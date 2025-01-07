Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Молодёжные" можно забронировать 3 экскурсии от 1750 до 8990 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5