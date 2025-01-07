Молодёжные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Молодёжные» в Санкт-Петербурге, цены от 1750 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель
Пешая
2.5 часа
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель
Путешествие в мир афер, андеграунда и (не) признанных гениев
Начало: У метро Маяковская
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1750 ₽2500 ₽ за человека
По лесу - на снегоходе (из Петербурга)
На снегоходах
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По лесу - на снегоходе (из Петербурга)
Исследовать природные ландшафты северо-запада России в сопровождении опытного инструктора
Начало: В деревне Лупполово
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8990 ₽ за всё до 2 чел.
VR-экскурсия по Петербургу
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
VR-экскурсия по Петербургу
Увидеть город с высоты птичьего полёта и поиграть на VR-арене со свободным движением
Начало: В ТРЦ «РИО»
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
от 3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 января 2025
    По лесу - на снегоходе (из Петербурга)
    Хороший вариант провести время и получить массу эмоций!!!! Все безопасно, организованно, чудесные иеструктора, справятся даже новички! Маршрут в лесу поразил красотой!
  • О
    Ольга
    4 января 2025
    VR-экскурсия по Петербургу
    Огромное спасибо за обзорную экскурсию по Питеру в таком формате это классно. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Молодёжные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель
  2. По лесу - на снегоходе (из Петербурга)
  3. VR-экскурсия по Петербургу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Казанский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Молодёжные" можно забронировать 3 экскурсии от 1750 до 8990 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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