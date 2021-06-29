13 отзывов оставили туристы

Город на Неве и Северную Венецию обязательно стоит увидеть с воды.
С борта персонального катера вам откроются парадные фасады, виды Эрмитажа, Исаакия, Васильевского и других островов, масштабы акватории Невы и атмосфера каналов. Какой бы маршрут вы ни выбрали, я наполню его интересными сюжетами и подскажу фото-ракурсы.
С борта персонального катера вам откроются парадные фасады, виды Эрмитажа, Исаакия, Васильевского и других островов, масштабы акватории Невы и атмосфера каналов. Какой бы маршрут вы ни выбрали, я наполню его интересными сюжетами и подскажу фото-ракурсы.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Силуэт Петербурга с воды
Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».
- Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.
- Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история города.
- Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров Новая Голландия или посвятить час Неве на прогулке от Благовещенского моста до Смольного собора.
Узнать и сфотографировать город
Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка подарит вам красивейшие локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.
Организационные детали
- Стоимость указана за экскурсию и аренду бюджетного катера для 5 человек
- За дополнительную плату можно взять катер классом выше (с отоплением, закрытой палубой, туалетом, с большей пассажировместимостью)
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек, но в таком случае ее следует заказывать минимум за неделю
- Прогулка возможна в период навигации (конец апреля — начало ноября)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6788 туристов
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давно мечтала о такой экскурсии — только небольшие реки и каналы Петербурга, без выхода в большую Неву. Знакомиться с городом с воды лучше всего (а с ними были те, кто
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Г
Добрый день! Брали 3х часовую экскурсию для большой нашей компании с друзьями- гостями нашего города! Нам повезло с гидом! Полина отлично знает город, интересно рассказывает о каждом острове, районе! Наш
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А
Самый лучший день в Петербурге! Полина рассказывает о каждом здании, которое мы проходим, при этом рассказ не воспринимается, как типичная обозрка, это завораживающая сказка о прошлом и настоящем прекрасного города. «Ой, неужели все?!» были слова моей 15-летней дочери. Рекомендую!!!
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В
Очень интересная экскурсия, насыщенная и познавательная. Петербург с воды - совершенно новый взгляд на город. Нам повезло - в Неве стояли суда ВМФ перед парадом, и к ним мы тоже подплывали. Полина и о кораблях нашла что рассказать, хотя это был совсем не обычный маршрут.
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В
Полине огромное спасибо. Рекомендуем. 9 мая утром для нас неожиданно оказались перекрыты мосты🤷♂️. Мы не смогли пройти к месту встречи. Полина за 5 минут организовала кораблик, который за нами приплыл на Васильевский остров. Потрясающий день получился!!!
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В
Отлично покатались. Катер Венеция был с подогревом, что очень важно в Питере.
Катер не убитый, с туалетом. Есть пледы и открытая часть, если нужно можно летом там посидеть.
Экскурсовод хороший. Все четко интересно нам рассказала.
Спасибо! Вернёмся:)
Катер не убитый, с туалетом. Есть пледы и открытая часть, если нужно можно летом там посидеть.
Экскурсовод хороший. Все четко интересно нам рассказала.
Спасибо! Вернёмся:)
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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