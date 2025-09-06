Водная прогулка
Групповая экскурсия в Кронштадт на метеоре
Увлекательное путешествие в Кронштадт на метеоре или катамаране. Вас ждут исторические достопримечательности, Морской собор и парк «Остров фортов»
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
4590 ₽ за человека
Весь Кронштадт и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
7 сен в 11:30
3700 ₽ за человека
Морское путешествие из Петербурга в Кронштадт
Увидеть форты с воды и посетить на суше Задний створный маяк, форты "Константин" и "Граф Милютин"
Начало: У метро «Приморская»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
38 000 ₽ за всё до 6 чел.
