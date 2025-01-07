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30%
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель
Путешествие в мир афер, андеграунда и (не) признанных гениев
Начало: У метро Маяковская
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1750 ₽
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
По лесу - на снегоходе (из Петербурга)
Исследовать природные ландшафты северо-запада России в сопровождении опытного инструктора
Начало: В деревне Лупполово
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8990 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
VR-экскурсия по Петербургу
Увидеть город с высоты птичьего полёта и поиграть на VR-арене со свободным движением
Начало: В ТРЦ «РИО»
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
от 3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 января 2025Хороший вариант провести время и получить массу эмоций!!!! Все безопасно, организованно, чудесные иеструктора, справятся даже новички! Маршрут в лесу поразил красотой!
- ООльга4 января 2025Огромное спасибо за обзорную экскурсию по Питеру в таком формате это классно. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Молодёжные»
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