13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Силуэт Петербурга с воды

Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».

Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.

Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история 📖 города.

Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров 🏝️ Новая Голландия или посвятить 1, 5 часа Неве на прогулке 👣 от Благовещенского моста до Смольного собора.

И конечно, по желанию вы полюбуетесь разведением мостов в свете ночных огней!

Узнать и сфотографировать город 🏙️

Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории 📖 и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка 👣 подарит вам красивейшие 🤩 локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.

Организационные детали