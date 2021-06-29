13 отзывов оставили туристы

Город на Неве и Северную Венецию обязательно стоит увидеть с воды. С борта персонального катера вам откроются парадные фасады, виды Эрмитажа, Исаакия, Васильевского и других островов, масштабы акватории Невы и атмосфера каналов. Какой бы маршрут вы ни выбрали, я наполню его интересными сюжетами и подскажу фото-ракурсы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Силуэт Петербурга с воды

Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».

Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.

Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история города.

Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров Новая Голландия или посвятить час Неве на прогулке от Благовещенского моста до Смольного собора.

Узнать и сфотографировать город

Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка подарит вам красивейшие локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.

Организационные детали