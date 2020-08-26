13 отзывов оставили туристы

Силуэт Петербурга с воды Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».
Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.
Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история 📖 города.
Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров 🏝️ Новая Голландия или посвятить 1, 5 часа Неве на прогулке 👣 от Благовещенского моста до Смольного собора.
И конечно, по желанию вы полюбуетесь разведением мостов в свете ночных огней!
Узнать и сфотографировать город 🏙️ Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории 📖 и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка 👣 подарит вам красивейшие 🤩 локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.
Организационные детали
Стоимость указана за экскурсию ⛳, аренда катера оплачивается отдельно. Средняя стоимость 4500-5500 руб. (зависит от кол-ва человек и класса катера) — я подберу для вас подходящий.
На катере есть открытая и закрытая зоны + пледы
Экскурсию ⛳ можно провести и для большего количества человек, но в таком случае ее следует заказывать минимум за неделю
Прогулка 👣 возможна в период навигации (конец апреля — начало ноября)
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Адмиралтейская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.
Полина- идеальный экскурсовод. Прекрасная подача материала, умение работать с разным возрастом экскурсантов. Любовь к городу! Рекомендую всем!
Дарья
18 авг 2020
Мы отлично провели время в компании с Полиной. Отличный экскурсовод, все наши пожелания были учтены, рекомендую.
Сергей
18 авг 2020
Нам очень понравилась прогулка на катере с Полиной. Полина рассказывает легко и непринужденно, было интересно и детям и взрослым)
Ольга
17 авг 2020
Полина - огромное, огромное вам спасибо!!! Вы потрясающий специалист своего дела!!! Экскурсия бесподобная!!! Всё чётко, слаженно, и очень интересно!!! Ваши рассказы, истории - просто песня!!!!!
Ксения
16 авг 2020
Прекрасная экскурсия, замечательный гид!!!
Елена
14 авг 2020
Спасибо Полине за экскурсию! Интересно, полно и с учетом наших пожеланий! Ребенок (8лет) слушал очень внимательно!
Татьяна
7 авг 2020
Экскурсия очень понравилась. У нас состав был в основном дети и разного возраста, но им было интенесно слушать и они активно принимали участие в экскурси: задавали вопросы, отвечали на вопросы экскурсовода. Погода тоже порадовала- бвло солнечно!
Вадим
4 авг 2020
Питер надо обязательно смотреть с воды, совершенно новые ощущения и впечатления. Экскурсия просто великолепна.
Елена
24 июл 2020
Прогулка на катере получилась замечательная, спасибо Полине! Плохая погода внесла некоторые коррективы, но это было даже очень необычно и интересно. У нас была слишком разная возрастная группа, акцент делался на детей 7-8 лет. И конечно, для них это были незабываемые впечатления!!!
Михаил
18 июл 2020
Блестящая экскурсия с великолепным гидом ! Профессионализм во всем !!!
Гуля
11 июл 2020
Добрый день! Брали 3х часовую экскурсию для большой нашей компании с друзьями- гостями нашего города! Нам повезло с гидом! Полина отлично знает город, интересно рассказывает о каждом острове, районе! Наш маршрут был построен очень комфортно и за это время успели посмотреть и узнать очень много! Особенно понравилось нашим гостям, ведь вид с воды на город зрелище увлекательное! Правда сам катер 🚤 был не очень, сан узел практически не работал, а у нас было 4 детей и все таки маршрут на 3ч! Поэтому, в след раз воспользуемся вашими экскурсии и более осмотрительно будем при выборе катера))))
Мария
1 июл 2020
Были на персональной экскурсии с Полиной на катере. Очень понравилось! Главное чтобы погода не подвела, для экскурсии на катере это очень важно. Рассказ получился познавательным, получили огромное удовольствие от прогулки, увидели и исторический Петербург и новую его часть вдоль Невы. Советую!
Александра
20 сен 2019
Самый лучший день в Петербурге! Полина рассказывает о каждом здании, которое мы проходим, при этом рассказ не воспринимается, как типичная обозрка, это завораживающая сказка о прошлом и настоящем прекрасного города. «Ой, неужели все?!» были слова моей 15-летней дочери. Рекомендую!!!