Город на Неве в расслабленном формате.

Посмотреть на главные достопримечательности с воды, послушать музыку и провести время в компании близких.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Петропавловская крепость. Место основания Петербурга и один из главных символов города.

Стрелка Васильевского острова. Ростральные колонны, здание Биржи и панорамы Невы.

Дворцовая набережная и Эрмитаж. Парадный фасад Петербурга с видами на Зимний дворец.

Фонтанка и Аничков мост. Знаменитые кони Клодта, старинные особняки и атмосфера петербургских каналов.

Спас на Крови и Михайловский замок. Одни из самых узнаваемых архитектурных памятников города.

Кунсткамера, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Вы увидите исторический центр Петербурга с лучших ракурсов.

Новая Голландия и Никольский морской собор. Места, где история Петербурга встречается с современной городской жизнью.

Крейсер «Аврора». Легендарный корабль, один из символов города.

Организационные детали

  • На борту катера есть тёплые пледы, бокалы и аудиосистема
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.

