13 отзывов оставили туристы

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Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере

Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе — маршрут с учетом ваших пожеланий

4.9
13 отзывов
Полина
Полина – Гид из Санкт-Петербурга
Город 🏙️ на Неве и Северную Венецию обязательно стоит увидеть с воды.

С борта персонального катера вам откроются парадные фасады, виды Эрмитажа, Исаакия, Васильевского и других островов, развод мостов, масштабы акватории Невы и атмосфера каналов.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, я наполню его интересными сюжетами и подскажу фото-ракурсы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере

Что вас ожидает

Силуэт Петербурга с воды
Водные артерии считались главными дорогами нашего города: вы сами выберете, по каким из них мы «пройдем».

  • Можно отправиться в плавание по классическому кругу: широкой Фонтанке, тихому и уютному Крюкову каналу, по аристократичной Мойке и «венецианской» Зимней канавке, по Большой Неве.
  • Другой вариант — исследовать многочисленные петербургские острова: Каменный, Елагин, Крестовский, Васильевский и, конечно, Заячий, с которого началась история 📖 города.
  • Вы можете погрузиться в литературный Петербург, проплыв мимо домов писателей на Мойке и канале Грибоедова. А еще посмотреть на обновленный остров 🏝️ Новая Голландия или посвятить 1, 5 часа Неве на прогулке 👣 от Благовещенского моста до Смольного собора.
  • И конечно, по желанию вы полюбуетесь разведением мостов в свете ночных огней!

Узнать и сфотографировать город 🏙️
Достопримечательности на выбранном маршруте не останутся для вас просто декорациями. Я расскажу об истории 📖 и архитектуре Петербурга, об особенностях мостов — «горбатых», висячих, цветных; с грифонами, конями и львами. Кроме того, водная прогулка 👣 подарит вам красивейшие 🤩 локации для фото, а я подскажу выгодные ракурсы.

Организационные детали

  • Стоимость указана за экскурсию ⛳, аренда катера оплачивается отдельно. Средняя стоимость 4500-5500 руб. (зависит от кол-ва человек и класса катера) — я подберу для вас подходящий.
  • На катере есть открытая и закрытая зоны + пледы
  • Экскурсию ⛳ можно провести и для большего количества человек, но в таком случае ее следует заказывать минимум за неделю
  • Прогулка 👣 возможна в период навигации (конец апреля — начало ноября)
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Адмиралтейская
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Меня зовут Полина. Я профессиональный гид, историк мировой культуры и преподаватель истории города для детей. Рада делиться своими знаниями и любовью к Петербургу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство с Петербургом в моей компании сопровождается легендами, яркими сюжетами из истории и современной жизни, красивыми видами и дегустацией питерских вкусностей. А детей ждут интерактивные задания и творческие сюрпризы.
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13 отзывов оставили туристы

Анна
26 авг 2020
Полина- идеальный экскурсовод. Прекрасная подача материала, умение работать с разным возрастом экскурсантов. Любовь к городу! Рекомендую всем!
Дарья
18 авг 2020
Мы отлично провели время в компании с Полиной. Отличный экскурсовод, все наши пожелания были учтены, рекомендую.
18 авг 2020
Нам очень понравилась прогулка на катере с Полиной. Полина рассказывает легко и непринужденно, было интересно и детям и взрослым)
17 авг 2020
Полина - огромное, огромное вам спасибо!!! Вы потрясающий специалист своего дела!!! Экскурсия бесподобная!!! Всё чётко, слаженно, и очень интересно!!! Ваши рассказы, истории - просто песня!!!!!
16 авг 2020
Прекрасная экскурсия, замечательный гид!!!
14 авг 2020
Спасибо Полине за экскурсию! Интересно, полно и с учетом наших пожеланий! Ребенок (8лет) слушал очень внимательно!
7 авг 2020
Экскурсия очень понравилась. У нас состав был в основном дети и разного возраста, но им было интенесно слушать и они активно принимали участие в экскурси: задавали вопросы, отвечали на вопросы экскурсовода. Погода тоже порадовала- бвло солнечно!
4 авг 2020
Питер надо обязательно смотреть с воды, совершенно новые ощущения и впечатления. Экскурсия просто великолепна.
24 июл 2020
Прогулка на катере получилась замечательная, спасибо Полине! Плохая погода внесла некоторые коррективы, но это было даже очень необычно и интересно. У нас была слишком разная возрастная группа, акцент делался на детей 7-8 лет. И конечно, для них это были незабываемые впечатления!!!
18 июл 2020
Блестящая экскурсия с великолепным гидом ! Профессионализм во всем !!!
11 июл 2020
Добрый день! Брали 3х часовую экскурсию для большой нашей компании с друзьями- гостями нашего города! Нам повезло с гидом! Полина отлично знает город, интересно рассказывает о каждом острове, районе! Наш маршрут был построен очень комфортно и за это время успели посмотреть и узнать очень много! Особенно понравилось нашим гостям, ведь вид с воды на город зрелище увлекательное! Правда сам катер 🚤 был не очень, сан узел практически не работал, а у нас было 4 детей и все таки маршрут на 3ч! Поэтому, в след раз воспользуемся вашими экскурсии и более осмотрительно будем при выборе катера))))
1 июл 2020
Были на персональной экскурсии с Полиной на катере. Очень понравилось! Главное чтобы погода не подвела, для экскурсии на катере это очень важно. Рассказ получился познавательным, получили огромное удовольствие от прогулки, увидели и исторический Петербург и новую его часть вдоль Невы. Советую!
20 сен 2019
Самый лучший день в Петербурге! Полина рассказывает о каждом здании, которое мы проходим, при этом рассказ не воспринимается, как типичная обозрка, это завораживающая сказка о прошлом и настоящем прекрасного города. «Ой, неужели все?!» были слова моей 15-летней дочери. Рекомендую!!!

Полина проводит ещё 1 экскурсию

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