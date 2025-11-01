Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть всё величие Северной столицы, но устал от огромных экскурсионных групп.



Вместимость катера всего лишь 11 человек! Капитан провезёт вас по уникальному маршруту в самом центре города.



За час вы сможете рассмотреть Невский проспект, Храм Спаса на Крови, Михайловский замок и многое другое. 4.6 536 отзывов

Групповая экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-11 человек На чём проводится На катере Когда Ежедневно 1650 ₽ за человека

Описание экскурсии 28 июня после 13:00 маршрут пройдёт только по каналам, без выхода в Неву из-за перкрытий Канал Грибоедова На этой прогулке наш катер пройдет по каналу Грибоедова. Вы увидите один из самых старинных и «скрытых» от туристических глаз районов города — Коломна. Мы пройдем по каналу под Львиным и Банковским мостиками, каменным Казанским мостом (прямо под Невским проспектом). Увидим Казанский собор и Собор Воскресения Христова на Крови, сможем запечатлеть Трёхколенный мост (Тройной мост). Северная Венеция Во время прогулки вы полностью погрузитесь в атмосферу «Северной Венеции» и увидите самые известные достопримечательности Петербурга с наиболее удобного ракурса, как и задумывалось много веков назад. Благодаря своим габаритам, катер может пройти по узким и извилистым водным артериям города, а также покорить самые низкие мосты. На комфортабельных диванах на борту судна может расположиться до 11 пассажиров и насладиться видами Петербурга с воды на 360 градусов.

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

«Дома-близнецы» на Фонтанке

Район Коломны

Мост Ломоносова

Доходный дом графа М.П. Толстого

Аничков Дворец

Аничков мост

Дворец Белосельских-Белозерских

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк

Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)

Летний сад

Михайловский замок

Чижик-Пыжик

Семимостье

Львиный мостик

Банковский мостик

Собор Воскресения Христова на Крови

Трёхколенный мост Что включено Входной билет на катер

Аудио экскурсия

Плед Что не входит в цену Бар Место начала и завершения? Наб. реки Фонтанки, д. 71 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.