Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть всё величие Северной столицы, но устал от огромных экскурсионных групп.
Вместимость катера всего лишь 11 человек! Капитан провезёт вас по уникальному маршруту в самом центре города.
За час вы сможете рассмотреть Невский проспект, Храм Спаса на Крови, Михайловский замок и многое другое.
Описание экскурсии28 июня после 13:00 маршрут пройдёт только по каналам, без выхода в Неву из-за перкрытий Канал Грибоедова На этой прогулке наш катер пройдет по каналу Грибоедова. Вы увидите один из самых старинных и «скрытых» от туристических глаз районов города — Коломна. Мы пройдем по каналу под Львиным и Банковским мостиками, каменным Казанским мостом (прямо под Невским проспектом). Увидим Казанский собор и Собор Воскресения Христова на Крови, сможем запечатлеть Трёхколенный мост (Тройной мост). Северная Венеция Во время прогулки вы полностью погрузитесь в атмосферу «Северной Венеции» и увидите самые известные достопримечательности Петербурга с наиболее удобного ракурса, как и задумывалось много веков назад. Благодаря своим габаритам, катер может пройти по узким и извилистым водным артериям города, а также покорить самые низкие мосты. На комфортабельных диванах на борту судна может расположиться до 11 пассажиров и насладиться видами Петербурга с воды на 360 градусов.
Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
- «Дома-близнецы» на Фонтанке
- Район Коломны
- Мост Ломоносова
- Доходный дом графа М.П. Толстого
- Аничков Дворец
- Аничков мост
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
- Летний сад
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Семимостье
- Львиный мостик
- Банковский мостик
- Собор Воскресения Христова на Крови
- Трёхколенный мост
Что включено
- Входной билет на катер
- Аудио экскурсия
- Плед
Что не входит в цену
- Бар
Место начала и завершения?
Наб. реки Фонтанки, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 536 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 ноя 2025
Александра
31 окт 2025
Не очень приятный и недружелюбный капитан.
Екатерина
29 окт 2025
Приятная водная прогулка, есть пледы, чтоб согреться. Единственное аудиогид не очень хорошо слышно, а когда проезжаешь под мостом и вовсе невозможно разобрать что говорит, поэтому сняла звезду.
Юлия
28 окт 2025
Покупала экскурсию на корабле вместительносью 50 человек. Поехали на катере и по времени должна быть 1ч30 мин, в итоге 1 час. Видимо не сезон и не собирается уже такого количества туристов. Интересно, но не вау эффект
Анастасия
20 окт 2025
Сначала перенесли время на час, затем прям перед отправкой оказалось, что прогулка не состоится. Предложили поменять билеты на теплоход, разницу в 500 рублей не вернули. В итоге из-за переноса времени в 1,5 часа ехали не на закате, а уже в темноте(
Ирина
17 окт 2025
Всё было замечательно. Удалось посетить множество интересных мест. Капитан останавливал катер, чтобы мы могли сделать фотографии или запечатлеть красоту вокруг. В наличии пледы, можно взять дождевики и перчатки, на всякий случай. Прогулка оставила только положительные эмоции.
Valiantsina
14 окт 2025
Хороший маршрут то, что хотели каналы Санкт-Петербурга. Хороший капитан. Даже додждь не помешал насладиться экскурсией.
Андрей
13 окт 2025
Очень понравилась прогулка,точно буду рекомендовать друзьям и знакомым👍единственное замечание это громкость звука в записи экскурсии оставляет желать лучшего,проезжая под мостами не слышно было ничего
Анжелика
13 окт 2025
Отличная прогулка.
Кристина
12 окт 2025
Заранее забронировала прогулку на катере, перед бронированием уточнила в поддержке, что нет билета на младенцев, на что мне написали, что можно с детьми билет купить на ребенка на месте перед
Краева
Краева
Наталья
12 окт 2025
Виктория
12 окт 2025
Капитан прекрасный попался, очень заботливый! Второй раз берем эту прогулку, все замечательно
Анна
12 окт 2025
Комфортабельный катер, даже дают пледики чтобы укрыться от ветра. Добрый дедушка капитан, всё нам показывал и рассказывал даже лучше аудиогида. По воде намного удобнее и быстрее смотреть на Питер, чем пешком по нему ходить. Правда некоторые мосты снизу грязные, а некоторые очень низкие, поэтому было страшновато. Если у вас клаустрофобия или вы очень чувствительные, то не советую
Валерия
9 окт 2025
Отличная экскурсия на комфортном катере, предоставили пледы. Капитан катера очень приятный мужчина. Было увлекательно и интересно!
